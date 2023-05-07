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Фоторепортаж

Величественный Салаирский кряж, водопады и подвесной мост — едем в новосибирскую Швейцарию

Спонтанное и быстрое путешествие по Маслянинскому району: что посмотреть, если у вас есть машина и свободный день

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Маслянинский район — один из самых компактных в области и, по нашему личному мнению, один из самых живописных. Гарантируем, здесь есть на что посмотреть

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Популярное мнение о Маслянинском районе — это как Швейцария, только совсем рядом. К подобного рода географическим сравнениям можно относиться скептически, но пейзажи в Маслянино и деревеньках поблизости действительно сказочные: серебристые водопады, зеленые луга, подступающие будто бы со всех сторон ельники и отроги невысоких гор. Прошлым летом команда НГС отправилась на денек в Маслянинский район и забралась в самую глушь: показываем аккуратные подвесные мостики, крохотную деревушку на 10 дворов и величественный Салаирский кряж. Вдохновляйтесь и отправляйтесь в свое путешествие.

Но для начала взгляните на видео, которое мы сделали во время поездки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Наше путешествие заняло день

Видео: Антон Дигаев

Отправляясь в поездку в Маслянинский район, мы сознательно не стали изучать популярные туристические места и маршруты. Хотелось дать возможность этому месту нас удивить — и у него это получилось. Поэтому в тексте вы не найдете рассказов о посещении музеев, зато увидите много пейзажей. В конце концов, ради этого сюда и стоит ехать летом, ну а посещение музеев можно оставить до более холодных времен.

В дороге не заскучаешь: мимо проносятся бескрайние цветущие луга и маленькие уютные деревеньки

В дороге не заскучаешь: мимо проносятся бескрайние цветущие луга и маленькие уютные деревеньки

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Всего поселений в районе 30

Всего поселений в районе 30

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От Маслянинского района с его швейцарской репутацией ожидаешь гор и лугов и всё это получаешь, едва только пересекаешь границу районов (Черепановского и Маслянинского). Так что если есть возможность, садитесь в машину и отправляйтесь в дорогу — из-за постоянно меняющейся картинки за окном она точно не покажется вам скучной. На автобусе сюда тоже можно добраться: 3 часа пути, и вы в Маслянино — райцентре, рабочем поселке на 13 тысяч человек. Конечно, если выбрать автобус, то поездить по окрестным селам вряд ли удастся (из поселка автобусные рейсы в сёла отправляются 2–3 раза в день), зато будет больше возможностей и времени изучить само Маслянино.

В Маслянино проживает более 13,2 тысячи человек, и поселок во многом напоминает город

В Маслянино проживает более 13,2 тысячи человек, и поселок во многом напоминает город

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Хотя и старых домиков здесь тоже хватает

Хотя и старых домиков здесь тоже хватает

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Рабочий поселок в последние годы на подъеме — численность населения в нем только прибавляется. Сам же по себе Маслянино — это такая смесь неторопливого сельского уклада жизни с городскими реалиями: трехэтажками, сетевыми киосками «Дяди Дёнера» и офисами доставки «Вайлдберриз». В глаза особенно бросается городской ретропарк, посвященный СССР. Прямо напротив администрации высится не то бронзовая, не то позолоченная фигура Ленина, рядом — гербы союзных республик и трубящие скульптуры детей в галстуках, навевающие ассоциации о детских пионерлагерях.

А вот так выглядит место, призванное вызывать ностальгию

А вот так выглядит место, призванное вызывать ностальгию

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Создатель Советского государства строго взирает на здание администрации

Создатель Советского государства строго взирает на здание администрации

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Проносимся мимо полугородского-полудеревенского Маслянино, наш путь лежит дальше. Уже за пределами находящегося на подъеме рабочего поселка настигает печальная картина, пожалуй, любого сельского района: заброшенные фермы, развалившиеся здания коровников. Когда-то и здесь, а не только в Маслянино, кипела жизнь, теперь же хозяйства приходят в упадок.

В районе есть фермерские хозяйства

В районе есть фермерские хозяйства

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А вот заброшенная ферма

А вот заброшенная ферма

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Но вот что действительно радует глаз, так это уютные зеленые долины. Возле села Суенга (не путать с речкой с таким же названием) картина настолько идиллическая, что может конкурировать с обоями в Windows. По крайней мере, в сочности зелени лугов.

Нам повезло (ну или не очень): погода во время поездки менялась неоднократно. Мы успели застать и изнуряющую жару, и грозу, и проливной дождь

Нам повезло (ну или не очень): погода во время поездки менялась неоднократно. Мы успели застать и изнуряющую жару, и грозу, и проливной дождь

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За селом находится Суенгинский водопад, в месте, где когда-то была гидроэлектростанция. Вы его вряд ли проедете — нужно лишь свернуть налево, к Егорьевскому, а дальше доехать до моста. Не ожидайте несущихся с высоты струй воды, Суенгинский — это каскадный водопад с множеством порогов, но всё же по-своему живописный. Приятные глазу виды на водопад открываются сразу после съезда с моста: видна и сама бурлящая вода, и рыжий обрыв рядом, и аккуратный мостик. Даже в рабочий день это место не пустует: кто-то приехал отдохнуть у воды, кто-то даже пытается рыбачить. На самом деле здесь можно застрять надолго, а потому не отказывайте себе в удовольствии, спуститесь вниз, ближе к воде, и пройдите по камушкам (захватите обувь на толстой подошве, камни уж очень острые) до конца косы. Гарантируем, от видов будет захватывать дух и переполнять чувство восторга.

Суенгинский водопад находится на пути в Егорьевское

Суенгинский водопад находится на пути в Егорьевское

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Ориентируйтесь вот на этот мост. Когда-то здесь была ГЭС

Ориентируйтесь вот на этот мост. Когда-то здесь была ГЭС

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О том, что впереди водопад, можно догадаться по шуму воды

О том, что впереди водопад, можно догадаться по шуму воды

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Высота порогов здесь достигает <nobr class="_">1,5 метра</nobr>

Высота порогов здесь достигает 1,5 метра

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Но приготовьтесь: в таком красивом месте вы, скорее всего, окажетесь не одни

Но приготовьтесь: в таком красивом месте вы, скорее всего, окажетесь не одни

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Вообще, водопадов в Маслянинском районе несколько. Но до Суенгинского добраться проще всего

Вообще, водопадов в Маслянинском районе несколько. Но до Суенгинского добраться проще всего

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За водопадом лежит то самое село Егорьевское, о котором вы, скорее всего, слышали. Ну или точно в курсе легенды о том, как почти 200 лет назад тогдашний министр финансов Канкрин преподнес императору Николаю I золотой слиток в форме яичка (дело было во время Пасхи). Слиток добыли на Егорьевском прииске. Тогда он назывался Георгиевским, но поменял название после ценного подарка царю — и золотой промысел, и поселок, образовавшийся там, стали Егорьевскими (в честь Егора Канкрина).

На пути в Егорьевское нам встретился невиданной красоты резной домик

На пути в Егорьевское нам встретился невиданной красоты резной домик

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Прогресс давно добрался до Маслянинского района, но вот такие сельские магазины всё еще встречаются

Прогресс давно добрался до Маслянинского района, но вот такие сельские магазины всё еще встречаются

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Даже надпись в Егорьевском сделана под золото

Даже надпись в Егорьевском сделана под золото

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В Егорьевском всё буквально дышит золотом. Не в том смысле, что он как современный Клондайк, где бурлит лихорадка, а в том, что куда ни шагни в тихом поселке — везде напоминания о золотодобыче, которая, к слову, по-прежнему ведется в этих местах. А вот о том, как было раньше и как в жутких условиях золото добывали каторжане, можно узнать в доме-музее старателя. В небольшой избушке воссоздали быт тех времен — экскурсии отправляются от библиотеки (для взрослых билет обойдется в 200 рублей).

О том, как и где добывают золото сейчас, в Егорьевском говорят неохотно.

— Так сразу и не объяснишь. Вон там, — неопределенно машет рукой в сторону леса местная продавщица. — Ну это всё через администрацию. Кто ж вас пустит туда просто так? Кто знает, кто вы?

Если захотите узнать больше о труде старателей, то вам сюда

Если захотите узнать больше о труде старателей, то вам сюда

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«Село будет процветать, пока будут сверкать на солнце слитки золота», — говорится на табличке у местной достопримечательности

«Село будет процветать, пока будут сверкать на солнце слитки золота», — говорится на табличке у местной достопримечательности

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Егорьевское примечательно не только золотом. Взгляните на этот подвесной мостик. Внизу обосновались девушки-подростки, говорят, что ловят чебаков

Егорьевское примечательно не только золотом. Взгляните на этот подвесной мостик. Внизу обосновались девушки-подростки, говорят, что ловят чебаков

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А вот до еще одной деревушки — Новолушниково — добраться рекомендуем. Здесь тихо и уж очень уютно — на когда-то крупную деревню осталось всего 10 дворов. Но по деревне разносится стук молотка — на ее окраине (хотя, когда жилых домов так мало, сложно понять, где начинается и заканчивается поселение) строится крепкий дом.

А это уже Новолушниково

А это уже Новолушниково

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Домов тут немного

Домов тут немного

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Зато есть недавно отремонтированный мостик

Зато есть недавно отремонтированный мостик

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— Да, тут молодые приехали летом, строятся. И вон там тоже домик новый, — показывает Надежда Ивановна Завьялова.

Она родилась и выросла здесь, но в конце 90-х вместе с мужем решила уехать на Север, в Нижневартовск. Север супругам не очень понравился, поэтому они вернулись обратно в Сибирь.

Надежда Ивановна и Виктор Григорьевич вернулись в Новолушниково из Нижневартовска

Надежда Ивановна и Виктор Григорьевич вернулись в Новолушниково из Нижневартовска

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Их домик — один из десяти, где всё еще живут люди

Их домик — один из десяти, где всё еще живут люди

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— Это деревня старше Егорьевского. Егорьевское в 1837 или 1834 году появилось, а наша деревня еще раньше. Называлась Барабаниха, до революции еще. Был у нас тут один, Барабанов, а уже потом переименовали. Дворов 10 осталось сейчас. А раньше было вот как: я в первый класс пошел, у нас 22 ученика было в одном классе. Представляете? — делится ее муж Виктор Григорьевич.

Сейчас в Новолушниково нет ни школы, ни магазинов. Завьяловы уже привыкли — доезжают до Егорьевского и закупаются всем необходимым там. Рядом и Маслянино, а уж в Новосибирск или Алтайский край (он тут гораздо ближе, чем Новосибирск) ездят только в случае крайней необходимости.

Как говорит Надежда Ивановна, Суенга стала грязной из-за золотодобычи, сейчас ситуация более-менее исправилась

Как говорит Надежда Ивановна, Суенга стала грязной из-за золотодобычи, сейчас ситуация более-менее исправилась

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Кувшинки здесь напоминают лопухи. Всё потому, что речка обмельчала

Кувшинки здесь напоминают лопухи. Всё потому, что речка обмельчала

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За Новолушниково, примерно в 8 километрах, осталась заброшенная драга, на которой когда-то и добывали золото. По словам Надежды Ивановны, из-за драги речка Суенга обмельчала и стала грязной, после того как добычу в той стороне остановили, воды Суенги в районе деревушки заметно очистились. Вода теперь как зеркальная поверхность — видно и камни, и мелких снующих рыбешек.

Можно попробовать вглядеться в прозрачные воды золотоносной реки

Можно попробовать вглядеться в прозрачные воды золотоносной реки

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Если решитесь добираться до драги, учтите: низкая машина с такой дорогой вряд ли справится. Мы вот свои силы переоценили и до драги не доехали, зато посмотрели, как сжимается, подступает мрачной стеной Салаирский кряж с ельниками, напоминающими картинки в русских народных сказках. Здесь же среди горных отрогов мы и встретили хмурых, сосредоточенных старателей на огромном грузовике. Хоть драга уже не работает, по словам Завьяловых, старатели регулярно появляются в этих местах.

Сказочный лес на заднем плане — это тайга, обрамляющая Салаирский кряж

Сказочный лес на заднем плане — это тайга, обрамляющая Салаирский кряж

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Ну и, взглянув на пейзажи величественного Салаирского кряжа, не поленитесь доехать до села Петени. Это последний населенный пункт, дальше — непроходимая стена черневой тайги и небольшая гора Медвежья Сопка. Ее, конечно, не сравнить с крутыми вершинами Алтая, Медвежья Сопка всего 400 метров высотой. А заметить ее можно, подъехав к Петеням.

Конечная точка нашего маршрута — заброшенный и уже заполненный водой карьер

Конечная точка нашего маршрута — заброшенный и уже заполненный водой карьер

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Отсюда открываются потрясающие виды

Отсюда открываются потрясающие виды

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Где-то там, за деревьями, начинается Алтайский край

Где-то там, за деревьями, начинается Алтайский край

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А еще в Петенях находится, пожалуй, главная районная достопримечательность — заброшенный и уже затопленный мраморный карьер. Если вам повезет (как повезло нам), то здесь вы никого не встретите из таких же туристов и сможете сделать несколько запоминающихся кадров на фоне карьера, напоминающего амфитеатр, и покрытых ельником холмов.

Запасы мрамора здесь еще не исчерпаны. Кстати, кусочек розового мрамора можете прихватить с собой

Запасы мрамора здесь еще не исчерпаны. Кстати, кусочек розового мрамора можете прихватить с собой

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Ну и про фото мы тоже не забыли

Ну и про фото мы тоже не забыли

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Недавно съемочная группа НГС вернулась из путешествия по Чуйскому тракту. Мы взглянули, что там продают и сколько стоят популярные сувениры.

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