Девочка с хвостиками: как выглядит 10 лет спустя малышка из популярного мема в интернете (вы удивитесь)

Это эмоциональное, недоумевающее от происходящего лицо маленькой девочки подходит для многих жизненных ситуаций. Какие только надписи не добавляли к этому скриншоту. Наши коллеги из Parents.ru узнали, как сейчас живет и выглядит эта малышка из мема.
На самом деле это не случайное фото девочки из интернета, а кадр из американского сериала «Держись, Чарли!», который начал выходить в 2010 году.
Малышку с хвостиками сыграла актриса Миа Талерико. Девочка родилась в 2008 году в Калифорнии. Ее родители — профессиональные телевизионщики, поэтому выбор дела жизни для Мии был очевиден.
На момент съемок в кино Мие было всего 11 месяцев. Но это не помешало ей работать на площадке. Малышка не капризничала, рядом с ней всегда были родители, которые отвлекали девочку игрушками.
В 2014 году сериал закрыли, Миа сделала перерыв в актерской карьере и переключилась на учебу в школе. Кроме того, она занималась танцами, каталась на лыжах. В 2017 году Миа решила вспомнить свой актерский опыт и снялась в короткометражке «Фотографическая память». Через год она сыграла Кристину в хорроре «Ты все еще боишься?».
Сейчас Мие 14 лет, она повзрослела, но живет жизнью обычного подростка. Ничто не выдает в ней бывшую телезвезду, кроме количества поклонников. Девушка активно делится своими снимками в социальных сетях.
Свидетель из Фрязино
Мемом Свидетель из Фрязино стал после того, как один из участников «Лепрозория» (закрытый коллективный блог. — Прим. ред.), побывал на свадьбе во Фрязино (наукоград на северо-востоке Московской области. — Прим. ред.) и выложил оттуда фотографии. На них пользователи заметили мужчину, который на всех фото был в одной позе и с одним выражением лица. Внимание также привлекла его одежда — белоснежные спортивные штаны и черная кожаная куртка.
Буквально за считаные месяцы Свидетель из Фрязино завоевал интернет, героем, конечно, заинтересовались журналисты. Им не составило труда вычислить его имя, телефон и адрес. Все это время мужчина жил своей обычной жизнью и не знал, что стал звездой интернета. К его удивлению, к нему периодически подходили люди, чтобы сфотографироваться, однако о масштабах «катастрофы» он не подозревал.
Известны только его инициалы — загадочные А. М. Есть информация, что такой популярный и такой загадочный А. М. в 2007 году позвонил в редакцию «Фрязино. Инфо» и твердо попросил «убрать всю информацию о нем из интернета». Объяснения журналистов о том, что местное СМИ — не весь интернет, не дали особого результата. А. М. считал, что источник его «проблем» исходил именно из родного Фрязино.
К сожалению, слава не только не пошла мужчине на пользу, но и, возможно, стоила ему жизни. Журналистам известно, что здоровье Свидетеля сильно пошатнулось после новости о его популярности — с каждым годом состояние мужчины было все хуже. Близкие связывали это именно с непрошенной славой, которая обрушилась на Свидетеля словно снежный ком. Подробности его жизни так и остались неизвестными — местные журналисты сохранили порядочность и не раскрыли данных А. М.
В январе 2015 года пресса опубликовала последнюю новость о своем знаменитом земляке. Мужчина умер в 45 лет.
Бабушка из рилса
Совсем недавно 82-летняя женщина неожиданно для самой себя стала звездой соцсетей. Несколько дней назад жительница Краснодара сняла Галину Константиновну за любимым делом — она стояла на улице Мира и фотографировала город.
Ролик разошелся по пабликам, стал невероятно популярным и за считаные дни собрал миллионы просмотров со всей страны. К бабушке-фотографу, как стали называть женщину в соцсетях, выстроились толпы журналистов для того, чтобы поговорить и узнать подробности ее биографии.
Несмотря на некоторую растерянность от обрушившейся на нее славы, Галина Константиновна никому не отказывает в интервью и с удовольствием общается с молодежью. 93.RU публикует монолог героини.
Что еще почитать
Гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова.
Влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам).
В постели со смертью: как выглядели жены и любовницы самых опасных гангстеров в истории.
Стройные и одинокие: эти звездные красотки сильно похудели после развода — теперь их бывшие кусают локти.