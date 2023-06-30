В мокрой майке: Давид Манукян получил роль в сериале на ТНТ о судьбе 30-летней стриптизерши

— Новая роль, новый сериал, скоро на ТНТ. Как думаете, кого я играю на этот раз? — обратился Дава к подписчикам.



Сюжет «Мокрых маек» рассказывает о судьбе стриптизерши Мары, которая к 30 годам начала испытывать кризис самореализации. Решив, что может гораздо больше, чем просто снимать с себя одежду, Мара становится бизнес-леди и начинает управлять небольшой автомойкой на окраине города.