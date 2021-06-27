Новые правила на курортах Кубани: кого могут не пустить отдыхать на Чёрное море

Губернатор Кубани ужесточил требования для туристов. Так, с 1 июля при заезде в отель им придется предъявлять ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. С 1 августа в гостиницы запустят только при наличии прививки. Региональные отельеры уже заявили, что это ударит по отрасли.

Кроме того, 24 июня Кондратьев продлил режим повышенной готовности сразу на 3 месяца — до 1 октября 2021 года. Краевой оперштаб ответил на самые популярные вопросы о новых правилах отдыха в регионе. Журналист 93.RU изучил их и подготовил удобные карточки с полезной информацией.

