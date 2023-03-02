«Золотой» завод на Кирова купила загадочная москвичка и решила застроить жильем. Как он ей достался?

21 февраля директор муниципального Института градостроительного планирования Алексей Нестёркин представлял комиссии по внесению изменений в генплан Новосибирска предложения о различных городских территориях. Одно из них поступило от аффинажного завода, который занимает целый квартал площадью более 3,3 га рядом с площадью Пименова.



— Предлагают у этой территории изменить функциональную зону на общественно-деловую с жильем, — сообщил Алексей Нестёркин.



Члены комиссии отреагировали смехом — то ли удивленным, то ли уже несколько нервным. В самом деле, за последний год подобные предложения нередко оборачивались серьезными городскими конфликтами — одна только реконструкция «Универсама» чего стоит. В тот же день обсуждали перспективу появления жилья в районе станции метро «Октябрьская» на месте здания на Кирова, 44 — и обсуждение было бурным. Несколько жилых проектов уже реализуют в радиусе километра от аффинажного завода.