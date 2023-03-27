Девочка с хвостиками: как выглядит 10 лет спустя малышка из популярного мема в интернете (вы удивитесь)

На момент съемок в кино Мие было всего 11 месяцев. Но это не помешало ей работать на площадке. Малышка не капризничала, рядом с ней всегда были родители, которые отвлекали девочку игрушками.



В 2014 году сериал закрыли, Миа сделала перерыв в актерской карьере и переключилась на учебу в школе. Кроме того, она занималась танцами, каталась на лыжах. В 2017 году Миа решила вспомнить свой актерский опыт и снялась в короткометражке «Фотографическая память». Через год она сыграла Кристину в хорроре «Ты все еще боишься?».