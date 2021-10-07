В Новосибирске открыли первое за Уралом паллиативное отделение для туберкулезных больных — как там всё устроено

В Новосибирской областной туберкулезной больнице открыли паллиативное отделение для больных. Это первое подобное отделение за Уралом и рассчитано на 15 коек.

— В течение четырех месяцев в отдельно стоящем корпусе туберкулезной больницы № 1 шел капитальный ремонт, закупалось необходимое оборудование. Всё сделано в рамках существующего бюджета областной туберкулезной больницы. Было непросто, но справились, и в конце сентября этого года паллиативное отделение приняло первых пациентов, — рассказали в больнице.