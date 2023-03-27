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Девочка с хвостиками: как выглядит 10 лет спустя малышка из популярного мема в интернете (вы удивитесь)

На самом деле это фото — кадр из американского сериала «Держись, Чарли!»

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Фото Мии превратилось в тысячи мемов, которые разлетелись по сети

Фото Мии превратилось в тысячи мемов, которые разлетелись по сети

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Это эмоциональное, недоумевающее от происходящего лицо маленькой девочки подходит для многих жизненных ситуаций. Какие только надписи не добавляли к этому скриншоту. Наши коллеги из Parents.ru узнали, как сейчас живет и выглядит эта малышка из мема.

На самом деле это не случайное фото девочки из интернета, а кадр из американского сериала «Держись, Чарли!», который начал выходить в 2010 году.

Малышку с хвостиками сыграла актриса Миа Талерико. Девочка родилась в 2008 году в Калифорнии. Ее родители — профессиональные телевизионщики, поэтому выбор дела жизни для Мии был очевиден.

Сейчас Мие уже 14 лет

Сейчас Мие уже 14 лет

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На момент съемок в кино Мие было всего 11 месяцев. Но это не помешало ей работать на площадке. Малышка не капризничала, рядом с ней всегда были родители, которые отвлекали девочку игрушками.

В 2014 году сериал закрыли, Миа сделала перерыв в актерской карьере и переключилась на учебу в школе. Кроме того, она занималась танцами, каталась на лыжах. В 2017 году Миа решила вспомнить свой актерский опыт и снялась в короткометражке «Фотографическая память». Через год она сыграла Кристину в хорроре «Ты все еще боишься?».

Сейчас Мие 14 лет, она повзрослела, но живет жизнью обычного подростка. Ничто не выдает в ней бывшую телезвезду, кроме количества поклонников. Девушка активно делится своими снимками в социальных сетях.

За жизнью звезды мема наблюдают 1,2 миллиона подписчиков

За жизнью звезды мема наблюдают 1,2 миллиона подписчиков

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Свидетель из Фрязино

Казалось бы, обычное фото со свадьбы. Но крайний справа мужчина после этой фотографии проснулся знаменитым, не желая этого

Казалось бы, обычное фото со свадьбы. Но крайний справа мужчина после этой фотографии проснулся знаменитым, не желая этого

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Мемом Свидетель из Фрязино стал после того, как один из участников «Лепрозория» (закрытый коллективный блог. — Прим. ред.), побывал на свадьбе во Фрязино (наукоград на северо-востоке Московской области. — Прим. ред.) и выложил оттуда фотографии. На них пользователи заметили мужчину, который на всех фото был в одной позе и с одним выражением лица. Внимание также привлекла его одежда — белоснежные спортивные штаны и черная кожаная куртка.

Буквально за считаные месяцы Свидетель из Фрязино завоевал интернет, героем, конечно, заинтересовались журналисты. Им не составило труда вычислить его имя, телефон и адрес. Все это время мужчина жил своей обычной жизнью и не знал, что стал звездой интернета. К его удивлению, к нему периодически подходили люди, чтобы сфотографироваться, однако о масштабах «катастрофы» он не подозревал.

Известны только его инициалы — загадочные А. М. Есть информация, что такой популярный и такой загадочный А. М. в 2007 году позвонил в редакцию «Фрязино. Инфо» и твердо попросил «убрать всю информацию о нем из интернета». Объяснения журналистов о том, что местное СМИ — не весь интернет, не дали особого результата. А. М. считал, что источник его «проблем» исходил именно из родного Фрязино.

К сожалению, слава не только не пошла мужчине на пользу, но и, возможно, стоила ему жизни. Журналистам известно, что здоровье Свидетеля сильно пошатнулось после новости о его популярности — с каждым годом состояние мужчины было все хуже. Близкие связывали это именно с непрошенной славой, которая обрушилась на Свидетеля словно снежный ком. Подробности его жизни так и остались неизвестными — местные журналисты сохранили порядочность и не раскрыли данных А. М.

В январе 2015 года пресса опубликовала последнюю новость о своем знаменитом земляке. Мужчина умер в 45 лет.

Бабушка из рилса

Совсем недавно 82-летняя женщина неожиданно для самой себя стала звездой соцсетей. Несколько дней назад жительница Краснодара сняла Галину Константиновну за любимым делом — она стояла на улице Мира и фотографировала город.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Галина Константиновна фотографирует уже 40 лет

Видео: Егоров Никита, Владислав Шитюк / Городские порталы

Ролик разошелся по пабликам, стал невероятно популярным и за считаные дни собрал миллионы просмотров со всей страны. К бабушке-фотографу, как стали называть женщину в соцсетях, выстроились толпы журналистов для того, чтобы поговорить и узнать подробности ее биографии.

Несмотря на некоторую растерянность от обрушившейся на нее славы, Галина Константиновна никому не отказывает в интервью и с удовольствием общается с молодежью. 93.RU публикует монолог героини.

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