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В Новосибирске ищут деньги на реконструкцию лыжной базы на стадионе «Красное знамя»

Ее построили в 1978 году

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До пандемии лыжная база была популярна у горожан

До пандемии лыжная база была популярна у горожан

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В Новосибирске планируют реконструировать лыжную базу на стадионе «Красное знамя», который находится в Заельцовском районе. Для работ подготовили проект.

— В ближайшее время наша база нуждается в реконструкции. На сегодняшний день у нас нет денег на реконструкцию своими средствами. Разработан проект, мы ищем возможности государственно-частного партнерства на развитие базы. Проекты дорабатываются и будут в ближайшее время представлены. Но никаких изменений в функционале базы мы не предусматриваем, — рассказала сегодня, 25 января, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время аппаратного совещания в мэрии.

По словам вице-мэра, стадион построили в 1978 году. С 2012 года он находится на контроле города. На базе тренируются профессиональные лыжники и любители. До начала пандемии за сезон ее посещали около 100 000 горожан.

В январе стало известно, когда в Новосибирске проведут забег «Лыжня России». Посмотрите, как проходило это мероприятие в прошлом году.

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