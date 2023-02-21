Новосибирский аффинажный завод предложил переделать свое производство в квартал с жилыми домами

По данным «Коммерсанта», единственной владелицей АО «НАЗ» является Лилия Пономарёва. Росимущество продало новосибирский завод в 2017 году, он достался столичному «Центру управления недвижимостью» (ЦУН) по минимальной стоимости в 880 миллионов рублей. Через три месяца 80% акций завода у компании выкупило московское ПАО «ВОЛГА Капитал». Лилия Пономарёва вошла в состав акционеров в 2018 году, выкупив остаток доли ЦУН, а в 2019 году выкупила и долю «ВОЛГА Капитал». Последняя сегодня находится в процедуре банкротства.