Между озером и морем. Зачем новосибирцы уезжают в деревню в Караканском бору — там ныряют с аквалангом в мраморное озеро

У самого синего моря

Деревня Абрашино, узкая и не слишком длинная, протянулась между берегом Обского водохранилища и Караканским бором всеми своими тремя улицами. Достопримечательностей здесь ровно три: лес, вода и еще немного воды — искусственное озеро, образовавшееся на месте бывшего мраморного карьера. На Новосибирскую область это место походит мало — не то Алтай, не то морское побережье. Даже пахнет здесь не по-деревенски: большое хозяйство никто не держит, разве что заводят кур.

Попасть в Абрашино можно только паромом, вернее двумя: один ходит из Спирино в Чингисы, другой — из Ордынского в Нижнекаменку, но в любом случае оттуда еще нужно проехать километров тридцать на машине (или автобусе) по лесной дороге.