Как высокопоставленные лица платили взятки за сафари в заповедном лесу, а силовиков ловили с мешками косуль

В 2022 году уголовных дел о незаконной охоте возбуждено больше, чем в прошлом, следует из статистики областного главка полиции, предоставленной НГС. Среди подозреваемых и осужденных — сотрудники Росгвардии, чиновники, директоры заповедных территорий и полицейские. В нашем обзоре — самые резонансные уголовные дела о незаконной охоте 2022 года.
За ушедший год сотрудниками полиции возбуждено 49 уголовных дел о незаконной охоте (в 2021-м — 42 дела). Еще 18 дел заведено за незаконную охоту группой лиц или с причинением особо крупного ущерба, в 2021 году таких дел возбудили 16. Эту статистику НГС предоставили в областном главке МВД. Мы вспомнили самые громкие уголовные дела и их фигурантов.
Пожалуй, самым крупным скандалом года в сфере охоты стало разоблачение организации платных сафари в заповедном лесу заказника «Кирзинский», входящего в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», который расположен на территории Барабинского района. В заказнике запрещена любая охота.
12 декабря правоохранители сообщили об убийстве косули и лося в «Кирзинском» членами Общественной палаты Новосибирской области и Новосибирской городской торгово-промышленной палаты. Источники НГС сообщали, что организацией платных сафари в заказнике для высокопоставленных лиц занимался директор Вячеслав Ермолик. 26 декабря эти сведения подтвердились: Ермолик стал фигурантом дела о получении взятки.
Другим резонансным делом стал приговор двум бывшим участковым полиции Виталию Стяжкину и Павлу Дерюгину. Они вместе с приятелем стали фигурантами дела о незаконной охоте в составе группы лиц. 30 января 2022 года подозреваемые убили в Венгеровском районе Новосибирской области 15 животных, после чего на снегоходах перевезли туши в лесной колок, где разделали и припрятали в оборудованном схроне. Добычу браконьеры планировали забрать позднее, но раньше убитых животных обнаружил охотинспектор. На месте организовали засаду и 31 января возле тайника заметили подозреваемого.
Силовиков по результатам проверки уволили, а решением суда приговорили к условным срокам и к штрафу свыше 2 миллионов рублей.
22 декабря НГС рассказал об обысках у банды, промышлявшей незаконной охотой и последующей продажей мяса дичи скупщикам. В группировку входили два действующих сотрудника Росгвардии — по крайней мере, на момент публикации.
В разработке браконьеры находились не менее полугода, активные действия начались, когда по наводке оперативников сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль одного из подозреваемых. Тот дал по газам, и началась погоня, в ходе которой из автомобиля охотники выбрасывали мешки с тушами косуль. Когда фигурантам дела предъявили собранные доказательства, мужчины не стали отпираться и признали вину в дюжине преступных эпизодов. Официально об этом правоохранители не сообщали, однако из ответа областного главка полиции НГС следует, что возбуждено уголовное дело о незаконной охоте группой лиц с причинением особо крупного ущерба.
В конце августа осужденного за незаконную охоту чиновника повторно избрали главой Убинского района. 16 июня 2022 года депутаты райсовета голосовали за досрочную отставку Олега Конюка с должности главы района. Он был уволен из-за вступления в силу приговора суда: мужчина с товарищами убили лосиху и двух лосят. Фигурантам дела назначили штраф в
В марте бывшему инспектору Минприроды НСО запретили охотиться — ранее его поймали с незаконно убитой косулей. Даниила Казанцева уволили после того, как дважды уличили в незаконной охоте.
В январе НГС рассказал о том, как охотника с 12 мешками мяса косули поймали под Новосибирском. Он прикрылся разрешением на охоту, оформленным на вице-мэра Новосибирска. Редакция узнала, что по этому поводу думает сам Олег Клемешов.
29 ноября на посту ГИБДД Чулым (трасса Омск — Новосибирск) был остановлен автомобиль Toyota Camry заместителя главы районной администрации по строительству Кыштовского района Сергея Голикова. В машине инспекторы обнаружили четыре туши косули и восемь ливеров. По данным источника НГС, у чиновника с собой было разрешение на убийство одной особи, а разрешения на хранение огнестрельного оружия и вовсе не было после привлечения к уголовной ответственности за пьянство за рулем.
Кстати, глава СК России Александр Бастрыкин проявил в 2022 году невиданный интерес к Новосибирской области, вмешавшись в 38 уголовных дел: мы вспомнили их все.