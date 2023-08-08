«Я считал Rock City своим»: диджей, покоривший страну, — о легендарных тусовках, браке с блогершей и турах со звездами

В первый раз я играл в клубе «888» — в маленьком камерном заведении рядом с НЭТИ, где Николай Жмакин, DJ Digital One, проводил хип-хоп-среды. В рамках одной из них он предложил выступить мне. Это было провокацией: известный тусовщик диджеит на вечеринке — для тех времен это было громкое событие. Пришли мои друзья, знакомые, в зал набилось около 50 человек. Я собрал эклектичный сет с моими любимыми треками, и людям понравилось. Они танцевали, веселились — меня это впечатлило.

Первое время я играл какофонию, но когда мне удавалось сводить, я испытывал невероятную радость. После «888» я играл в «Галерее кофе» — тоже легендарное заведение, которое днем работало как кофейня, а ночью — как клуб. Потом был проект «Амнезия», а после я дослужился до Rock City, пробился в высшую лигу диджеев — считай, пробил облака и влетел в голубое небо.