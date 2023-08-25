Залечь на дно в санатории. Как развалился и снова расцвел легендарный сибирский курорт — сюда едут со всей России

Вложения, можно сказать, окупились: в 2019 году курорт в Новосибирской области попал в десятку лучших в стране. «Озеро Карачи» уступил кавказским курортам и здравницам Алтайского края, а потому занял 7-е место.



Тогда же НГС подсчитал, что двухнедельный отдых в местных санаториях обойдется едва ли не дороже путевки в Турцию. Сейчас, конечно, с ценами на путевки куда-нибудь за границу соперничать трудно, но и новосибирские санатории держат марку — отдых в них оказался одним из самых дорогих в Сибири. Аналитики выяснили, что номер люкс на одну ночь обойдется в 6 тысяч рублей с небольшим. Впрочем, в «Озере Карачи» отдых еще дороже: люкс на одну ночь с лечением выйдет в 9 тысяч .



С 2011 года санаторием «Озеро Карачи» владеет компания бизнесмена Владимира Хританкова ООО «Санаторий "Озеро Карачи"». Ее выручка в 2022 году составила 674 миллиона рублей, чистая прибыль — 112 миллионов рублей. Хританкову также принадлежит санаторная организация ООО «Курорт "Озеро Карачи"» и компания по производству минеральной воды ООО «Карачинский источник».