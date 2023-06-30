В мокрой майке: Давид Манукян получил роль в сериале на ТНТ о судьбе 30-летней стриптизерши

Известный артист и уроженец Новосибирска Давид Манукян продолжает активно развивать актерскую карьеру — в соцсетях он сообщил, что получил еще одну роль в сериале. Проект Дениса Гуляра «Мокрые майки» будет транслироваться на канале ТНТ.
— Новая роль, новый сериал, скоро на ТНТ. Как думаете, кого я играю на этот раз? — обратился Дава к подписчикам.
Сюжет «Мокрых маек» рассказывает о судьбе стриптизерши Мары, которая к 30 годам начала испытывать кризис самореализации. Решив, что может гораздо больше, чем просто снимать с себя одежду, Мара становится бизнес-леди и начинает управлять небольшой автомойкой на окраине города.
Какая роль в сериале отведена Давиду Манукяну — пока неизвестно. Коллегой Давы стала актриса Мария Горбань. В съемках также приняли участие Ирина Темичева, Маруся Климова, Диана Кафф, Вячеслав Разбегаев, Денис Сладков и другие.
Напомним, что первой актерской работой Давида Манукяна стала роль в мистическом сериале «Здравствуйте, вам пора». Специально для НГС Давид рассказал о своем персонаже.
На канале ТНТ также стартовал проект Павла Воли «Выжить в Дубае», где Манукян является участником — в прошлое воскресенье вышла первая серия.
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