«Я всерьез думала купить унитаз за 300 тысяч»: миллионерша из NL и главный SMMщик города показали квартиру за 20 миллионов

Love story

Максим и Рита были знакомы много лет, но пересекались крайне редко. Разные сферы, разное окружение — их союз в итоге вызвал немало удивлений и бешеный вау-эффект. Случилось так, что самая обычная рабочая встреча случайным образом переросла в любовь.

Максим вспоминает, что Рита сразу же вызвала у него гамму чувств и эмоций, но он не понимал, уместно ли общение вне работы, не знал, какой будет реакция девушки.

— Я помню, что мне сразу было очень комфортно рядом с ним. Общие интересы, темы для разговора — мы болтали до утра, все само начало переходить из одного в другое, а потом раз — и свадьба, — смеется Рита.

Период начала отношений пришелся на пандемию — будто бы вмешалась сама судьба. В городе карантин, все закрыто, люди сидели по домам. Сегодня эта история кажется забытой и нереальной, но именно она сблизила Максима и Риту. Они много времени проводили дома вдвоем, работали, готовили ужины, смотрели фильмы. Почти сразу начали жить вместе, периодически меняя локацию, чтобы не сойти с ума от однообразия — переезжали то к Рите, то к Максиму.