Новосибирец после инфаркта получает лекарства бесплатно и экономит до 5000 рублей. Как сделать так же?

Сердечно-сосудистые заболевания — проблема для всего мира. В Новосибирской области инфаркты и инсульты переносят порядка 10 тысяч пациентов. Многим делают стентирование, шунтирование или абляцию. На этом лечение не заканчивается — пациентам нужно принимать большое количество дорогостоящих препаратов. Оказывается, часть из них новосибирцы могут получать бесплатно. Как этого добиться — узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.

История военного хирурга



Олег Корниченко работает врачом и каждый день спасает людей, но в 2017 году он сам стал пациентом — перенес инфаркт миокарда.

