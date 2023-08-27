В центре Новосибирска продают безумный пентхаус за 57 млн — в нем есть британский холодильник и лестница на потолке

На улице Советской выставили на продажу квартиру площадью более 100 квадратных метров с незаконченным дизайнерским ремонтом. За двухуровневое жилье на одном из самых высоких этажей в ЖК Prime House просят 57 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось 23 августа на сайте N1.
— Дизайнерский ремонт, 2 уровня, высокий этаж, прекрасный вид из окон, 3 лоджии. Элитная квартира в жилом комплексе клубного типа в самом центре Новосибирска. Высота потолков 6,5 метра, выход на смотровую площадку. Закрытый двор с гостевой парковкой. В квартире остается часть мебели и обстановки, — пишет продавец в объявлении.
Сейчас это самое дорогое жилье среди продающихся в этом доме. В 38,5 миллиона рублей обойдется
За голые стены в новостройках могут просить и больше — вот наш обзор жилья без ремонта, но с большим ценником.