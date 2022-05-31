Глава Убинского района покинет свой пост после приговора за убийство лосихи и двух лосят
В приемной НГС сообщили, что Олег Конюк «ушел в отпуск со вчерашнего дня»
Областной суд Новосибирска оставил в силе обвинительный приговор по делу о незаконном убийстве лосихи и двух лосят. Его фигуранты — глава Убинского района Олег Конюк и его товарищи. Это стало причиной для ухода чиновника с поста, сообщил НГС источник, знакомый с материалами дела.
Ранее чиновника по этому делу оправдывали, писал «Сибкрай», однако дело отправили на пересмотр. В результате его пересмотра Барабинский суд признал Олега Конюка, Михаила Мазиева, Александра Нихаева и Алексея Карабака виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК).
— Назначить фигурантам дела наказание в виде штрафа в размере
Источник НГС, знакомый с материалами дела, сообщил о том, что вчера Олег Конюк написал заявление об увольнении — он покидает свой пост в связи с решением суда. Информацию о его грядущем уходе с поста НГС также подтвердил источник в областном правительстве.
В приемной главы Убинского района НГС сообщили, что Олег Конюк находится в отпуске со вчерашнего дня. Исполняющий его обязанности Николай Терентьев заявил журналисту, что не может давать комментарии из-за личного приема граждан. Когда корреспондент перезвонил в предложенное Тереньевым время, телефон был переключен в режим автоответчик.
Увольнение Олега Конюка косвенно подтверждают положения закона о местном самоуправлении.
— Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, — говорится в ч. 10 ст. 37 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В 2019 году Конюку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Однако по этому делу чиновника оправдали.
В конце 2017 года несколько товарищей-охотников, один из которых — депутат Заксобрания НСО Николай Мочалин, поймали с незаконно убитым лосем. Эксперт-криминалист посчитал, что животное застрелили, вероятно, из карабина Мочалина. Для следственных действий в отношении такого спецсубъекта, как депутат регионального парламента, требуется согласование прокурора региона. В итоге материалы передавались туда-сюда, пока уголовное дело не прекратили. НГС раздобыл уникальные документы, проливающие свет на события тех дней.