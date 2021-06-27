Новые правила на курортах Кубани: кого могут не пустить отдыхать на Чёрное море

1
Планирую приехать на курорты Краснодарского края после 1 июля. Что нужно?
С 1 июля всем заселяющимся в отели (в том числе несовершеннолетним) необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. Тест действителен в течение 72 часов.
Правила действуют на территории всего края, а не только на курортах. Таким образом, тесты нужны и при поездке в Краснодар и другие города.
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2
Планирую приехать на курорты Краснодарского края после 1 августа с ребенком. Что нужно?
С 1 августа взрослым нужен только сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации нужна справка о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста. Для несовершеннолетних необходим только результат ПЦР-теста. Тест действителен в течение 72 часов.
ПЦР-тест турист оплачивает самостоятельно.
Правила действуют на территории всего края, а не только на курортах. Таким образом, сертификат о вакцинации нужен и при поездке в Краснодар и другие города.
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3
Где будут проверять справки: на въезде в край или в отеле?
Документы потребуют только при заселении в отели. Если у вас их нет, то гостиницы обязаны отказать в размещении. При этом справки не нужны для посещения пляжа или других мест.
Если отель заселит туриста без ПЦР-теста или справки о вакцинации, то гостиницу оштрафуют по КоАП РФ. Каждое решение будут принимать в индивидуальном порядке.
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4
Я могу не вакцинироваться и не делать ПЦР-тест, если я болел и есть справка об антителах?
Нет, справка об имеющихся антителах не является основанием для заселения в гостиницу на территории Краснодарского края.
При заселении с 1 августа необходимо предъявить сертификат о вакцинации или медотвод.
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5
У меня противопоказания к прививке, какие документы необходимо предоставить?
Вам необходимо предоставить документ о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. Тест действителен в течение 72 часов.
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6
Могу ли я отдыхать в своем собственном доме или кемпинге?
Новые требования распространяются на заселение в средства размещения: отели, санатории, пансионаты, гостевые дома, базы отдыха. Для автокемпингов вакцинация и ПЦР-тест не нужны. Также без них можно жить в своем доме.
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7
Мы уже на отдыхе в Краснодарском крае. Нам надо сейчас сдавать тест?
Нет, требования распространяются только на туристов, заселяющихся с 1 июля. Если вы заселились ранее и не меняете отель, с вас ничего требовать не будут.
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8
Хочу отказаться от путевки в Краснодарский край. Мне вернут деньги?
Решение будут принимать в соответствии с правилами аннуляции. Все вопросы необходимо уточнять у туроператора или отеля, где вы забронировали номер.
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9
Могу ли я сдать тест уже в Краснодарском крае?
Да, вы можете сдать ПЦР-тест в любой лаборатории. Минимальное время готовности анализа в лаборатории составляет 6 часов. Однако заселение в отель возможно после получения отрицательного результата.
ПЦР-тест можно предъявить в бумажном или электронном виде.
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10
Мы решили отдохнуть сначала в одном отеле, потом в другом. Каждый раз сдавать тест?
Срок годности ПЦР-теста 72 часа. Вам нужно предоставлять действующий ПЦР-тест при каждом заселении.
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11
Я заселяюсь на одну ночь в отель при аэропорте. Мне тоже нужно сдавать тест?
Да, правила заселения действуют во всех средствах размещения в Краснодарском крае.
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12
Сколько будут действовать эти требования?
До снятия режима повышенной готовности, сейчас он продлен до 1 октября 2021 года.
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13
Я — житель Краснодарского края. Мне надо сдавать тест при поездке на море?
Да, для заселения в любое средство размещения необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.
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14
Если я везу ребенка в летний лагерь, нам нужны дополнительные документы?
Для заселения ребенка в лагерь дополнительных документов не требуется. Сопровождающему взрослому нужны справки, если он решит остановиться на отдых в гостинице.
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15
Еду в санаторий по путевке с лечением. Мне тоже нужны дополнительные документы?
Да, на санатории тоже распространяются новые требования. Не потребуют справки только те организации, в которых основным видом деятельности является медицинское обслуживание.
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