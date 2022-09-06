Молодые и наглые: история Rock City, где выступали мировые звезды и бесплатно пел Николай Басков, — что откроют на его месте
К 20-летию культового клуба его решили вернуть в неожиданном формате — НГС узнал подробности
Самому легендарному клубу Новосибирска Rock City 6 сентября исполнилось 20 лет. Правда, само заведение, известное по всей России и за ее пределами, до этой даты не дожило: Rock City перестал существовать как ночной клуб в 2015 году, а как рок-клуб — еще раньше. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал тех, без кого это место не стало бы культовым, и попросил вспомнить самые яркие эпизоды их работы в заведении — а заодно узнал, как изменится заведение в ближайшее время.
Популярный бар в комнате часовщика
Двухэтажный клуб Rock City открылся 6 сентября 2002 года в здании комплекса Stone House на Красном проспекте, 37, которое принадлежало группе компаний «Конквест». Владельцами «Конквеста» были бизнесмены Олег Вебер и Станислав Ложкин. Клуб вмещал около 800 человек, посадочных мест — около 200. Через полгода после открытия Rock City попал в десятку лучших клубов России издания New Musical Express, а к концу 2003 года награжден народной премией «Золотая Децибела» как лучший клуб Новосибирска. Долгие годы форматом Rock City были почти ежедневные концерты российских и зарубежных музыкантов и различные вечеринки.
Клуб Rock City в Новосибирске был самым популярным местом за всю историю городской ночной жизни и местного шоу-бизнеса. Появившись в начале сентября 2002 года, заведение через полгода вошло в десятку лучших российских рок-клубов по рейтингу авторитетного New Musical Express. Создатель бренда одежды Misha Wear и блогер Максим Коротких в прошлом был директором клуба — этаким публичным лицом заведения. Коротких вспоминает, что они даже не сразу узнали о таком почетном статусе.
— New Musical Express — престижный английский музыкальный журнал, у которого выходил российский вариант. А мы вообще про их конкурс не знали. Нам потом кто-то прислал фото, а я искал этот журнал, чтобы он у нас был, — рассказал корреспонденту НГС Максим Коротких. — Вообще через клуб Rock City прошло несколько поколений. Вот, например, я стригусь в барбершопе у одной девочки, и она рассказывает, что ее мама выступала в Rock City, когда играла в одной рок-группе. И она сама потом ходила.
Началась история легендарного клуба еще в конце 1990-х, когда компания «Конквест» стала постепенно выкупать квартиры в жилом здании по адресу Красный проспект, 37. Сначала в этом доме появился очень маленький бар — справа от сегодняшнего входа в комплекс Stone House. Потом были выкуплены помещения слева от входа, и бар переехал на большие площади, став на несколько лет привычным для многих пабом Old Irish.
— В 1997 году на первом этаже мы открыли малюсенький бар Beer Mug — в одной квартирешке. Там справа от входа был часовой мастер, слева — люди жили. Через какое-то время бар расширился за счет [помещения] часовщика, которого переселили. Потом, когда купили квартиры слева, бар перенесли туда. И появился Old Irish. Расшириться решили, потому что бар (Beer Mug. — Прим. ред.) превзошел все ожидания: очередь сюда стояла с четырех дня и нельзя было с улицы вообще зайти — и тамбур, и всё остальное было занято людьми. Даже официантам невозможно было пройти, — вспоминает совладелец маркетингового агентства CREATE Наталья Богатова, работавшая в те годы директором ресторанного направления ГК «Конквест».
— Я пришел на работу в начале сентября — в первый день официального открытия. И уже к концу года клуб попал в разные чарты и хит-парады как лучшее заведение. А буквально на следующий год у меня случилась смешная история. Приходит дама и говорит, что выпускают справочник по Новосибирску: типа «Весь Новосибирск» или «Все развлечения Новосибирска». И мы, мол, вам хотим предложить рекламу, чтобы Rock City, ресторан «Сафари», Old Irish (заведения в Stone House. — Прим. ред.) там были указаны. И сумму какую-то назвала — фантастическую для тех времен. А я ей говорю: «Знаете, а мы не будем». «Как?» — удивляется она. «А вот у вас справочник называется «Весь Новосибирск», но если у вас не окажется информации про Rock City, то это будет не весь Новосибирск — самого главного не будет». Она: «А что делать?» «Что делать? Придется делать нам рекламу бесплатно», — отвечаю. (Смеется.) Так и договорились. Она только попросила никому не говорить об этом. И мы заняли три страницы этого справочника совершенно бесплатно. В общем, я был молодой и наглый, — смеется бывший руководитель отдела рекламы Rock City, а сейчас — совладелец музыкального лейбла Maschina Records Данил Масловский.
Диджейская рубка из натяжных потолков
К созданию рок-клуба в «Конквесте» подошли очень ответственно: на дизайне и интерьере не экономили — закупали необходимое по всему миру.
— Концепция Rock City была знаковой и флагманской для Новосибирска. Задумывался он как клуб в стиле журнала Rolling Stone, и из этого журнала многое было взято, — рассказывает Наталья Богатова. — Очень многое для клуба заказывалось по всему миру, в частности, в США. Нам приходили посылки с виниловыми пластинками оттуда, которыми потом отделывались стены. Несколько пластинок вообще были уникальны — коллекционные, мы их повесили в рамках на стены. Плюс настоящие винтажные гитары, которые я покупала в Нью-Йорке в одном музыкальном магазинчике. Одну из гитар вроде хотел даже купить у нас музыкант группы «Аквариум».
— Изначально эскиз клуба заказывали в Москве. Но это просто фотоколлаж был, даже не визуалка. А потом мы это всё реализовывали в меру своих возможностей и представлений. Наполняли какими-то деталями пространство уже сами. Салатово-зеленоватый сектор «Трейлер» (на втором этаже клуба. — Прим. ред.) —это полностью мое решение, красный диван (сектор «Кадиллак». — Прим. ред.) — полностью моя концепция. В общем, самые знакомые места, которые создавали лицо клуба, были мною созданы. Вся мебель моя была, — перечисляет дизайнер клуба Мила Ложкина. — Мы были молодые и наглые. Сказали, что сделаем диван, чтобы он был похож на «Кадиллак», — взяли и сделали. Потом купили рули и сделали из них светильники. Диджейскую рубку сделали в виде дирижабля из натяжных потолков, которые только-только появились на рынке.
Женщина заметила, что все в клубе буквально рвались на работу. А выйти на работу в смену, когда намечался концерт, было чуть ли не наградой.
— «Конквест» в то время был не просто компанией, это была семья. А Rock City — особенное место. И Максим Коротких очень подходил для этого клуба, был его душой. Но и [Константин] Кошкин, и Мансур Сафиуллин были единой командой. Конечно, ругались, я с ними ругалась порой, но при этом всё было круто: мы ощущали, что в Новосибирске мы делали нечто уникальное. Но тут надо сказать, что учредители (Вебер и Ложкин. — Прим. ред.) сами очень… Так скажем, это было их увлечение и музыка, которая им нравилась. Я очень рада, что они воплотили это в жизнь и подарили Новосибирску такой грандиозный проект. Потому что ни до, ни после ничего подобного не было и, думаю, уже не будет. Надстроить этаж ради того, чтобы создать клуб своей мечты — это просто грандиозная работа! — вздохнула Наталья Богатова.
Бесплатный концерт Баскова в рок-клубе
Rock City быстро стал центром культурной и ночной жизни Новосибирска. Упор в концепции клуба делался на регулярные концерты как российских и зарубежных музыкантов, так и местных исполнителей. Выступления проходили чуть ли не каждый вечер, а в иные дни на сцене клуба проходили оригинальные шоу-программы. В заведении еще действовало полноценное меню из блюд американской и мексиканской кухни.
Стоимость билетов на звездные выступления была сопоставима с ценами на подобные концерты, которые проводились на крупных площадках Новосибирска типа ДКЖ. А вот то, что выступление любимых артистов проходило в клубе буквально на расстоянии вытянутой руки, делало эту площадку для зрителей особенно привлекательной. На некоторые программы посетители отстаивали многометровые очереди на входе в здание: желающих попасть в клуб было настолько много, что гардероб просто не справлялся с потоком людей. Например, на один из концертов группы «Мумий Тролль» в зале было около 1200 человек при номинальной вместимости в 800 гостей. В какой-то момент желающим попасть на концерт просто перестали продавать билеты.
— Тут каждый день тебя могло поджидать что-то необычное. Как-то я прихожу утром в офис (он находился в этом же здании. — Прим. ред.) и вижу на моем рабочем месте Илью Лагутенко, который включил мой компьютер и что-то там делает. А это был еще тот период, когда всяких вай-фаев, блютусов и интернетов в мобильном телефоне не было. А ему надо было проверить почту и написать сет-лист к концерту. Ну он говорит: «Еще пять минут, и я закончу». «Ладно, — говорю. — Я подожду». И вот он всё сделал, я сажусь и думаю: «Сейчас посмотрю, чем тут занималась звезда». Захожу в историю браузера — чисто, открываю корзину — чисто. То есть Илья очень аккуратно поработал: всё за собой убрал, — с улыбкой рассказывает Данил Масловский.
Бывший арт-директор Rock City по концертной части Мансур Сафиуллин вспоминает, как однажды Лагутенко сорвался в Новосибирск после своего выступления в Томске.
— Илья Лагутенко всегда говорил, что Rock City — его любимый клуб. Однажды я делал Лагутенко концерт в Томске, и после выступления он меня спрашивает: «Сколько людей сейчас в Rock City?» Я позвонил на охрану, узнал, что в клубе 350 человек. «Отлично, — говорит Лагутенко. — Сколько ехать из Томска? Часа три? Едем!» Собирает всю группу, и мы ночью едем в Новосибирск. Приезжаем, Илья поднимается в диджейку и начинает ставить треки своих любимых групп. То есть как диджей поработал. Было прикольно, — вспомнил управляющий концертным агентством «Ягода» и генеральный директор Bla Bla Bar Мансур Сафиуллин.
— В очередную пятницу или субботу, когда проходила какая-то обычная дискотека и в клубе была куча народу, я иду по залу и вижу: сидит со стаканчиком Александр Ф. Скляр из группы «Ва-Банкъ», — вспоминает бывший директор рок-клуба Максим Коротких. — Я говорю: «Саш, ты? Как ты у нас вдруг оказался?» А он мне: «Макс, я тут выступал в городе на мероприятии, и потом мне захотелось сходить куда-то, и первое, что пришло в голову, — Rock City. Вот я и пришел. Хочешь, я песню спою? Гитару раздобудь». И я побежал вниз в Old Irish, там выступала [новосибирская] группа Lotto, и говорю: «Дайте срочно гитару!» Принес, и Скляр вышел на сцену посреди дискотеки. Ну и — «Электрички из Москвы, я уеду, я уеду…» — спел песню. А тогда эта песня как раз хорошо ротировалась по радио, и это прям очень зашло.
Или вот еще. Был как-то у нас концерт Гарика Сукачева и группы «Неприкасаемые». После выступления все сидели в конференц-зале — чаепитие, разговоры. А в этот момент в Новосибирске был Дмитрий Ревякин (группа «Калинов мост». — Прим. ред.), который пришел на концерт Сукачева. А я Ревякина давно уже знал. И вот мы сидим после и разговариваем с Ревякиным, а Сукачев собрался уезжать в отели и Ревякину говорит: «Дим, ты с нами?» А он: «Не, Гарик, вы езжайте, мы тут с Максом еще поговорим». Вот тогда у меня поднялась самооценка! Ревякин Сукачёву говорит, мол, езжай, мы тут с Максом поговорим, — улыбается Коротких.
За время существования клуба в нем побывали почти все российские рок-звезды. Здесь выступали «Несчастный случай», «Чайф», Чичерина, «Ногу Свело!», «Мумий Тролль», «Звери», Земфира, «Калинов мост», «Смысловые галлюцинации», Олег Гаркуша, «Ва-Банкъ», Пётр Мамонов, «МультFильмы», «Моральный кодекс», «Гражданская оборона», Billy’s Band… Проще назвать тех, кто не отметился в этом клубе, и то лишь потому, что их шоу были рассчитаны на большие сцены. Заезжали в легендарное заведение и некоторые зарубежные исполнители: «Воплi Вiдоплясова», In-Grid, Space, A-Ha, Le Hammond Inferno, Touch & Go… А как-то в рок-клубе выступил даже самый настоящий поп-певец.
— Однажды к нам пришли Монсеррат Кабалье с Николаем Басковым. Они выступали в этот день в Новосибирске. И Баскову для его фильма нужна была какая-то площадка и кадры, что он сидит с Монсеррат в клубе. А Монсеррат Кабалье было тяжело по лестнице с тростью подниматься. Единственным клубом, который им подошел по нескольким параметрам, в том числе из-за лифта, оказался Rock City. И вот они появились у нас, — вспоминает Максим Коротких.
— Басков вышел на сцену, когда все танцевали. Ну, естественно, его узнали, начали аплодировать. И он спел песню, потом вторую… И когда Басков начал петь третью песню, все такие уже начали оглядываться, типа, ну хватит уже, — со смехом вспоминает бывший арт-директор клуба по местным шоу-программам Константин Кошкин, работающий сейчас пиарщиком завода «Промстройполимер».
Организатор тура мировой оперной звезды и российского поп-исполнителя Виктор Захаренко после того выступления рассказывал корреспонденту НГС, что Басков спел более десятка своих песен, приговаривая после каждой: «Сегодня я пою бесплатно! Золотой голос России поет бесплатно!»
От заката рок-клуба до рассвета поп-бара
Rock City перестал работать как клуб через 13 лет. Экономическая ситуация к этому времени в стране резко изменилась: на живые концерты ходило всё меньше и меньше людей, привозить известных исполнителей было всё сложнее и сложнее.
За некоторое время до закрытия в клубе пытались несколько поменять концепцию заведения, разбавив рок-тусовки вечеринками в стиле латино и R’n’B. На некоторое время это действительно спасло ситуацию: сюда стали массово приходить совершенно другие посетители — более юные. Правда, на прежний формат это уже совсем не было похоже: новой публике нужна была электронная клубная музыка и максимум — диджей за пультом.
В 2015 году клуб закрылся. Официально было объявлено, что будет проведено некоторое обновление и реконструкция, но по факту после открытия это уже был не привычный всем клуб, а пивной бар с находящейся тут же собственной пивоварней. В 2017 году на крыше, примыкающей к Stone House части здания, отданной под магазины, появилась летняя веранда.
В начале 2018 года Rock City был выставлен на продажу на нескольких онлайн-магазинах готового бизнеса. Еще раньше «Конквест» продал сначала кафе «Шансонье», а потом и старейший в Новосибирске бар Pub 501.
Но и в кардинально обновленном формате бара-пивоварни заведение продержалось недолго и окончательно закрылось для обычных посетителей «с улицы» в сентябре 2018 года. Было объявлено, что помещение легендарного клуба переведено в режим банкетного зала для закрытых мероприятий.
От легендарного рок-клуба, которому не было равных за Уралом, в истории российской рок-музыки навсегда остались музыкальные альбомы и видеоконцерты, которые были записаны для разных групп именно на этой новосибирской сцене. Например, при непосредственной поддержке клуба были выпущены концертные альбомы новосибирских рок-групп «Коридор» и Fort Royal, дебютный сингл тогда еще начинающей группы «Шоковая Терапия» и ряда других исполнителей.
А легендарная российская панк-группа «Гражданская оборона» даже получила в подарок качественный бутлег, записанный подпольно во время выступления Егора Летова в клубе 17 мая 2004 года. Потом эта запись вполне официально издавалась как отдельный альбом под названием «Live! Выступление в клубе «Рок-Сити»».
В августе 2022 года стало известно, что в пустующее помещение бывшего клуба Rock City собираются вдохнуть новый дух. Совершенно иной, хотя в чём-то тоже легендарный. Как рассказал корреспонденту НГС генеральный директор Bla Bla Bar Мансур Сафиуллин, в помещении бывшего рок-клуба должен появиться очередной бар российской сети модных танцевальных заведений «Руки Вверх! Бар».
Федеральная сеть «Руки Вверх! Бар» принадлежит предпринимателю Павлу Чеснокову и основателю известной поп-группы «Руки вверх!» Сергею Жукову. На сегодняшний день в России открыто более двух десятков заведений «Руки Вверх! Бар». В Новосибирске такая барная стойка работает на площадке Bla Bla Bar.
В октябре 2021 года НГС показал, как новосибирцы отжигали в ночных клубах 10 лет назад. Глядя на эти откровенные фото, сейчас совсем невозможно представить, что так могло быть.