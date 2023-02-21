Новосибирский аффинажный завод предложил переделать свое производство в квартал с жилыми домами

«Новосибирский аффинажный завод» («НАЗ») предложил перезонировать свой участок в территорию, на которой допустимо строительство жилья. Этот вопрос 21 февраля рассмотрела комиссия по вопросам внесения изменений в Генплан города.
Сегодня территория завода, который занимает квартал между улицами Кирова, Бориса Богаткова, Ленинградская и Гурьевская, находится в промзоне — это действующее промышленное предприятие. Как рассказал директор «Института градостроительного планирования» Алексей Нестёркин, владелец земли — АО «НАЗ» — предложил перевести ее в общественно-деловую зону с жильем — производство планируют перенести в другое место.
По данным «Коммерсанта», единственной владелицей АО «НАЗ» является Лилия Пономарёва. Росимущество продало новосибирский завод в 2017 году, он достался столичному «Центру управления недвижимостью» (ЦУН) по минимальной стоимости в 880 миллионов рублей. Через три месяца 80% акций завода у компании выкупило московское ПАО «ВОЛГА Капитал». Лилия Пономарёва вошла в состав акционеров в 2018 году, выкупив остаток доли ЦУН, а в 2019 году выкупила и долю «ВОЛГА Капитал». Последняя сегодня находится в процедуре банкротства.
Представителей «НАЗ» на заседании комиссии не было. Члены комиссии отметили, что главный корпус завода — это объект культурного наследия (построен как здание сельскохозяйственного техникума в 1927 году по проекту архитектора Андрея Крячкова), а любое жилищное строительство потребует серьезных вложений в рекультивацию земли.
— Непростая территория с точки зрения социальной инфраструктуры, она усугубилась в связи с большим строительством жилья, — добавил председатель комиссии, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. — Мы с инициатором должны говорить о том, что мы должны получить предложение о комплексном развитии территории здесь, увидеть предложения, которые решают вопросы по социнфраструктуре, — тогда будем решать.
Рассмотрение вопроса отложили до его более детальной проработки. Журналист НГС направила запрос в «НАЗ» с просьбой прокомментировать перспективу переноса производства и необходимость сменить зонирование земли. Редакция НГС также готовит более подробный материал о перспективе перестройки этого квартала.
В прошлом году стало известно, что бывшую промзону начали распродавать на улице Дуси Ковальчук — там также может появиться жилье.