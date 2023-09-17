Новое обвинение выдвинули экс-директору новосибирского заказника — дело о заповедном сафари на финише

На бывшего директора Кирзинского заказника Вячеслава Ермолика завели новое уголовное дело, на этот раз о незаконном хранении патронов. Об этом 17 сентября НГС рассказал источник в министерстве природы.
— Действительно, в материалах уголовного дела Ермолика появились эпизоды о незаконном хранении патронов. Само дело уже близко к логическому завершению: фигуранту уже предъявили окончательное обвинение, — сообщил источник.
Под следствием Ермолик находится с конца 2022 года, когда он стал фигурантом уголовного дела об организации незаконной охоты на территории Заказника. Его подозревают в получении взяток за возможность попасть на сафари в заповедном лесу, в котором охота запрещена.
Теперь к 11 эпизодам получения взяток и семи эпизодом организации незаконной охоты добавилось дело о незаконном хранении патронов.
Подтвердить данные источника НГС в прокуратуре Новосибирской области на момент публикации не удалось.
12 декабря НГС сообщал о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) на территории заказника «Кирзинский». Тогда Ермолик был задержан по подозрению в связи с этим делом. Кстати, в декабре 2020 года он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, согласно указу Владимира Путина.
Ранее НГС вспоминал самые громкие уголовные дела о незаконной охоте в Новосибирской области за 2022 год.