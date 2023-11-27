«Я всерьез думала купить унитаз за 300 тысяч»: миллионерша из NL и главный SMMщик города показали квартиру за 20 миллионов

Максим и Рита Солодовниковы живут в самом центре Новосибирска в красивом доме премиум-класса. С 18 этажа открывается потрясающий вид на город — именно этот фактор стал решающим при покупке квартиры в Prime House. Корреспонденты НГС заглянули в гости к Солодовниковым: Максим и Рита провели небольшую экскурсию, рассказали о ценах на недвижимость, бесконечном ремонте и проблемах дома класса «люкс», а также поделились своей историей любви и впечатлениях от новой для них роли родителей.
Квартира площадью 100 кв. м принадлежит Маргарите — девушка приобретала ее, когда дом еще строился. Жилье в «Прайм хаус» обошлось в 12 миллионов рублей. Часть суммы у нее была, часть Рита взяла в ипотеку и закрыла остаток за полтора года. Маргарита — топовый лидер сетевой компании NL, ее доход в месяц — около миллиона рублей.
— Я выбирала между двумя ЖК: «Прайм хаус» и «Монблан». Мне нравится Тихий центр, но в итоге, когда мы с мамой и риелтором пришли сюда, я увидела вид... Расстаться с увиденным было уже сложно, — вспоминает девушка.
В тот период Рита начинала новый этап, была свободной, не строила планов на семью и начинала жизнь с чистого листа. Ремонт и обустройство своего гнездышка стали для нее основной задачей, к которой она подошла со всей ответственностью. Ей хотелось все самое лучшее.
Рита наняла дизайнера и только успевала платить, платить, платить. Она говорит, что приятные хлопоты обернулись каким-то порочным кругом: она даже не предполагала, что ремонт — это так сложно.
— Считается, что это однокомнатная студия: спальня и зал, совмещенный с кухней. Сейчас я понимаю, что неплохо было бы иметь детскую, — говорит девушка. — Было вложено около 8 миллионов рублей. Мне не очень приятно вспоминать эти цифры. Это мой первый опыт, я ни в чем не разбиралась. Дизайнер предлагала мне все самое дорогое. К примеру, я всерьез рассуждала о том, чтобы купить унитаз за 300 тысяч рублей, — вспоминает Рита. Идею с дорогостоящим унитазом она в итоге отмела, дизайнера сменила и даже удивлялась новым адекватным цифрам без количества нолей справа.
Ремонт длился около двух лет, постепенно голые стены начали приобретать жилой вид. Как раз в этот период у Риты начали завязываться отношения с Максимом — он поддерживал ее с ремонтом, помогал решать текущие задачи. Основной процесс пришелся на пандемию: сроки увеличились, а вместе со сроками и суммы.
Сил ждать у Риты больше не было, поэтому переезд случился раньше запланированного. В квартире еще много недоделок: не хватает мебели, несколько месяцев Солодовниковым не могут сделать кухню, периодически возникают сложности с подрядчиками. Не готова гардеробная. Дизайнерский ремонт, как на картинках в Pinterest — это здорово, но очень долго и дорого.
— Сейчас эта квартира — дом, в который хочется вернуться, такое у меня впервые. У меня есть квартира на левом берегу, где все просто: самый обычный ремонт, мебель из Ikea, я въезжала туда еще студенткой, там тоже был классный период, но другой. Сейчас, когда мы с Максимом куда-то уезжаем на 1–2 дня, при возвращении я ловлю классное ощущение дома, — делится Рита.
Играет роль выстроенный с нуля быт, вложенные силы, ей очень нравится находиться в родных стенах.
— Здесь я все сделала так, как хотела. Возможности дают выбор: когда есть деньги, можно брать то, что хочется, и строить домашний очаг. Хоть у нас и нет камина, но очаг я чувствую, — говорит девушка.
Самый главный плюс жилого комплекса — его расположение. Жить в 7 минутах от центра города очень удобно. Охрана на входе, администрация, красивый холл, вид на город. Со стороны кажется, что в премиальном жилье минусов быть не может, но это надуманная история. Максим и Рита говорят, что переписки в чатах дома точно такие же, как и везде: склоки, споры и ссоры по поводу поднявшегося на 300 рублей тарифа или из-за отсутствующей горячей воды.
— Непонятно почему не сделали домофон на этаже. К примеру, курьер проходит в дом не со стороны подъездов, а как многие — через бизнес-центр, и поднявшись на нужный этаж, не может попасть в квартиру. Домофона нет, связь в лифтовой зоне не ловит. С точки зрения безопасности хорошо, что двери заблокированы, но система не продумана. Если спускаешься на парковку и забываешь дома карточку, выбраться будет сложно — еще один минус, — объясняет Рита и добавляет, что с вентиляцией тоже не все ладно: очень душно в подъезде.
В ЖК «Прайм Хаус» Максим и Рита планируют жить еще около 2–3 лет, а потом переехать в жилье побольше, может быть, даже в дом.
Love story
Максим и Рита были знакомы много лет, но пересекались крайне редко. Разные сферы, разное окружение — их союз в итоге вызвал немало удивлений и бешеный вау-эффект. Случилось так, что самая обычная рабочая встреча случайным образом переросла в любовь.
Максим вспоминает, что Рита сразу же вызвала у него гамму чувств и эмоций, но он не понимал, уместно ли общение вне работы, не знал, какой будет реакция девушки.
— Я помню, что мне сразу было очень комфортно рядом с ним. Общие интересы, темы для разговора — мы болтали до утра, все само начало переходить из одного в другое, а потом раз — и свадьба, — смеется Рита.
Период начала отношений пришелся на пандемию — будто бы вмешалась сама судьба. В городе карантин, все закрыто, люди сидели по домам. Сегодня эта история кажется забытой и нереальной, но именно она сблизила Максима и Риту. Они много времени проводили дома вдвоем, работали, готовили ужины, смотрели фильмы. Почти сразу начали жить вместе, периодически меняя локацию, чтобы не сойти с ума от однообразия — переезжали то к Рите, то к Максиму.
Рита — блогер с большим количеством подписчиков, у Максима их тоже немало. Первое время они держали свои отношения в секрете, не хотели делиться тем чувством, что зарождалось между ними.
— Это такое наслаждение, когда у тебя есть то, о чем никто не знает, когда часть твоей жизни только твоя, — признается Рита.
Как-то они ехали в гости к родителям Максима, впереди 600 км, нужно было чем-то себя занять и Максим предложил закинуть в соцсети вопрос: «Угадайте, с кем встречается Рита».
— Когда мы рассказали всем о нас, был бешеный рекорд по просмотрам — они поднялись в 2–3 раза, было несколько тысяч переходов от Риты на мою страницу. Мне стало интересно посмотреть конверсию, насколько инфоповод может сгенерировать количество переходов, — говорит Максим. — Среди моих подписчиков много тех, кто подписан и на Риту тоже. Я никогда не получал столько комплиментов в свой адрес: хвалили мой выбор, радовались за нас, желали счастья — это очень приятно.
Первой слова о любви сказала Рита, потому что она более эмоциональна. Оба сразу понимали, что все серьезно, что их история с перспективой на семью, но решили не торопиться со свадьбой — пусть все идет своим чередом.
— Так своим чередом решила появиться Анита, — говорит Максим.
— Мы понимали, что будем расписываться, но я честно сказала Максиму, что хочу услышать предложение, — улыбается Рита.
— Кстати, это очень классная история: говорить сразу честно, Рита меня приучила. Теперь если у нас есть вопрос, который нужно решить, он не замалчивается, а выносится на общеродительское собрание, — добавляет ее муж.
Свадьбу было решено отметить в Питере: это была красивая церемония в Екатерининском дворце в Пушкине, с семьей и близкими друзьями, без пышного торжества.
О родительстве
Уже год, как Максим и Рита — родители. Новая роль сильно изменила их отношение к жизни и в особенности ко времени.
— Оказывается, раньше его было так много, и я так плохо им распоряжалась, — призналась Рита.
— Я первые три месяца вообще не понимал, что происходит, кто это. Думал, ну вот сейчас пройдет три месяца и все вернется на исходное, она сама начнет есть, ходить, гулять. Как в школе: учишься, учишься, а потом лето. Оказывается, так не работает. Осознание отцовства пришло постепенно, — добавил Максим.
Отец семейства даже присутствовал на родах — говорит, любопытство взяло вверх. Рита же втайне надеялась, что он откажется, но сейчас благодарна мужу за то, что он разделил с ней этот важный момент.
— Двадцать один час мы провели в палате. Я задавал вопросы персоналу, чтобы для себя что-то понять. Мне действительно было интересно, что сейчас происходит. В моей картине мира роды — это как в кино: приехала, родила, — вспоминает Максим.
— Хорошо, что природой все предусмотрено, и психика стирает воспоминания. Я помню, что когда родила, думала: как вообще женщины соглашаются на это еще раз? — делится Рита.
Родители разделили между собой семейные обязанности и действуют как слаженная команда. По словам Риты, Максим — очень опекающий отец и за ночь может встать раз шесть проверить дочку. Девушка называет его своим островком спокойствия: благодаря ему любые сложные моменты в жизни проходят легче. Им удалось выстроить классные, здоровые семейные отношения, залог которых строится на умении разговаривать, быть честными друг с другом, а еще на юморе: смеяться вместе — это действительно круто.
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