Молодые и наглые: история Rock City, где выступали мировые звезды и бесплатно пел Николай Басков, — что откроют на его месте

— В очередную пятницу или субботу, когда проходила какая-то обычная дискотека и в клубе была куча народу, я иду по залу и вижу: сидит со стаканчиком Александр Ф. Скляр из группы «Ва-Банкъ», — вспоминает бывший директор рок-клуба Максим Коротких. — Я говорю: «Саш, ты? Как ты у нас вдруг оказался?» А он мне: «Макс, я тут выступал в городе на мероприятии, и потом мне захотелось сходить куда-то, и первое, что пришло в голову, — Rock City. Вот я и пришел. Хочешь, я песню спою? Гитару раздобудь». И я побежал вниз в Old Irish, там выступала [новосибирская] группа Lotto, и говорю: «Дайте срочно гитару!» Принес, и Скляр вышел на сцену посреди дискотеки. Ну и — «Электрички из Москвы, я уеду, я уеду…» — спел песню. А тогда эта песня как раз хорошо ротировалась по радио, и это прям очень зашло.

Или вот еще. Был как-то у нас концерт Гарика Сукачева и группы «Неприкасаемые». После выступления все сидели в конференц-зале — чаепитие, разговоры. А в этот момент в Новосибирске был Дмитрий Ревякин (группа «Калинов мост». — Прим. ред.), который пришел на концерт Сукачева. А я Ревякина давно уже знал. И вот мы сидим после и разговариваем с Ревякиным, а Сукачев собрался уезжать в отели и Ревякину говорит: «Дим, ты с нами?» А он: «Не, Гарик, вы езжайте, мы тут с Максом еще поговорим». Вот тогда у меня поднялась самооценка! Ревякин Сукачёву говорит, мол, езжай, мы тут с Максом поговорим, — улыбается Коротких.

