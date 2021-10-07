В Новосибирске открыли первое за Уралом паллиативное отделение для туберкулезных больных — как там всё устроено

В Новосибирске открыли паллиативное отделение в туберкулезной больнице
В Новосибирской областной туберкулезной больнице открыли паллиативное отделение для больных. Это первое подобное отделение за Уралом и рассчитано на 15 коек.
— В течение четырех месяцев в отдельно стоящем корпусе туберкулезной больницы
Сколько средств было потрачено на ремонт и оборудование, в больнице не смогли оперативно уточнить.
— Чаще всего подобная помощь нужна пациентам, у которых терминальная (последняя. — Прим. ред.) стадия как ВИЧ, так и туберкулеза. В стране нет большого опыта по оказанию паллиативной помощи таким больным. Мы сейчас будем смотреть и оценивать потребность, чтобы в дальнейшем принимать решение о развертывании дополнительного коечного фонда, что мы можем себе позволить, — рассказала корреспонденту НГС Анна Пятибратова, главный врач Новосибирской областной туберкулезной больницы.
В середине февраля этого года свое отделение реанимации появилось при городской детской клинической больнице скорой медпомощи в Новосибирске. Теперь детей с неврологической патологией, которым срочно требуется помощь врачей, не возят с одного конца города на другой.
В сентябре Детское отделение гематологии и онкологии в Краснообской больнице закрыли после того, как в реанимации оказалась 3-летняя Люба Усова. Девочка, по словам матери, подхватила инфекцию внутри медучреждения. После этого в Новосибирск прилетела делегация из центра Рогачева во главе с его директором Галиной Новичковой.