100 миллионов за голые стены. Где в Новосибирске самые дорогие новостройки — обзор пяти роскошных квартир

Жить в недавно построенной квартире, у которой не было предыдущих владельцев, — желание, за которое придется хорошо заплатить. Мы отыскали самые дорогостоящие варианты жилья в новостройках и рассказываем, сколько стоят элитные и роскошные квартиры с голыми стенами — в буквальном смысле. За что просят десятки миллионов рублей и где располагается самая дорогая квартира из числа новостроек — в обзоре НГС.

