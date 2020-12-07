В отставку подал глава управления архитектуры мэрии Новосибирска. Он объяснил в соцсетях, почему уходит

Начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Слухи распространяются стремительно. Мне уже звонят взволнованные друзья, которым доброжелатели сообщают, что «Столбова убрали». Особенно не хочется, чтобы мешали это с историей об отзыве мэром из Совета депутатов изменений в Генеральный план. Меня никто не увольнял. Никто не делал мне замечаний, не указывал на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что заставило бы меня подать по собственному, — написал чиновник в соцсети.