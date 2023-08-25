freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 94.40
eur 102.47
СрочноНовосибирскую область ждет ветер до 25 м/с
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Залечь на дно в санатории. Как развалился и снова расцвел легендарный сибирский курорт — сюда едут со всей России

Курорт «Озеро Карачи» 30 лет назад пережил страшный упадок, но был восстановлен — путевки сюда стоят по 70 тысяч

5 355

У санатория «Озеро Карачи» непростая и увлекательная судьба, он пережил расцвет, упадок и сейчас возрождается вновь

Поделиться

В бархатный сезон небольшой поселок Озеро-Карачи переживает настоящий бум: сюда едут отдыхающие со всей России, чтобы поправить здоровье и окунуться в теплые воды горько-соленого озера. Здесь располагается легендарная здравница, ставшая вначале всесоюзным курортом, а затем курортом федерального значения. Корреспонденты НГС отправились за 400 километров к берегу знаменитого лечебного озера, чтобы взглянуть, как восстановился курорт после настоящего развала и чем теперь привлекает туристов. Сколько здесь стоит отдых и какие претензии есть у отдыхающих к программе оздоровления в «Озере Карачи» — в нашем репортаже.

От избушек до пышных корпусов сталинского ампира

Курорту «Озеро Карачи» не менее 143 лет — именно с конца XIX века принято исчислять его историю. Хотя есть версия, что о лечебных свойствах воды было известно задолго до этого, когда воины из войска хана Кучума восстанавливали здоровье на берегу озера. Раньше оно, кстати, называлось Ачу-Тебис, то есть буквально горько-соленым, теперь же носит название Карачи («черный ил») из-за уникальной грязи, залегающей по всей площади озера.

Курорт разместился между двумя озерами: горько-соленым Карачи и пресным Узункуль

Курорт разместился между двумя озерами: горько-соленым Карачи и пресным Узункуль

Поделиться

Год появления санатория красуется на фасаде главного корпуса (даже санаторий старше Новосибирска)

Год появления санатория красуется на фасаде главного корпуса (даже санаторий старше Новосибирска)

Поделиться

Первые попытки построить в Барабинской степи санаторий предприняли купцы — они арендовали участок с озером, поставили избушки, затем начали принимать отдыхающих. Через двадцать лет еще пару домиков возвело управление железной дороги, как раз после появления железнодорожной станции. Почти сто лет назад курорт стал полноценным курортом с единственным хозяином, в нем появились корпуса, лечебные кабинеты, а ученые занялись изучением влияния грязи на организм.

В военные годы санаторий переоборудовали в военный госпиталь санаторного типа, а после войны в нем начали реабилитировать участников сражений.

Красивое здание грязелечебницы построили в 1937 году

Красивое здание грязелечебницы построили в 1937 году

Поделиться

Но настоящий расцвет «Озеро Карачи» получил в советские годы, и этим советским наследием здесь всё дышит до сих пор — по крайней мере в архитектурном плане. На берегу озера выросли новые жилые корпуса, здание столовой, а в самом поселке построили завод по розливу минеральной воды, которую начали добывать из скважины на глубине более 1000 метров. В результате на территории санатория появилась галерея питьевой воды — небольшое пышное здание с колоннами и окнами в два этажа.

Просто так зайти и выпить водички не получится — всё по указаниям врача

Просто так зайти и выпить водички не получится — всё по указаниям врача

Поделиться

Несколько десятилетий курорт «Озеро Карачи» гремел на весь СССР, а потом случился упадок — распался Советский Союз, и профсоюзы уже не могли финансово тащить на себе огромный санаторный комплекс. Да и профсоюзов, обеспечивающих работу курорта, как таковых фактически не стало.

Жители поселка Озеро-Карачи вспоминают, как в 1990-е закрылась часть корпусов, но, несмотря на разруху, сюда всё равно приезжали туристы. В нулевые курорт, находящийся на балансе банкротящегося «Новосибирского теркурсовета» (учрежден федерацией профсоюзов Новосибирской области), продолжал ветшать. Как писал «Коммерсант», власти, которые вроде бы проявляли интерес к покупке санатория, деньги вкладывать не спешили — в бюджете области их попросту не было. В итоге восстанавливать когда-то легендарный «Озеро Карачи» взялись казахские предприниматели — имущество курорта купила компания «СэтЖол» через российского представителя.

Познакомьтесь с карачинской эклектикой: рядом со зданиями советской эпохи выросли новые корпуса

Познакомьтесь с карачинской эклектикой: рядом со зданиями советской эпохи выросли новые корпуса

Поделиться

Но, не сумев провести реконструкцию, уже в 2011 году они продали санаторий — так он оказался в руках «Карачинского источника», и курорт вновь начал оживать. По крайней мере уже после появления нового владельца, если верить сайту «Озера Карачи», на его территории появились пирс, аквапарк, кинокомплекс, диагностический центр и спа-комплекс. В проект также начало активно вкладывать деньги государство — всего более 150 миллионов в 2017 и 2018 году, еще 34 миллиона нашлось в бюджете области.

Санаторий обзавелся современным пирсом

Санаторий обзавелся современным пирсом

Поделиться

Вложения, можно сказать, окупились: в 2019 году курорт в Новосибирской области попал в десятку лучших в стране. «Озеро Карачи» уступил кавказским курортам и здравницам Алтайского края, а потому занял 7-е место.

Тогда же НГС подсчитал, что двухнедельный отдых в местных санаториях обойдется едва ли не дороже путевки в Турцию. Сейчас, конечно, с ценами на путевки куда-нибудь за границу соперничать трудно, но и новосибирские санатории держат марку — отдых в них оказался одним из самых дорогих в Сибири. Аналитики выяснили, что номер люкс на одну ночь обойдется в 6 тысяч рублей с небольшим. Впрочем, в «Озере Карачи» отдых еще дороже: люкс на одну ночь с лечением выйдет в 9 тысяч.

С 2011 года санаторием «Озеро Карачи» владеет компания бизнесмена Владимира Хританкова ООО «Санаторий "Озеро Карачи"». Ее выручка в 2022 году составила 674 миллиона рублей, чистая прибыль — 112 миллионов рублей. Хританкову также принадлежит санаторная организация ООО «Курорт "Озеро Карачи"» и компания по производству минеральной воды ООО «Карачинский источник».

Как проводят время в санатории и сколько это стоит

Добираться до поселка Озеро-Карачи лучше всего по железной дороге: пять с половиной часов пути — и вы на месте. Билет обойдется в 1300 рублей, чуть больше придется выложить за место в купе. Можно, конечно, приехать и на машине, но будьте готовы примерно к 13 километрам не самой приятной дороги, которая портится в районе поселка Моховое.

От поселка Озеро-Карачи до курорта буквально рукой подать

От поселка Озеро-Карачи до курорта буквально рукой подать

Поделиться

В обеденное время буднего дня курорт пребывает в затишье. Оно и понятно: у отдыхающих процедуры, экскурсии, дневной сон. Да и в целом чего еще ждать от места, куда приезжают подлечиться, поймать дзен и напитаться атмосферой на ближайшие зимние месяцы (ну или до следующего сезона).

Тем, кто уже прошел процедуры, можно предложить неторопливые прогулки по территории санатория. Она здесь действительно впечатляющая: есть фонтаны, ландшафтные композиции, беседки с видом на спокойную гладь лечебного озера и беседки для более активного времяпрепровождения — рядом с ними мы обнаружили мангалы. А еще есть озеро, и это точно главная причина приехать сюда летом. После нескольких дней проливных дождей туристы наконец дождались солнышка, а некоторые самые смелые даже рискуют искупаться, несмотря на едва теплую погоду.

Отдыхать у озера, судя по всему, можно и с шашлыками

Отдыхать у озера, судя по всему, можно и с шашлыками

Поделиться

— Летел на Мин. Воды, а попал сюда! — усмехается пенсионер Виктор Владимирович, приехавший из Эвенкии.

Виктору Владимировичу 77 лет, он рассказывает, что объехал едва ли не всю Россию, но в «Озере Карачи» оказался впервые — вообще планировал отправиться на юг.

О курорте Виктору Владимировичу рассказал его друг. Если бы не он, тот наверняка полетел бы отдыхать уже в привычном направлении, на юг

О курорте Виктору Владимировичу рассказал его друг. Если бы не он, тот наверняка полетел бы отдыхать уже в привычном направлении, на юг

Поделиться

— Мне, можно сказать, повезло: всё время, пока был тут, была хорошая погода. Ну только что вот дождик дня три полил, но это всё равно тепло, по сравнению с тем, как у нас. Что у меня было? Грязь, душ, ванна, еще одна ванна, массаж, так что хватило, — перечисляет он свои процедуры. — Особенно в аквапарке понравилось. Я и у нас в Красноярске тоже был в аквапарке, но там маленько похуже. Но там зато кормят бесплатно, здесь в аквапарке не кормят.

Приехавшим по путевке обещают два часа в аквапарке бесплатно, правда, только в будние дни. За остальное придется платить: 1600 рублей — полный день для взрослого в выходной, 880 рублей — за ребенка.

Водно-развлекательный комплекс обслуживает не только отдыхающих в санатории

Водно-развлекательный комплекс обслуживает не только отдыхающих в санатории

Поделиться

На территории санатория также имеется прокат: велосипед на весь день будет стоить 1500 рублей, ролики — 1200

На территории санатория также имеется прокат: велосипед на весь день будет стоить 1500 рублей, ролики — 1200

Поделиться

— А вечером что делать? Я вот на танцы ходил. Еще вчера концерт был хороший… Ну а так что еще? Гуляй, купайся. Но я, правда, не купался, сразу скажу, мне грязи и так хватало, — продолжает он.

Вечером Виктор Владимирович уже отправится домой: его 12 дней отдыха у озера закончились. За путевку с проживанием и питанием он отдал 77 тысяч рублей.

Если на прокат тратиться не хочется, можно просто погулять по территории санатория. Это бесплатно и довольно приятно — здравница буквально утопает в зелени

Если на прокат тратиться не хочется, можно просто погулять по территории санатория. Это бесплатно и довольно приятно — здравница буквально утопает в зелени

Поделиться

Юрию в этом плане проще: деньги он платил не из своего кармана — поучаствовало его предприятие. В «Озеро Карачи» он приезжает уже второй раз и уверяет, что здесь ему становится намного лучше. Он опирается на трость — у Юрия проблемы с суставами, поэтому приезд сюда продиктован не столько отдыхом и сменой обстановки, сколько лечением.

— 68 тысяч — 14 дней. Ну это не так дорого за это лечение, я считаю. У меня много процедур: ванна с рапой, грязелечение, на массажи хожу. Ну мне хватает на годика полтора-два, ножки бегают, — показывает он на свою трость.

Юрий возлагает большие надежды на лечение. Говорит, что в первый его приезд процедуры ему очень помогли

Юрий возлагает большие надежды на лечение. Говорит, что в первый его приезд процедуры ему очень помогли

Поделиться

Юрий приехал из Куйбышева и говорит, что на лечении в санатории ему не скучно — одни только процедуры начинаются с 8 утра и заканчиваются к 17 часам. Ну а дальше — концерты, отдых, прогулки вдоль озера.

Ирина Ивановна тоже когда-то жила в Куйбышеве, а потом переехала в Германию. Именно оттуда она приехала в «Озеро Карачи»

Ирина Ивановна тоже когда-то жила в Куйбышеве, а потом переехала в Германию. Именно оттуда она приехала в «Озеро Карачи»

Поделиться

Человеку, незнакомому с особенностями озера Карачи, может показаться, что вода не особо привлекает отдыхающих — шезлонгов много, а вот тех, кто купается, — единицы. Но дело тут в другом: вода в Карачи такая насыщенная, что даже врачи рекомендуют проводить в ней не больше 15 минут. К тому же и грязь, и рапа показаны не всем, так что некоторые приехавшие на лечение ограничиваются лишь прогулками и фотографиями на фоне тихой глади озера. Оно, кстати, совсем неглубокое, и, если верить рассказам отдыхающих, его вполне реально перейти, не уйдя под воду.

Озеро Карачи неглубокое, но занимает более 360 гектаров

Озеро Карачи неглубокое, но занимает более 360 гектаров

Поделиться

Памятка для отдыхающих в санатории: привычное «позагорать» здесь называют гелиотерапией

Памятка для отдыхающих в санатории: привычное «позагорать» здесь называют гелиотерапией

Поделиться

— Мне хоть и нельзя, но я все-таки ноги помочу, — улыбается Зинаида Григорьевна из Алтайского края.

На курорт она приехала с подругой Еленой. Они здесь уже пару дней и кое-какие процедуры пройти успели.

— Мы на десять дней взяли, потому что путевка дорогая. А народу-то сколько... Ой, только позавчера приехало, по-моему, человек сто. Я так смотрю и говорю: «Неужели все больные?», — смеется она, обращаясь к Елене. — Мы выбирали, чтобы удобно было, чтобы лечение обязательно и чтобы сервис был. Знаете, мы живем рядом с Белокурихой, но там радон, мне противопоказано… Но вот мои друзья аж из Новосибирска едут, им всё нравится. А мы из Алтайского края едем сюда, в Новосибирскую область.

Зинаиде Григорьевне врачи не рекомендовали грязелечение, но для себя она решила, что в озерной воде все-таки немного помочит ноги

Зинаиде Григорьевне врачи не рекомендовали грязелечение, но для себя она решила, что в озерной воде все-таки немного помочит ноги

Поделиться

За путевку они отдали около 70 тысяч, еще пришлось потратиться на дорогу: вначале на билет на автобус из Бийска до Новосибирска, затем на машину из Новосибирска до поселка. Вышло и утомительно, и накладно.

Цену за путевку обе подруги считают несколько завышенной, особенно при том количестве процедур, которые им назначили.

— У нас на 10 дней путевка, но массажей всего четыре назначили. Хотелось бы больше, если честно. Я спросила: «Почему так?», а мне сказали, что рук не хватает. Но сюда действительно много кто приезжает, — рассуждает Елена.

Курортам в своем родном крае они предпочли отдых в новосибирском санатории

Курортам в своем родном крае они предпочли отдых в новосибирском санатории

Поделиться

— Кому-то нужны развлекухи, рестораны, дискотеки… Такие, конечно, сюда не едут. Мы вот за лечением, и его хотелось бы побольше. Путевка дороговатая — я пенсионерка, мне бы хотелось подешевле. Но здесь хотя бы порядок, питание хорошее, меня устраивает, — резюмирует Зинаида Григорьевна. — Я вот первый раз тут. Раньше мы, конечно, ездили на моря и океаны. Четыре года как ковид начался, мы про это всё забыли. И, видимо, уже навсегда. Хотелось бы, чтобы наши молодые поездили, ну а мы… Ну а мы теперь только сюда.

Этим летом мы побывали в Абрашино — деревне рядом с удивительным затопленным мраморным карьером. Посмотрите, как выглядит это место.

По теме

СанаторийОтдыхОзеро Карачи
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter