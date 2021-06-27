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Новые правила на курортах Кубани: кого могут не пустить отдыхать на Чёрное море

Новые правила на курортах Кубани: кого могут не пустить отдыхать на Чёрное море

Оперштаб Краснодарского края сделал разбор правил заселения в отели и санатории региона с 1 июля

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Режим повышенной готовности на Кубани будет действовать до 1 октября

Режим повышенной готовности на Кубани будет действовать до 1 октября

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Губернатор Кубани ужесточил требования для туристов. Так, с 1 июля при заезде в отель им придется предъявлять ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. С 1 августа в гостиницы запустят только при наличии прививки. Региональные отельеры уже заявили, что это ударит по отрасли.

Кроме того, 24 июня Кондратьев продлил режим повышенной готовности сразу на 3 месяца — до 1 октября 2021 года. Краевой оперштаб ответил на самые популярные вопросы о новых правилах отдыха в регионе. Журналист 93.RU изучил их и подготовил удобные карточки с полезной информацией.

1

Планирую приехать на курорты Краснодарского края после 1 июля. Что нужно?

С 1 июля всем заселяющимся в отели (в том числе несовершеннолетним) необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. Тест действителен в течение 72 часов.

Правила действуют на территории всего края, а не только на курортах. Таким образом, тесты нужны и при поездке в Краснодар и другие города.

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2

Планирую приехать на курорты Краснодарского края после 1 августа с ребенком. Что нужно?

С 1 августа взрослым нужен только сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации нужна справка о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста. Для несовершеннолетних необходим только результат ПЦР-теста. Тест действителен в течение 72 часов.

ПЦР-тест турист оплачивает самостоятельно.

Правила действуют на территории всего края, а не только на курортах. Таким образом, сертификат о вакцинации нужен и при поездке в Краснодар и другие города.

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3

Где будут проверять справки: на въезде в край или в отеле?

Документы потребуют только при заселении в отели. Если у вас их нет, то гостиницы обязаны отказать в размещении. При этом справки не нужны для посещения пляжа или других мест.

Если отель заселит туриста без ПЦР-теста или справки о вакцинации, то гостиницу оштрафуют по КоАП РФ. Каждое решение будут принимать в индивидуальном порядке.

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4

Я могу не вакцинироваться и не делать ПЦР-тест, если я болел и есть справка об антителах?

Нет, справка об имеющихся антителах не является основанием для заселения в гостиницу на территории Краснодарского края.

При заселении с 1 августа необходимо предъявить сертификат о вакцинации или медотвод.

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5

У меня противопоказания к прививке, какие документы необходимо предоставить?

Вам необходимо предоставить документ о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. Тест действителен в течение 72 часов.

В Краснодарском крае есть три вакцины

В Краснодарском крае есть три вакцины

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6

Могу ли я отдыхать в своем собственном доме или кемпинге?

Новые требования распространяются на заселение в средства размещения: отели, санатории, пансионаты, гостевые дома, базы отдыха. Для автокемпингов вакцинация и ПЦР-тест не нужны. Также без них можно жить в своем доме.

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7

Мы уже на отдыхе в Краснодарском крае. Нам надо сейчас сдавать тест?

Нет, требования распространяются только на туристов, заселяющихся с 1 июля. Если вы заселились ранее и не меняете отель, с вас ничего требовать не будут.

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8

Хочу отказаться от путевки в Краснодарский край. Мне вернут деньги?

Решение будут принимать в соответствии с правилами аннуляции. Все вопросы необходимо уточнять у туроператора или отеля, где вы забронировали номер.

После прививки тоже можно заболеть

После прививки тоже можно заболеть

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9

Могу ли я сдать тест уже в Краснодарском крае?

Да, вы можете сдать ПЦР-тест в любой лаборатории. Минимальное время готовности анализа в лаборатории составляет 6 часов. Однако заселение в отель возможно после получения отрицательного результата.

ПЦР-тест можно предъявить в бумажном или электронном виде.

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10

Мы решили отдохнуть сначала в одном отеле, потом в другом. Каждый раз сдавать тест?

Срок годности ПЦР-теста 72 часа. Вам нужно предоставлять действующий ПЦР-тест при каждом заселении.

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11

Я заселяюсь на одну ночь в отель при аэропорте. Мне тоже нужно сдавать тест?

Да, правила заселения действуют во всех средствах размещения в Краснодарском крае.

Вакцинация поможет и от нового штамма

Вакцинация поможет и от нового штамма

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12

Сколько будут действовать эти требования?

До снятия режима повышенной готовности, сейчас он продлен до 1 октября 2021 года.

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13

Я — житель Краснодарского края. Мне надо сдавать тест при поездке на море?

Да, для заселения в любое средство размещения необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

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14

Если я везу ребенка в летний лагерь, нам нужны дополнительные документы?

Для заселения ребенка в лагерь дополнительных документов не требуется. Сопровождающему взрослому нужны справки, если он решит остановиться на отдых в гостинице.

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15

Еду в санаторий по путевке с лечением. Мне тоже нужны дополнительные документы?

Да, на санатории тоже распространяются новые требования. Не потребуют справки только те организации, в которых основным видом деятельности является медицинское обслуживание.

Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации

Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации

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Краснодарвакцинациякурорты Краснодарского краяПЦР-тест
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