Осужденного за незаконную охоту чиновника повторно избрали главой Убинского района
К исполнению своих обязанностей Олег Конюк приступил 24 августа
Совет депутатов Убинского района переизбрал Олега Конюка на должность главы администрации Олега Конюка. Эту информацию НГС подтвердили в приемной чиновника.
— Действительно, Олега Конюка вчера избрали на должность. Он приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня. Сейчас его в нет в кабинете, — сообщил секретарь Конюка.
16 июня 2022 года те же депутаты Убинского райсовета голосовали за досрочную отставку Олега Конюка с должности главы района. Он был уволен из-за вступления в силу приговора за незаконную охоту: чиновник с товарищами убили лосиху и двух лосят. Фигурантам дела назначили штраф в 800 000 рублей каждому и запретили охотиться на два года.
На момент публикации редакции не удалось получить оперативный комментарий председателя совета депутатов Убинского района.
В 2019 году Конюку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Однако по этим дела чиновника оправдали.
В июне 2022 года из консерватории имени Глинки уволили заслуженного артиста Аркадия Бурханова. Он боролся за права сотрудников.