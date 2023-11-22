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«Одна гардеробная для меня, другая — для будущей жены»: Дава купил квартиру с видом на здания «Москва-Сити»

Блогер показал новое жилье в социальных сетях

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Дава говорит, что хочет сделать две детские комнаты

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Блогер из Новосибирска Давид Манукян (Дава) купил квартиру в столице России с видом на здания «Москва-Сити». Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Дава опубликовал короткие видео, в них он похвастался новой квартирой с высокими потолками и большими окнами. Блогер отметил, что сразу будет обустраивать две детские для будущих малышей, ссылаясь на то, что хочет много детей.

— Будет отдельная гардеробная для моей будущей жены, я считаю, что гардеробная у меня должна быть отдельно, у жены — своя, чтобы она могла все для себя красиво сделать, — говорит Дава.

Также блогер, что из окон видны здания «Москва-Сити» и другие части города. Пока квартира без отделки, но Давид говорит, что уже приступил к ремонту.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите, как выглядит новое жилье Давы

Видео: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

Несколько лет назад Давид встречался с Ольгой Бузовой, ходили слухи о скорой свадьбе, в январе 2021 года стало известно, что пара рассталась. А недавно они вместе улетели в Китай в длительную командировку для участия в новом шоу.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Давид МанукянБлогерКвартираРемонтМосква-Сити
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