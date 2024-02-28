Свой «Метод»: как диджей из Rock City стал композитором и написал музыку к популярным сериалам (вы их смотрите каждый день)

В юности Ростислав Пименов был диджеем, его знали как DJ Rusk. В начале нулевых он активно играл в ночных клубах и состоял в музыкальном объединении Beats On Fire: воодушевленные общей идеей молодые диджеи играли R'n'B и Hip-Hop. В группировке вместе с Ростиславом состоял известный диджей Стас Аммосов или DJ Mos.



— Dj Rusk научил меня скретчить, а я его — выступать в клубах. Вместе с ним и Diggie Di из Dead Poets у нас была камеди-рэп группа Bitchlisten. Мы выступали в основном в Rock City и ездили с гастролями по Сибири, — рассказывает Стас Аммосов.