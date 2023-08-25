Залечь на дно в санатории. Как развалился и снова расцвел легендарный сибирский курорт — сюда едут со всей России

В бархатный сезон небольшой поселок Озеро-Карачи переживает настоящий бум: сюда едут отдыхающие со всей России, чтобы поправить здоровье и окунуться в теплые воды горько-соленого озера. Здесь располагается легендарная здравница, ставшая вначале всесоюзным курортом, а затем курортом федерального значения. Корреспонденты НГС отправились за 400 километров к берегу знаменитого лечебного озера, чтобы взглянуть, как восстановился курорт после настоящего развала и чем теперь привлекает туристов. Сколько здесь стоит отдых и какие претензии есть у отдыхающих к программе оздоровления в «Озере Карачи» — в нашем репортаже.
От избушек до пышных корпусов сталинского ампира
Курорту «Озеро Карачи» не менее 143 лет — именно с конца XIX века принято исчислять его историю. Хотя есть версия, что о лечебных свойствах воды было известно задолго до этого, когда воины из войска хана Кучума восстанавливали здоровье на берегу озера. Раньше оно, кстати, называлось Ачу-Тебис, то есть буквально горько-соленым, теперь же носит название Карачи («черный ил») из-за уникальной грязи, залегающей по всей площади озера.
Первые попытки построить в Барабинской степи санаторий предприняли купцы — они арендовали участок с озером, поставили избушки, затем начали принимать отдыхающих. Через двадцать лет еще пару домиков возвело управление железной дороги, как раз после появления железнодорожной станции. Почти сто лет назад курорт стал полноценным курортом с единственным хозяином, в нем появились корпуса, лечебные кабинеты, а ученые занялись изучением влияния грязи на организм.
В военные годы санаторий переоборудовали в военный госпиталь санаторного типа, а после войны в нем начали реабилитировать участников сражений.
Но настоящий расцвет «Озеро Карачи» получил в советские годы, и этим советским наследием здесь всё дышит до сих пор — по крайней мере в архитектурном плане. На берегу озера выросли новые жилые корпуса, здание столовой, а в самом поселке построили завод по розливу минеральной воды, которую начали добывать из скважины на глубине более 1000 метров. В результате на территории санатория появилась галерея питьевой воды — небольшое пышное здание с колоннами и окнами в два этажа.
Несколько десятилетий курорт «Озеро Карачи» гремел на весь СССР, а потом случился упадок — распался Советский Союз, и профсоюзы уже не могли финансово тащить на себе огромный санаторный комплекс. Да и профсоюзов, обеспечивающих работу курорта, как таковых фактически не стало.
Жители поселка Озеро-Карачи вспоминают, как в
Но, не сумев провести реконструкцию, уже в 2011 году они продали санаторий — так он оказался в руках «Карачинского источника», и курорт вновь начал оживать. По крайней мере уже после появления нового владельца, если верить сайту «Озера Карачи», на его территории появились пирс, аквапарк, кинокомплекс, диагностический центр и спа-комплекс. В проект также начало активно вкладывать деньги государство — всего более 150 миллионов в 2017 и 2018 году, еще 34 миллиона нашлось в бюджете области.
Вложения, можно сказать, окупились: в 2019 году курорт в Новосибирской области попал в десятку лучших в стране. «Озеро Карачи» уступил кавказским курортам и здравницам Алтайского края, а потому занял
Тогда же НГС подсчитал, что двухнедельный отдых в местных санаториях обойдется едва ли не дороже путевки в Турцию. Сейчас, конечно, с ценами на путевки куда-нибудь за границу соперничать трудно, но и новосибирские санатории держат марку — отдых в них оказался одним из самых дорогих в Сибири. Аналитики выяснили, что номер люкс на одну ночь обойдется в
С 2011 года санаторием «Озеро Карачи» владеет компания бизнесмена Владимира Хританкова ООО «Санаторий "Озеро Карачи"». Ее выручка в 2022 году составила 674 миллиона рублей, чистая прибыль — 112 миллионов рублей. Хританкову также принадлежит санаторная организация ООО «Курорт "Озеро Карачи"» и компания по производству минеральной воды ООО «Карачинский источник».
Как проводят время в санатории и сколько это стоит
Добираться до поселка Озеро-Карачи лучше всего по железной дороге: пять с половиной часов пути — и вы на месте. Билет обойдется в 1300 рублей, чуть больше придется выложить за место в купе. Можно, конечно, приехать и на машине, но будьте готовы примерно к 13 километрам не самой приятной дороги, которая портится в районе поселка Моховое.
В обеденное время буднего дня курорт пребывает в затишье. Оно и понятно: у отдыхающих процедуры, экскурсии, дневной сон. Да и в целом чего еще ждать от места, куда приезжают подлечиться, поймать дзен и напитаться атмосферой на ближайшие зимние месяцы (ну или до следующего сезона).
Тем, кто уже прошел процедуры, можно предложить неторопливые прогулки по территории санатория. Она здесь действительно впечатляющая: есть фонтаны, ландшафтные композиции, беседки с видом на спокойную гладь лечебного озера и беседки для более активного времяпрепровождения — рядом с ними мы обнаружили мангалы. А еще есть озеро, и это точно главная причина приехать сюда летом. После нескольких дней проливных дождей туристы наконец дождались солнышка, а некоторые самые смелые даже рискуют искупаться, несмотря на едва теплую погоду.
— Летел на Мин. Воды, а попал сюда! — усмехается пенсионер Виктор Владимирович, приехавший из Эвенкии.
Виктору Владимировичу 77 лет, он рассказывает, что объехал едва ли не всю Россию, но в «Озере Карачи» оказался впервые — вообще планировал отправиться на юг.
— Мне, можно сказать, повезло: всё время, пока был тут, была хорошая погода. Ну только что вот дождик дня три полил, но это всё равно тепло, по сравнению с тем, как у нас. Что у меня было? Грязь, душ, ванна, еще одна ванна, массаж, так что хватило, — перечисляет он свои процедуры. — Особенно в аквапарке понравилось. Я и у нас в Красноярске тоже был в аквапарке, но там маленько похуже. Но там зато кормят бесплатно, здесь в аквапарке не кормят.
Приехавшим по путевке обещают два часа в аквапарке бесплатно, правда, только в будние дни. За остальное придется платить: 1600 рублей — полный день для взрослого в выходной, 880 рублей — за ребенка.
— А вечером что делать? Я вот на танцы ходил. Еще вчера концерт был хороший… Ну а так что еще? Гуляй, купайся. Но я, правда, не купался, сразу скажу, мне грязи и так хватало, — продолжает он.
Вечером Виктор Владимирович уже отправится домой: его
Юрию в этом плане проще: деньги он платил не из своего кармана — поучаствовало его предприятие. В «Озеро Карачи» он приезжает уже второй раз и уверяет, что здесь ему становится намного лучше. Он опирается на трость — у Юрия проблемы с суставами, поэтому приезд сюда продиктован не столько отдыхом и сменой обстановки, сколько лечением.
— 68 тысяч — 14 дней. Ну это не так дорого за это лечение, я считаю. У меня много процедур: ванна с рапой, грязелечение, на массажи хожу. Ну мне хватает на годика полтора-два, ножки бегают, — показывает он на свою трость.
Юрий приехал из Куйбышева и говорит, что на лечении в санатории ему не скучно — одни только процедуры начинаются с 8 утра и заканчиваются к 17 часам. Ну а дальше — концерты, отдых, прогулки вдоль озера.
Человеку, незнакомому с особенностями озера Карачи, может показаться, что вода не особо привлекает отдыхающих — шезлонгов много, а вот тех, кто купается, — единицы. Но дело тут в другом: вода в Карачи такая насыщенная, что даже врачи рекомендуют проводить в ней не больше 15 минут. К тому же и грязь, и рапа показаны не всем, так что некоторые приехавшие на лечение ограничиваются лишь прогулками и фотографиями на фоне тихой глади озера. Оно, кстати, совсем неглубокое, и, если верить рассказам отдыхающих, его вполне реально перейти, не уйдя под воду.
— Мне хоть и нельзя, но я все-таки ноги помочу, — улыбается Зинаида Григорьевна из Алтайского края.
На курорт она приехала с подругой Еленой. Они здесь уже пару дней и кое-какие процедуры пройти успели.
— Мы на десять дней взяли, потому что путевка дорогая. А народу-то сколько... Ой, только позавчера приехало, по-моему, человек сто. Я так смотрю и говорю: «Неужели все больные?», — смеется она, обращаясь к Елене. — Мы выбирали, чтобы удобно было, чтобы лечение обязательно и чтобы сервис был. Знаете, мы живем рядом с Белокурихой, но там радон, мне противопоказано… Но вот мои друзья аж из Новосибирска едут, им всё нравится. А мы из Алтайского края едем сюда, в Новосибирскую область.
За путевку они отдали около 70 тысяч, еще пришлось потратиться на дорогу: вначале на билет на автобус из Бийска до Новосибирска, затем на машину из Новосибирска до поселка. Вышло и утомительно, и накладно.
Цену за путевку обе подруги считают несколько завышенной, особенно при том количестве процедур, которые им назначили.
— У нас на 10 дней путевка, но массажей всего четыре назначили. Хотелось бы больше, если честно. Я спросила: «Почему так?», а мне сказали, что рук не хватает. Но сюда действительно много кто приезжает, — рассуждает Елена.
— Кому-то нужны развлекухи, рестораны, дискотеки… Такие, конечно, сюда не едут. Мы вот за лечением, и его хотелось бы побольше. Путевка дороговатая — я пенсионерка, мне бы хотелось подешевле. Но здесь хотя бы порядок, питание хорошее, меня устраивает, — резюмирует Зинаида Григорьевна. — Я вот первый раз тут. Раньше мы, конечно, ездили на моря и океаны. Четыре года как ковид начался, мы про это всё забыли. И, видимо, уже навсегда. Хотелось бы, чтобы наши молодые поездили, ну а мы… Ну а мы теперь только сюда.
Этим летом мы побывали в Абрашино — деревне рядом с удивительным затопленным мраморным карьером. Посмотрите, как выглядит это место.