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Свой «Метод»: как диджей из Rock City стал композитором и написал музыку к популярным сериалам (вы их смотрите каждый день)

Ростислав Пименов взял себе «голливудское» имя — теперь он композитор Райан Оттер

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Композитору Райану Оттеру 35 лет, и он родом из Новосибирска

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За последние несколько лет российские телесериалы вышли на новый уровень и обрели постоянного зрителя. Вечерами мы проваливаемся в истории о чужих приключениях, сопереживаем главным героям, а на следующий день не можем дождаться окончания рабочего дня, чтобы узнать, что же будет в следующей серии. На восприятие зрителя особое влияние оказывает музыка. Сейчас мы вас удивим: саундтреки для многих популярных проектов пишет наш земляк — Ростислав Пименов, более известный как Райан Оттер. Подробности — в материале НГС.

Настоящее имя композитора Райана Оттера — Ростислав Пименов, ему 35 лет. О биографии музыканта мало что известно. Корреспонденту НГС композитор сообщил, что не любит распространяться о себе и лишний раз старается не упоминать, что он родом из Новосибирска.

В юности Ростислав Пименов работал диджеем в новосибирских клубах

В юности Ростислав Пименов работал диджеем в новосибирских клубах

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В юности Ростислав Пименов был диджеем, его знали как DJ Rusk. В начале нулевых он активно играл в ночных клубах и состоял в музыкальном объединении Beats On Fire: воодушевленные общей идеей молодые диджеи играли R'n'B и Hip-Hop. В группировке вместе с Ростиславом состоял известный диджей Стас Аммосов или DJ Mos.

— Dj Rusk научил меня скретчить, а я его — выступать в клубах. Вместе с ним и Diggie Di из Dead Poets у нас была камеди-рэп группа Bitchlisten. Мы выступали в основном в Rock City и ездили с гастролями по Сибири, — рассказывает Стас Аммосов.

Музыкант даже дал корреспонденту НГС послушать те самые треки, записанные в нулевых. Дерзко, смело, забавно — ребята делали как раз то, что было нужно публике того времени.

Максим Солодовников или Макс Ред, который в те годы активно строил карьеру в клубной сфере, говорит, что Ростислав хорошо проявлял себя как начинающий диджей и идеально дополнял команду клуба Rock City и «шоколадных вторников» — так называли вечеринки, которые проходили в упомянутый день недели.

Та самая группа Bitchlisten

Та самая группа Bitchlisten

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Примерно в 2010-х годах Ростислав Пименов начал сочинять музыку для фильмов, переехал из Новосибирска в столицу и сменил диджейский псевдоним — стал Райаном Оттером. Дебютными работами стали сериалы «Метод» и «Фарца». С режиссером последнего Егором Барановым у него сложилось очень плотное сотрудничество.

В Сети ходит байка о необычном для России имени композитора. По слухам, Ростислав Пименов хотел построить карьеру композитора в Голливуде, поэтому выбрал псевдоним подстать местности. Якобы он даже переезжал в Америку, но вернулся в Россию, где продолжил развиваться в выбранной сфере. Подтверждений этой информации НГС не нашел.

Райан Оттер — автор музыки для множества ставших популярными сериалов: «Триггер», «Троцкий», «Бендер», «Топи». Он же написал саундтреки к трем фильмам «Гоголь» с Александром Петровым в роли писателя. Недавно на стримингах вышел проект «Иные», а в конце февраля — сериал «Внутри убийцы», в обоих бывалый слушатель (и зритель) узнает работу Райана Оттера с первых нот.

На счету у композитора 47 работ в качестве композитора и одна актерская — в фильме «Привычка расставаться» 2013 года

На счету у композитора 47 работ в качестве композитора и одна актерская — в фильме «Привычка расставаться» 2013 года

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За свои работы композитор удостоился престижных премий. В 2016 году он стал лауреатом «Тэфи» в номинации «Лучший телевизионный фильм, сериал» за работу над музыкой в «Методе», за него же получил премию Нью-Йоркского кинофестиваля в номинации «Криминальная драма» и платиновую награду Хьюстонского международного кинофестиваля. Его работу над сериалом «Фарца» отметили призом Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую оригинальную музыку.

В интервью для сайта «Кинопоиск» композитор рассуждал о том, что музыка неразрывно связано с картинкой, которую зритель видит на экране, и одно без другого невозможно.

— Это как стол без одной ножки, как машина с одним квадратным колесом. Первое, с чем сталкивается начинающий кинематографист, снимающий учебную работу, — это где взять к ней музыку или человека, который бы ее создал, — объяснял Райан Оттер.

Композитор также посетовал на то, что в нашей стране нет учебного заведения, где человека научили бы писать музыку для кино.

— На Западе есть Беркли, UCLA, другие заведения, где говорят об этом. У нас открываются новые киношколы: Московская школа нового кино, школа Федора Бондарчука. Они обучают режиссеров, сценаристов, операторов, продюсеров — и всё! — заметил он и добавил: раньше полагал, что для написания киномузыки достаточно консерваторского образования. Сейчас он уверен, что большинство навыков приходит с опытом.

Райан Оттер предпочитает работать с уже готовым монтажом, чтобы увидеть ритм, цвет и стиль. Из композиторов он выделяет популярного в Голливуде Ханса Циммера (музыка для фильмов «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Дюна»). Также ему нравятся работы, написанные для компьютерных игр.

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