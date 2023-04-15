Куда делись эпатажные миллионеры? Изучаем жизнь известных менеджеров сетевой компании NL — где их «Мерседесы»

История знакомства с NL началась у пары в 2010 году, мысль о заработке в сетевом появилась уже тогда, но Олег Черняховский говорил, что долго не понимал, что именно ему нужно сделать для заработка. В то время пара активно занимались фотографией, где модель бизнеса была ясна — они развивали свой бренд All in Fashion и за несколько лет продали 30 франшиз фотостудий.

Развивать сетевой бизнес Черняховские начали спустя 4,5 года с момента первой встречи. Старт начался с личных продаж — ребята показали свой пример похудения. После Анна и Олег начали выстраивать структуру и семимильными шагами пошли к успеху. За несколько лет пара получила признание от лидеров компании, вошла в лидерский совет и в клуб миллионеров. Черняховские забрали несколько подарочных «Мерседесов» (они всё еще у них), купили большую квартиру в центре Новосибирска, у пары есть недвижимость и в Москве.