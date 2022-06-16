Главу Убинского района Олега Конюка уволили из-за убийства лосихи и лосят
Решение об отстранении Конюка было принято 16 июня на сессии Убинского райсовета
16 июня, депутаты Убинского райсовета на сессии приняли решение о досрочной отставке главы района Олега Конюка.
— Решение принято в связи с поступлением от главы Убинского района Новосибирской области
Председатель Убинского райсовета депутатов Сергей Сучков подтвердил НГС факт досрочного сложения полномочий Олега Конюка и сообщил о том, что сегодня объявлены конкурсы на должность нового главы и на формирование конкурсной комиссии.
О том, что Олег Конюк покинет свой пост НГС сообщал 31 мая. Дело в том, что Областной суд Новосибирска оставил в силе обвинительный приговор по делу о незаконном убийстве лосихи и двух лосят. Его фигуранты — глава Убинского района и его товарищи.
— Назначить фигурантам дела наказание в виде штрафа в размере
В 2019 году Конюку предъявили обвинение по