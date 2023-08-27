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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В центре Новосибирска продают безумный пентхаус за 57 млн — в нем есть британский холодильник и лестница на потолке

Дизайнерская квартира располагается недалеко от Нарымского сквера

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Владельцам не удалось воплотить все свои задумки — недостроенную трехкомнатную квартиру они выставили на продажу

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На улице Советской выставили на продажу квартиру площадью более 100 квадратных метров с незаконченным дизайнерским ремонтом. За двухуровневое жилье на одном из самых высоких этажей в ЖК Prime House просят 57 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось 23 августа на сайте N1.

— Дизайнерский ремонт, 2 уровня, высокий этаж, прекрасный вид из окон, 3 лоджии. Элитная квартира в жилом комплексе клубного типа в самом центре Новосибирска. Высота потолков 6,5 метра, выход на смотровую площадку. Закрытый двор с гостевой парковкой. В квартире остается часть мебели и обстановки, — пишет продавец в объявлении.

Дом, где продается квартира, сдали четыре года назад

Дом, где продается квартира, сдали четыре года назад

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Внутри более чем просторно. Во-первых, тут больше 100 квадратов

Внутри более чем просторно. Во-первых, тут больше 100 квадратов

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А во-вторых, квартира требует завершения ремонта

А во-вторых, квартира требует завершения ремонта

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Красный пуф, холодильник с британским флагом, лестница на потолке. У владельцев явно были грандиозные планы

Красный пуф, холодильник с британским флагом, лестница на потолке. У владельцев явно были грандиозные планы

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Из окон открывается вид на площадь Кондратюка

Из окон открывается вид на площадь Кондратюка

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На втором этаже нет буквально ничего

На втором этаже нет буквально ничего

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А вот наиболее завершенная часть квартиры

А вот наиболее завершенная часть квартиры

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Есть и вторая ванная комната

Есть и вторая ванная комната

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Сейчас это самое дорогое жилье среди продающихся в этом доме. В 38,5 миллиона рублей обойдется 172-метровая квартира на 8-м этаже без ремонта, и в 24 миллиона оценили готовую трешку (84 квадрата) со свежим ремонтом.

За голые стены в новостройках могут просить и больше — вот наш обзор жилья без ремонта, но с большим ценником.

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