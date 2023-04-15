Куда делись эпатажные миллионеры? Изучаем жизнь известных менеджеров сетевой компании NL — где их «Мерседесы»

Широко известная сетевая компания, к которой люди испытывают чувства исключительно в двух ипостасях: или люблю, или ненавижу — продолжает цвести пышным цветом. Мнение о том, что NL ушла с рынка, ошибочно, лидеры просто сменили тактику привлечения для будущих менеджеров и клиентов. Всё тот же порошкообразный продукт, средства для похудения, косметика, парфюмерия — все мы помним массовый постинг и оды любви компании в Сети. Имидж компании активно делали топовые лидеры компании. А где они теперь? Смотрим, как изменилась жизнь известных «энельщиков» из Новосибирска.
Анна и Олег Черняховские
Самые яркие представители NL из Новосибирска, несомненно, Анна и Олег Черняховские. Они буквально раскрутили компанию, сделав принадлежность к ней престижной — сотни парней и девушек мечтали попасть к ним в команду. В Сети и на мероприятиях Черняховские эпатировали публику, зрители в зале на масштабных мероприятиях приветствовали их как рок-звезд.
История знакомства с NL началась у пары в 2010 году, мысль о заработке в сетевом появилась уже тогда, но Олег Черняховский говорил, что долго не понимал, что именно ему нужно сделать для заработка. В то время пара активно занимались фотографией, где модель бизнеса была ясна — они развивали свой бренд All in Fashion и за несколько лет продали 30 франшиз фотостудий.
Развивать сетевой бизнес Черняховские начали спустя 4,5 года с момента первой встречи. Старт начался с личных продаж — ребята показали свой пример похудения. После Анна и Олег начали выстраивать структуру и семимильными шагами пошли к успеху. За несколько лет пара получила признание от лидеров компании, вошла в лидерский совет и в клуб миллионеров. Черняховские забрали несколько подарочных «Мерседесов» (они всё еще у них), купили большую квартиру в центре Новосибирска, у пары есть недвижимость и в Москве.
Сейчас Черняховские всё реже появляются в России, больше живут в Азии. В соцсетях мы видим красивую и дорогую жизнь: брендовые вещи, шикарные отели, развлечения. Заработав состояние, они тихо отошли от дел — им больше не нужно ничего продавать, эпатировать и продвигать: структура работает, пассивный заработок идет. Черняховские ведут свой бизнес дистанционно, много путешествуют и живут в кайф. В прошлом году доход их структуры составил 1 миллиард 280 миллионов 258 тысяч рублей — за один календарный месяц, этим событием Черняховские делились в Instagram*.
Влада Якушевская
Владе Якушевской 40 лет, по образованию она экономист, не замужем, двое детей (18 и 10 лет). Она популярный блогер, модель и автор бестселлера «Спроси меня как». Несколько лет назад она, как и многие, заинтересовалась системой заработка в сетевом и начала свой путь. Наставником Якушевской был Вячеслав Кацуба — некогда топовый лидер, который сейчас перешел в другой сетевой Green Way, перетянув за собой часть команды. Влада осталась в NL, продолжив строить свою структуру. На работе она познакомилась с Демидом Резиным — участником лидерского совета и членом клуба миллионеров. Между ними завязались отношения, которые длятся уже несколько лет.
Чем сейчас занимается Влада? У нее есть ИП, она ведет несколько проектов по саморазвитию — продает гайды (инструкция, руководство, которое помогает человеку разобраться в теме. — Прим. ред.) на тему соблазнения и сексуального раскрепощения, гайды для родителей, гайд по финансовой грамотности и многие другие. У Влады есть авторская трансформационная программа «Как полюбить себя и достичь гармонии с окружающим миром», правда сейчас регистрация на нее закрыта. Также сибирячка продолжает вести личный блог в нескольких соцсетях сразу.
Влада Якушевская и Демид Резин живут не в России, много путешествуют. Семья надолго задержалась на Бали: атмосфера острова располагает к духовному росту, что очень близко Владе. Доход Якушевской складывается от продажи онлайн-курсов и со структуры сетевой компании, точные цифры неизвестны, но можно предположить, что сумма превышает несколько миллионов в месяц.
Алина Трофимова
Эта девушка стала самой молодой обладательницей подарочного «Мерседеса» от сетевой компании. Своим успехом Алина и вдохновила много людей на то, чтобы встать с дивана и начать что-то делать, речь даже не про сетевой, а в целом: раз девочка 20 лет смогла, значит я тоже справлюсь! На момент знакомства с компанией NL Трофимова была пухленькой студенткой СГУПСа. Похудев на функциональном питании, она решила заработать на этом — сначала были личные продажи, а уже потом выстраивание структуры, что принесло ей результат, не сразу.
Родственники были не в восторге от деятельности Алины. В соцсетях она делилась тем, что нередко из-за ее «бизнеса» случались скандалы. Девушку поддерживала только мама, которая вскоре присоединилась к команде дочери и создала свою собственную структуру. Увидев успехи Алины, семья перестала относиться к такой работе с негативом, и с их поддержкой, с развитием социальных сетей Алина Трофимова начала быстро двигаться к результату, быстро закрывала квалификации и уже в 20 лет получила машину.
Что сейчас? Алина входит в лидерский совет и продолжает активно вести бизнес, продвигает «Школу сетевого предпринимателя» и преподает там. Девушка живет в Новосибирске вместе с мужем, в прошлом году пара сыграла свадьбу. В 2022 году Алина зарабатывала несколько миллионов рублей в месяц. В соцсетях она ведет экспертный блог на тему финансов и саморазвития, делится успехами команды и личными достижениями, много путешествует, продолжает ездить машине, полученной за работу в компании, имеет в собственности несколько квартир.
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