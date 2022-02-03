Огромную территорию у мясокомбината начали распродавать под жилье — первое здание на Дуси Ковальчук купил известный застройщик

Стадион под застройку

В конце 2021 года среди жителей района улицы Сухарной прошел тревожный слух: стадион «Красное знамя», на котором базируется спортивная школа Центра зимних видов спорта и тренируются лыжники, хотят отдать под застройку.



Местные жители рассказали журналисту НГС, что городские власти рассматривали возможность построить на месте стадиона школу — не спортивную, а обычную, общеобразовательную.



— Как нам объяснили, у мясоконсервного комбината есть территория, и он хочет ее выгодно продать. Но чтобы продавать под застройку, нужно создать какие-то социальные объекты, потому что Сухарная у нас не богата школами и садами, — говорит жительница одного из домов в районе стадиона Татьяна Рзаева. — Город предложил комбинату отдать безвозмездно землю [для школы], комбинат, разумеется, сказал нет. Я так поняла, что идея использовать стадион принадлежала именно комбинату.



Первоначально, вспомнила другая жительница района Сухарной, Наталья Деменчук, школу планировали строить на другой стороне улицы, но там уже успел вырасти жилой комплекс «Сосны». Сама Наталья — мама юного спортсмена, который занимается на «Красном Знамени»: она говорит, что для лыжников тренировки на стадионе не ограничиваются зимним сезоном — они тренируются здесь круглый год.

