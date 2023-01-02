Как высокопоставленные лица платили взятки за сафари в заповедном лесу, а силовиков ловили с мешками косуль

29 ноября на посту ГИБДД Чулым (трасса Омск — Новосибирск) был остановлен автомобиль Toyota Camry заместителя главы районной администрации по строительству Кыштовского района Сергея Голикова. В машине инспекторы обнаружили четыре туши косули и восемь ливеров. По данным источника НГС, у чиновника с собой было разрешение на убийство одной особи, а разрешения на хранение огнестрельного оружия и вовсе не было после привлечения к уголовной ответственности за пьянство за рулем.



Кстати, глава СК России Александр Бастрыкин проявил в 2022 году невиданный интерес к Новосибирской области, вмешавшись в 38 уголовных дел: мы вспомнили их все.

