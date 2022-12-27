Три охотника заплатят 2 миллиона за косуль, убитых в НСО, — среди осужденных есть бывшие участковые

Венгеровский районный суд Новосибирской области огласил обвинительный приговор трем охотникам, двое из которых — бывшие участковые местной полиции. Следствию удалось доказать два эпизода незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба.
Как сообщали в СК,
— Стяжкин и Кожемякин два раза осуществили незаконную охоту, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба. Дерюгин осуществил незаконную охоту, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба, — говорится в решении суда.
Стяжкин признан виновным в двух нарушениях
— Взыскать со Стяжкина и Кожемякина солидарно в счет возмещения ущерба в пользу РФ в лице Минприроды НСО
В декабре НГС рассказал, как группа вооруженных силовиков на джипах гоняла по лесу косуль — среди них офицер МВД из Купино. Охотников поймали при отстреле косули.