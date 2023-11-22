«Одна гардеробная для меня, другая — для будущей жены»: Дава купил квартиру с видом на здания «Москва-Сити»

Дава опубликовал короткие видео, в них он похвастался новой квартирой с высокими потолками и большими окнами. Блогер отметил, что сразу будет обустраивать две детские для будущих малышей, ссылаясь на то, что хочет много детей.

— Будет отдельная гардеробная для моей будущей жены, я считаю, что гардеробная у меня должна быть отдельно, у жены — своя, чтобы она могла все для себя красиво сделать, — говорит Дава.