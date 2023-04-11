«Собрала его вещи в мусорные мешки»: Ксения Бородина раскрыла правду о многочисленных изменах бывшего мужа

В 2021 году неожиданно для широкой публики развелись Ксения Бородина и Курбан Омаров. Супруги прожили в браке шесть лет, за это время у них родилась дочь Теона. Поклонники пророчили звездной паре еще одного малыша, но, видимо, не судьба. А несколько дней назад Ксения впервые во всех подробностях рассказала о причинах развода. Наши коллеги из «СтарХита» узнали, почему же распался союз телеведущей и бизнесмена.
Оказывается, Ксения задолго до официального расторжения брака приняла решение о расставании с Курбаном, который, по ее словам, принес ей много боли. Правда, всё это время Бородина старалась показывать в Сети счастливую семейную жизнь, отмечая при этом, что не имеет привычки публично ныть из-за личных проблем.
— Никогда не жила ради картинки. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить, — отмечала Ксения тогда.
Но прошло время и в интервью с Надеждой Стрелец телеведущая призналась: еще когда она была в браке, до нее постоянно доходили слухи о похождениях и многочисленных романах Курбана, но звезда не верила этому без доказательств и... наняла частных детективов. Специалисты достали записи с камер, фото, адреса квартир и фамилии. В тот же день Ксения в сердцах выгнала мужа из дома, собрав его вещи в мусорные мешки.
— Не было такой истории, что я от кого-то узнала, потом он ушел, а теперь они живут долго и счастливо. Я приехала домой, начала его будить, была уже глубокая ночь, я очень грязно говорила, не выбирала выражений. Вечером поступил звонок от него, он спросил, можно ли ему переночевать у меня. Я сказала нет. За 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки и очень долго потом отходила, — вспоминает телеведущая.
Бородина признается: ей нелегко далось предательство любимого человека — Ксения две недели не ела, сильно похудела и лежала пластом. Но ведущая считает, что всё к лучшему.
Сейчас Курбан Омаров счастлив в отношениях с девушкой Валерией, а Ксения предпочитает больше не распространяться о своей личной жизни.
Еще громкий разлад в звездном семействе
Недавно от футболиста Павла Погребняка ушла жена из-за многочисленных измен. Ходят слухи, что Мария Погребняк также давно была в курсе неверности мужа, но закрывала на это глаза. Пока супруга участвовала в шоу «Звезды в Африке», ее муж, бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и сборной России, похоже, времени даром не терял. Футболиста не раз замечали в элитных столичных ресторанах и клубах в обнимку с девушками модельной внешности. Слухи об этих «подвигах» ожидаемо дошли до его супруги. Более того, говорят, спортсмен и раньше не отличался верностью, но жена долго закрывала на всё глаза. Наши коллеги из «СтарХита» смогли пообщаться с окружением пары и узнали подробности семейного разлада.
Павел Погребняк — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Спортсмен женился в 2014 году на Марии Шаталовой (теперь Погребняк). В их семье трое сыновей.
Источник, близкий к семье известного футболиста, рассказал СМИ, что пара приняла решение жить отдельно.
— После возвращения Маши со съемок они много скандалили и в конце концов разъехались, — рассказали в окружении семьи. — Погребняк осталась в загородном доме вместе с сыновьями, Павел оттуда съехал, он не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время. Пока они не приняли решение о разводе, но, скорее всего, он неизбежен. При этом постоянных новых партнеров у обоих на данный момент нет.
Мария тоже не грустит дома и ведет активную светскую жизнь. В последнее время 34-летнюю бизнесвумен не раз видели зажигающей в компании подруг. Несмотря на конфликт в семье, Павел Погребняк продолжает поддерживать отношения с сыновьями и участвует в их воспитании.
— Мы очень уважаем друг друга и ставим в приоритет семью, а не работу и посиделки с друзьями. Нужно в первую очередь в отношениях уметь договориться, — говорила Мария в одном из своих последних интервью.
Кстати, недавно в личном блоге Погребняк как будто случайно рассуждала о супружеской неверности. Она отметила, что семейная жизнь не должна быть похожей на тюремное заключение.
— Если кто-то захочет изменить, то вы никак этому не помешаете. Выбирайте мужчин, которые не дадут вам повода для ревности, — писала она.
Недавно мы посмотрели, как выглядят жёны известных (и дорогих) футболистов и чем занимаются: одни постят в интернете снимки счастливой семьи, другие — свои откровенные фото.
Еще материалы о звездах
- ЭКО в 56 лет, рак и политический протест: чем (кроме песен) известна самая дерзкая советская певица Лайма Вайкуле;
- любовь с топ-менеджером и песни с Путиным: откуда взялся патриотический певец SHAMAN и кто помог ему попасть на кремлевскую сцену;
- голубая луна всему виной: как жил, любил и болел Борис Моисеев.