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Главу Убинского района Олега Конюка уволили из-за убийства лосихи и лосят

Решение об отстранении Конюка было принято 16 июня на сессии Убинского райсовета

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Конюка и его товарищей приговорили к штрафу на общую сумму в 4 миллиона рублей за убийство лосихи и лосят

Конюка и его товарищей приговорили к штрафу на общую сумму в 4 миллиона рублей за убийство лосихи и лосят

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16 июня, депутаты Убинского райсовета на сессии приняли решение о досрочной отставке главы района Олега Конюка.

— Решение принято в связи с поступлением от главы Убинского района Новосибирской области Конюка О. Ф. уведомления «О вступлении в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — так объяснили необходимость отстранения Конюка от занимаемой должности в пояснительной записке, озвученной депутатами.

Председатель Убинского райсовета депутатов Сергей Сучков подтвердил НГС факт досрочного сложения полномочий Олега Конюка и сообщил о том, что сегодня объявлены конкурсы на должность нового главы и на формирование конкурсной комиссии.

О том, что Олег Конюк покинет свой пост НГС сообщал 31 мая. Дело в том, что Областной суд Новосибирска оставил в силе обвинительный приговор по делу о незаконном убийстве лосихи и двух лосят. Его фигуранты — глава Убинского района и его товарищи.

— Назначить фигурантам дела наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением охоты, на срок 2 года, — говорилось в решении суда первой инстанции.

В 2019 году Конюку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Однако по этому делу чиновника оправдали.

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