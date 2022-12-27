СЕЙЧАС -15°С
Пробки 5/10
usd 68.45
eur 72.62
Тема дняНовая дорога от Северного объезда
Все новости
Все новости

Три охотника заплатят 2 миллиона за косуль, убитых в НСО, — среди осужденных есть бывшие участковые

Фигуранты уголовного дела получили также условные сроки

547

По результатам проверки Виталий Стяжкин (слева) и Павел Дерюгин (справа) были уволены из правоохранительных органов

Поделиться

Венгеровский районный суд Новосибирской области огласил обвинительный приговор трем охотникам, двое из которых — бывшие участковые местной полиции. Следствию удалось доказать два эпизода незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба.

Как сообщали в СК, 30 января 2022 года подозреваемые убили в Венгеровском районе Новосибирской области 15 животных, после чего на снегоходах перевезли туши в лесной колок, где разделали и припрятали в оборудованном схроне в 3 километрах от села Воробьево. Добычу браконьеры планировали забрать позднее, но раньше убитых животных обнаружил охотинспектор. На месте организовали засаду и 31 января возле тайника заметили подозреваемого — участкового Павла Дерюгина. Вместе с ним под подозрение попал его коллега Виталий Стяжкин. Третий подельник, Павел Кожемякин, в полиции не служил и ранее был судим за незаконную охоту.

— Стяжкин и Кожемякин два раза осуществили незаконную охоту, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба. Дерюгин осуществил незаконную охоту, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба, — говорится в решении суда.

Стяжкин признан виновным в двух нарушениях ч. 2 ст. 258 (незаконная охота), ему назначили 3 года и три месяца лишения свободы условно. Дерюгин — в одном нарушении аналогичной статьи, его наказание — 2,5 года условно. Их подельник приговорен к 3 годам условного срока. Три охотника также заплатят более двух миллионов рублей в виде штрафа за ущерб природе.

— Взыскать со Стяжкина и Кожемякина солидарно в счет возмещения ущерба в пользу РФ в лице Минприроды НСО 1 190 000 рублей, взыскать со Стяжкина, Дерюгина и Кожемякина в пользу РФ в лице Минприроды НСО 960 000 рублей, — говорится в решении суда.

В декабре НГС рассказал, как группа вооруженных силовиков на джипах гоняла по лесу косуль — среди них офицер МВД из Купино. Охотников поймали при отстреле косули.

По теме

Незаконная охотаУбийство косулиВенгеровский район Новосибирской области
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter