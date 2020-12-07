В отставку подал глава управления архитектуры мэрии Новосибирска. Он объяснил в соцсетях, почему уходит

Глава управления архитектуры мэрии Новосибирска подал в отставку
Начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Слухи распространяются стремительно. Мне уже звонят взволнованные друзья, которым доброжелатели сообщают, что «Столбова убрали». Особенно не хочется, чтобы мешали это с историей об отзыве мэром из Совета депутатов изменений в Генеральный план. Меня никто не увольнял. Никто не делал мне замечаний, не указывал на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что заставило бы меня подать по собственному, — написал чиновник в соцсети.
В своем посте он указал, что подал заявление на отпуск с 14 декабря с последующим увольнением.
По словам Виталия Столбова, его уход отчасти связан с «ситуацией с Генеральным планом».
— Конечно, два года напряженной работы требовали результата, который пока так и не случился. Моя роль в подготовке этого документа, пожалуй, была далеко не определяющей, но свою причастность я ощущаю, поэтому переживаю всю эту ситуацию эмоционально остро. Наверное, это стало последней каплей, — описал он свои эмоции.
По словам Виталия Столбова, после увольнения он планирует немного отдохнуть и заняться поиском работы.
4 декабря депутаты новосибирского горсовета должны были рассмотреть новую версию генплана. Перед сессией мэр города Анатолий Локоть отозвал его с рассмотрения из-за «спорных моментов, касающихся возможности застройки лесных массивов Заельцовского бора».
Виталий Столбов в своем посте указал, что уже несколько месяцев не разговаривал с мэром.
«Случая не было, да и необходимости тоже», — написал он.
Вопросы к генплану были и у городской прокуратуры. Ведомство отправило в горсовет замечание и предложения по проекту решения об изменениях в генплане города — все они также касались спасения городских лесов.