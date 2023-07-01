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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

100 миллионов за голые стены. Где в Новосибирске самые дорогие новостройки — обзор пяти роскошных квартир

Часть из домов ещё строят, другие сданы совсем недавно

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Порой квартиры, в которых нет ремонта и мебели, стоят дороже обставленных. Мы собрали пять таких ярких примеров — это жилье в элитных домах города. Часть из них только строится

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Жить в недавно построенной квартире, у которой не было предыдущих владельцев, — желание, за которое придется хорошо заплатить. Мы отыскали самые дорогостоящие варианты жилья в новостройках и рассказываем, сколько стоят элитные и роскошные квартиры с голыми стенами — в буквальном смысле. За что просят десятки миллионов рублей и где располагается самая дорогая квартира из числа новостроек — в обзоре НГС.

Четырешка на 30-м этаже строящегося ЖК — 45 миллионов рублей

Квартиру с панорамными окнами и террасой продают в ЖК «Мылзавод» на улице Семьи Шамшиных. Как писал НГС два года назад, здесь должен появиться целый квартал с высотками и урбан-виллами, срок окончания стройки — 2025 год. Но на сайтах по продаже недвижимости, окончательный срок сдачи домов уже сдвинулся — до первого квартала 2026 года.

Так должен выглядеть квартал, который строит «Брусника. Сибакадемстрой» на месте корпусов жиркомбината

Так должен выглядеть квартал, который строит «Брусника. Сибакадемстрой» на месте корпусов жиркомбината

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Тридцатиэтажный дом, в котором предлагают пентхаус с панорамными окнами, планируют достроить к 2024 году.

— Особенности планировки: второй санузел, гардеробная, кладовая, рабочий кабинет, вид во двор, пентхаус, панорамное остекление, свободная планировка, гардероб в спальне, мастер-спальня, терраса, постирочная, — говорится в объявлении N1.ru.

К объявлению приложены фотографии планировок, которые будут в ЖК

К объявлению приложены фотографии планировок, которые будут в ЖК

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Продающаяся квартира занимает на этаже 288 квадратных метров

Продающаяся квартира занимает на этаже 288 квадратных метров

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Пентхаус с террасой и видом на часовню — 52,4 миллиона рублей

Трехкомнатную «резиденцию» на улице Чаплыгина предлагают за 52,4 миллиона рублей. Жилье располагается в комплексе «Маяковский», строительство которого сопровождалось рядом споров и конфликтов. Тем не менее в 2022 году на месте пустыря с забором выросла свечка «Маяковского» — комплекса, где нет квартир, но есть апартаменты (проект получил разрешение на строительство нежилого здания).

Комплекс уже достроен, и привычного жилья в нем нет — только апартаменты

Комплекс уже достроен, и привычного жилья в нем нет — только апартаменты

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Единственный дом комплекса уже сдан — 14-этажная свечка находится по соседству от кинотеатра им. Маяковского и здания «Бутон». Из окон открывается вид на центр города — в частности, на часовню Николая Чудотворца и Дом приказчиков на Чаплыгина, 65, которые продавец в объявлении называет «уникальными».

В квартире, которая выставлена на продажу, есть своя веранда

В квартире, которая выставлена на продажу, есть своя веранда

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— Общая площадь составляет 137 кв.м. Две спальни 16,8 и 16,4 кв.м., просторная кухня-гостиная 35,8 кв.м., два санузла, две гардеробные комнаты. Удобная и функциональная планировка. Аналогичных квартир в городе нет! — уверяет продавец.

Квартира с видом на набережную и Большевичку — 60 миллионов

В достроенном ЖК бизнес-класса на Михайловской набережной продается четырехкомнатная студия площадью почти 150 квадратов. Цена вопроса — 60 миллионов рублей.

— Удобная планировка комнат, кухня-гостиная 49 квадратов. Квартира светлая. Панорамные окна. Высота потолков 3,3 м. Две просторные лоджии 11,11 и 7,3 квадратных метра с шикарным видом из окна на Обь. Квартира в чистовой отделке дает возможность воплотить ваши любые дизайнерские решения, — так описывает вариант продавец.

ЖК «Михайловский» занял участок на границе Михайловской набережной по соседству с гостиницей River Park

ЖК «Михайловский» занял участок на границе Михайловской набережной по соседству с гостиницей River Park

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Дом построили в 2021 году, квартира, которую предлагают к продаже, расположена на 5 этаже 14-этажного дома.

Двушка в одной из башен на Кирова с сервисом, как в отеле — 65 миллионов рублей

Еще дороже придется заплатить за квартиру в недавно достроенном моно-квартале Richmond Residence. В конце 2022 года НГС побывал в построенных башнях квартала, которые можно назвать обителью миллионеров — здесь есть скрытые лифты, консьерж-сервис, собственный СПА-центр с бассейном (в перспективе) и интерьер лобби, навевающий мысли о дорогом отеле.

Башни Richmond Residence выросли на улице Кирова, рядом со станцией метро «Октябрьская»

Башни Richmond Residence выросли на улице Кирова, рядом со станцией метро «Октябрьская»

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Комплекс изнутри напоминает дорогой отель с соответствующим сервисом

Комплекс изнутри напоминает дорогой отель с соответствующим сервисом

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Продающееся жилье занимает 250 квадратных метров

Продающееся жилье занимает 250 квадратных метров

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Подробностей о продающейся квартире в объявлении нет: указано лишь, что она занимает 250 квадратных метров и располагается на 24 этаже 25-этажного дома. Всего в комплексе, по данным N1, сейчас продаются порядка 38 квартир, но представленная в обзоре — самая большая и дорогая. Цены на самое доступное жилье в Richmond Residence стартуют с 9,3 миллионов рублей за 41 квадрат.

300 квадратов в ЖК премиум-класса среди бора за рекордные 99 миллионов

Самая дорогая квартира в строящемся доме — это пятикомнатное жилье в эко-квартале Flora&Fauna на берегу Оби. Дом должен быть сдан в этом году, и, как пишет продавец в объявлении, станет «пространством для комфортной жизни в единстве с природой».

ЖК в лесу чуть больше четырех лет и он продолжает разрастаться

ЖК в лесу чуть больше четырех лет и он продолжает разрастаться

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Из окон квартир открывается вид на сосновый бор и Обь

Из окон квартир открывается вид на сосновый бор и Обь

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— Закрытая охраняемая территория 9 гектаров включает 13 жилых домов, магазин, кафе и фитнес-центр, пляж, набережную, спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, — указано в описании.

Недавно НГС рассказывал, как живется первым заехавшим в эко-квартал собственникам квартир. Читайте о диких счетах на оплату услуг и строящихся по соседству домах.

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