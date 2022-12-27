Три охотника заплатят 2 миллиона за косуль, убитых в НСО, — среди осужденных есть бывшие участковые

Как сообщали в СК, 30 января 2022 года подозреваемые убили в Венгеровском районе Новосибирской области 15 животных, после чего на снегоходах перевезли туши в лесной колок, где разделали и припрятали в оборудованном схроне в 3 километрах от села Воробьево. Добычу браконьеры планировали забрать позднее, но раньше убитых животных обнаружил охотинспектор. На месте организовали засаду и 31 января возле тайника заметили подозреваемого — участкового Павла Дерюгина. Вместе с ним под подозрение попал его коллега Виталий Стяжкин. Третий подельник, Павел Кожемякин, в полиции не служил и ранее был судим за незаконную охоту.

