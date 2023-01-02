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Обзор

Как высокопоставленные лица платили взятки за сафари в заповедном лесу, а силовиков ловили с мешками косуль

Рассказываем о самых громких делах о незаконной охоте в 2022 году

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Год выдался урожайным на громкие задержания браконьеров. Но не обо всех из них сообщалось официально, в этом обзоре есть эксклюзивные материалы

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В 2022 году уголовных дел о незаконной охоте возбуждено больше, чем в прошлом, следует из статистики областного главка полиции, предоставленной НГС. Среди подозреваемых и осужденных — сотрудники Росгвардии, чиновники, директоры заповедных территорий и полицейские. В нашем обзоре — самые резонансные уголовные дела о незаконной охоте 2022 года.

За ушедший год сотрудниками полиции возбуждено 49 уголовных дел о незаконной охоте (в 2021-м — 42 дела). Еще 18 дел заведено за незаконную охоту группой лиц или с причинением особо крупного ущерба, в 2021 году таких дел возбудили 16. Эту статистику НГС предоставили в областном главке МВД. Мы вспомнили самые громкие уголовные дела и их фигурантов.

Пожалуй, самым крупным скандалом года в сфере охоты стало разоблачение организации платных сафари в заповедном лесу заказника «Кирзинский», входящего в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», который расположен на территории Барабинского района. В заказнике запрещена любая охота.

Подозреваемый в получении взяток за организацию незаконной охоты в заповедном лесу Вячеслав Ермолик (справа) два года получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Подозреваемый в получении взяток за организацию незаконной охоты в заповедном лесу Вячеслав Ермолик (справа) два года получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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12 декабря правоохранители сообщили об убийстве косули и лося в «Кирзинском» членами Общественной палаты Новосибирской области и Новосибирской городской торгово-промышленной палаты. Источники НГС сообщали, что организацией платных сафари в заказнике для высокопоставленных лиц занимался директор Вячеслав Ермолик. 26 декабря эти сведения подтвердились: Ермолик стал фигурантом дела о получении взятки.

Другим резонансным делом стал приговор двум бывшим участковым полиции Виталию Стяжкину и Павлу Дерюгину. Они вместе с приятелем стали фигурантами дела о незаконной охоте в составе группы лиц. 30 января 2022 года подозреваемые убили в Венгеровском районе Новосибирской области 15 животных, после чего на снегоходах перевезли туши в лесной колок, где разделали и припрятали в оборудованном схроне. Добычу браконьеры планировали забрать позднее, но раньше убитых животных обнаружил охотинспектор. На месте организовали засаду и 31 января возле тайника заметили подозреваемого.

Браконьерство стоило двум уже бывшим участковым работы. Также им предстоит заплатить солидный штраф

Браконьерство стоило двум уже бывшим участковым работы. Также им предстоит заплатить солидный штраф

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Силовиков по результатам проверки уволили, а решением суда приговорили к условным срокам и к штрафу свыше 2 миллионов рублей.

22 декабря НГС рассказал об обысках у банды, промышлявшей незаконной охотой и последующей продажей мяса дичи скупщикам. В группировку входили два действующих сотрудника Росгвардии — по крайней мере, на момент публикации.

В разработке браконьеры находились не менее полугода, активные действия начались, когда по наводке оперативников сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль одного из подозреваемых. Тот дал по газам, и началась погоня, в ходе которой из автомобиля охотники выбрасывали мешки с тушами косуль. Когда фигурантам дела предъявили собранные доказательства, мужчины не стали отпираться и признали вину в дюжине преступных эпизодов. Официально об этом правоохранители не сообщали, однако из ответа областного главка полиции НГС следует, что возбуждено уголовное дело о незаконной охоте группой лиц с причинением особо крупного ущерба.

2022 год стал богаче предыдущего по количеству пойманных браконьеров

2022 год стал богаче предыдущего по количеству пойманных браконьеров

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В конце августа осужденного за незаконную охоту чиновника повторно избрали главой Убинского района. 16 июня 2022 года депутаты райсовета голосовали за досрочную отставку Олега Конюка с должности главы района. Он был уволен из-за вступления в силу приговора суда: мужчина с товарищами убили лосиху и двух лосят. Фигурантам дела назначили штраф в 800 000 рублей каждому и запретили охотиться на два года. Впоследствии те же депутаты сменили гнев на милость и вновь избрали Конюка главой администрации.

В марте бывшему инспектору Минприроды НСО запретили охотиться — ранее его поймали с незаконно убитой косулей. Даниила Казанцева уволили после того, как дважды уличили в незаконной охоте.

В январе НГС рассказал о том, как охотника с 12 мешками мяса косули поймали под Новосибирском. Он прикрылся разрешением на охоту, оформленным на вице-мэра Новосибирска. Редакция узнала, что по этому поводу думает сам Олег Клемешов.

29 ноября на посту ГИБДД Чулым (трасса Омск — Новосибирск) был остановлен автомобиль Toyota Camry заместителя главы районной администрации по строительству Кыштовского района Сергея Голикова. В машине инспекторы обнаружили четыре туши косули и восемь ливеров. По данным источника НГС, у чиновника с собой было разрешение на убийство одной особи, а разрешения на хранение огнестрельного оружия и вовсе не было после привлечения к уголовной ответственности за пьянство за рулем.

Кстати, глава СК России Александр Бастрыкин проявил в 2022 году невиданный интерес к Новосибирской области, вмешавшись в 38 уголовных дел: мы вспомнили их все.

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