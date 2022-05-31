Глава Убинского района покинет свой пост после приговора за убийство лосихи и двух лосят

В конце 2017 года несколько товарищей-охотников, один из которых — депутат Заксобрания НСО Николай Мочалин, поймали с незаконно убитым лосем. Эксперт-криминалист посчитал, что животное застрелили, вероятно, из карабина Мочалина. Для следственных действий в отношении такого спецсубъекта, как депутат регионального парламента, требуется согласование прокурора региона. В итоге материалы передавались туда-сюда, пока уголовное дело не прекратили. НГС раздобыл уникальные документы, проливающие свет на события тех дней.

