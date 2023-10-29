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СрочноНовосибирский блогер Дава улетел с Ольгой Бузовой
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Блогер из Новосибирска Дава улетел в Китай с Ольгой Бузовой — пара рассталась 2 года назад

Бывшие возлюбленные примут участие в реалити-шоу

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Ольга Бузова и Дава расстались в 2021 году

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Ольга Бузова и блогер Дава, уроженец Новосибирска, улетели в Китай в длительную командировку. Как рассказали в издании «СтарХит», бывшая пара примет участие в новом шоу от ТНТ «Сокровища императора». Ольга Бузова вместе с Михаилом Галустяном станут ведущими.

Идея нового шоу заключается в том, что звезды вместе со своими напарниками поедут в один из регионов Китая и будут выполнять задания на время. Напарниками могут быть родственники, друзья или коллеги. Победителем станет тот, кто первым придет к финальной точке.

Несколько лет назад Дава встречался с Ольгой Бузовой, ходили слухи о скорой свадьбе. Почти 2 года назад, в январе 2021 года, стало известно, что пара рассталась.

Этим летом Дава приехал в Новосибирск, чтобы принять участие в «Народной премии НГС». Перед мероприятием артист рассказал о ностальгии по Новосибирску, Затулинке и первой роли в кино.

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БузоваDAVAНовосибирскТНТ
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