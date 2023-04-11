«Собрала его вещи в мусорные мешки»: Ксения Бородина раскрыла правду о многочисленных изменах бывшего мужа

Но прошло время и в интервью с Надеждой Стрелец телеведущая призналась: еще когда она была в браке, до нее постоянно доходили слухи о похождениях и многочисленных романах Курбана, но звезда не верила этому без доказательств и... наняла частных детективов. Специалисты достали записи с камер, фото, адреса квартир и фамилии. В тот же день Ксения в сердцах выгнала мужа из дома, собрав его вещи в мусорные мешки.

— Не было такой истории, что я от кого-то узнала, потом он ушел, а теперь они живут долго и счастливо. Я приехала домой, начала его будить, была уже глубокая ночь, я очень грязно говорила, не выбирала выражений. Вечером поступил звонок от него, он спросил, можно ли ему переночевать у меня. Я сказала нет. За 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки и очень долго потом отходила, — вспоминает телеведущая.