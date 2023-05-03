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Тема дняСамые дорогие санатории в Сибири
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Новосибирские санатории оказались самыми дорогими в Сибири

Средняя стоимость отдыха в номере «люкс» летом — 6380 рублей в сутки

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Дешевле всего в СФО отдыхать в Красноярском крае

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Отдых в новосибирских санаториях оказался одним из самых дорогих в Сибирском федеральном округе. Рейтинг составил сайт «Санатории-России». Средняя стоимость отдыха в номере «люкс» летом — 6380 рублей в сутки.

Самый дорогой отдых в Сибири в санаториях Алтайского края — 6630 рублей в сутки — и Омской области — 6510 рублей в сутки. Дешевле всего отдых в санаториях Красноярского края — 4800 рублей в сутки.

Авторы обзора учитывали стоимость проживания в номере «люкс», 3-разовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле всего в стране летний отдых обойдется в санаториях Амурской области (3590 рублей в сутки), а дороже всего — в санаториях Краснодарского края (8160 рублей в сутки). Новосибирская область в федеральном рейтинге заняла 14-е место.

В апреле НГС публиковал обзор на 5 санаториев Новосибирской области — мы изучили, чем можно заняться в здравницах Новосибирской области и сколько это будет стоить.

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