Новосибирец после инфаркта получает лекарства бесплатно и экономит до 5000 рублей. Как сделать так же?

После инфаркта новосибирцам бесплатно выдают часть дорогостоящих лекарств
Сердечно-сосудистые заболевания — проблема для всего мира. В Новосибирской области инфаркты и инсульты переносят порядка 10 тысяч пациентов. Многим делают стентирование, шунтирование или абляцию. На этом лечение не заканчивается — пациентам нужно принимать большое количество дорогостоящих препаратов. Оказывается, часть из них новосибирцы могут получать бесплатно. Как этого добиться — узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
История военного хирурга
Олег Корниченко работает врачом и каждый день спасает людей, но в 2017 году он сам стал пациентом — перенес инфаркт миокарда.
— Я попал в клинику Мешалкина, мне сделали стентирование и сказали, что нужно наблюдаться у кардиолога. Я пошел в поликлинику, чтобы мне дали советы, как контролировать свои показатели, и попал на прием к терапевту. Приятным бонусом оказалось то, что часть препаратов, которые мне назначили в Мешалкина, можно получать бесплатно, по квоте. Это статины (снижают уровень холестерина) и антикоагулянты (препараты для разжижения крови), которые очень дорого стоят.
Он стал получать их с мая 2020 года. Некоторые препараты со временем поменялись на другие: например, сначала Олег Корниченко покупал один препарат, который стоил 3500 рублей, а потом ему назначили другой препарат за 5000 рублей, и, к счастью, он есть в перечне бесплатных лекарств.
В общей сложности все назначенные препараты, которые ему нужно пить как пациенту после оперативного вмешательства, стоят около 10 тысяч в месяц, то есть в год выходит больше 100 тысяч. Ежемесячно благодаря этой квоте Олег Корниченко экономит половину — 5000 рублей (или больше 50 тысяч в год).
Он соглашается, что, наверное, не малую роль в его заболевании сыграла работа:
— Как бы ни пытались говорить, что врачи абстрагируются от пациентов, становятся со временем черствыми, это не так. Боль каждого пациента ты пропускаешь через себя, особенно, когда он после операции чувствует себя плохо и зависит от тебя. Эмоционально тяжело, поэтому многие и сгорают. Я думаю, профессия сыграла не последнюю роль в моей болезни: бесконечные переживания, ночные дежурства.
Но, несмотря на то, что перенес инфаркт, сейчас хирург восстановился и сам трудится, активно оперирует.
Кто и какие препараты может получить
Что это за перечень лекарств и кому они выдаются бесплатно — рассказала главврач областного кардиодиспансера и главный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава НСО Оксана Дуничева.
— В прошлом году Новосибирской области выделили деньги для лечения пациентов, которые перенесли острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт. Эта программа была региональной. Специальная комиссия утвердила список препаратов, которые пациент мог принимать в течение года. Они закупались централизованно с помощью Минздрава.
То есть любой пациент после инфаркта или инсульта может обратиться в участковую поликлинику с выписным эпикризом и начать бесплатно получать препараты разных групп — понижающие артериальное давление, дезагреганты (снижают склеивание тромбоцитов, подавляя таким образом образование тромбов), антикоагулянты, нитраты, мочегонные и статины.
А 9 января 2020 года вышел федеральный приказ 1Н, который определил дополнительное финансирование на расширение категорий пациентов, которые могут получать эти препараты, поясняет Оксана Дуничева. Сюда включили людей после аортокоронарного шунтирования, стентирования и абляции. С одним условием — они не должны быть инвалидами, то есть получать федеральную льготу.
— То есть пациент после инфаркта или инсульта в любом случае будет обеспечен необходимыми препаратами, а если он после шунтирования, стентирования или абляции, то он сможет получать бесплатные лекарства через поликлинику, если не является инвалидом, — говорит специалист.
Эта информация печатается на выписных эпикризах, но не все пациенты доходят потом до поликлиники. Не так давно пациентов даже стали обзванивать, поэтому с июля еще больше новосибирцев узнали о такой возможности, но еще не все.
Основная задача у этих препаратов — исключить повторения инфаркта и инсульта. Как правило, если они произойдут повторно — риск умереть гораздо выше.
— Повторные инфаркты и инсульты говорят чаще всего о плохом лечении: у врача и пациента должно быть обоюдное желание. Когда случается первый инфаркт или инсульт, то смертность равна 10%, при повторном — 50–60%. К сожалению, они есть, происходят в крайне тяжелой форме. Если человек перенес это, то нужно менять и образ жизни, и препараты, и питание, — считает Оксана Дуничева.
Если в течение года лечить пациента такими препаратами, то можно предотвратить повторный инфаркт и инсульт. Кроме того, препараты можно корректировать и подбирать под состояние конкретного человека. Назначаются недорогие препараты, чтобы после окончания льготы пациенты всё равно продолжали принимать их.
По статистике, ежегодно острое коронарное событие переносят порядка 10 тысяч новосибирцев. В этом году лекарства получают 7 тысяч пациентов.
— Структура смертности разнится в регионах страны: сердечно-сосудистые заболевания обычно выходят на первое место, но где-то конкурируют с онкологическими. У нас структура соответствует РФ — сердечно-сосудистые находятся на первом месте. До появления коронавирусной инфекции у нас была положительная динамика по уменьшению летальности от этой группы заболеваний. COVID-19 провоцирует резкое обострение, которое приводит к смерти. Поэтому сложно сказать, с какими показателями мы закончим этот год, — рассуждает Оксана Дуничева.
Федеральная программа рассчитана на четыре года, региональная — на три. Из федерального бюджета выделено более 147 миллионов, из регионального — около 51 миллиона, то есть в целом порядка 200 миллионов. Эти деньги на пациентов распределяются по-разному, потому что по каждому диагнозу нужны свои препараты.
Ранее мы рассказывали, что Минздрав Новосибирской области закупит лекарство от коронавируса, чтобы выдавать его бесплатно.