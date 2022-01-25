В Новосибирске ищут деньги на реконструкцию лыжной базы на стадионе «Красное знамя»

В Новосибирске планируют реконструировать лыжную базу на стадионе «Красное знамя», который находится в Заельцовском районе. Для работ подготовили проект.
— В ближайшее время наша база нуждается в реконструкции. На сегодняшний день у нас нет денег на реконструкцию своими средствами. Разработан проект, мы ищем возможности государственно-частного партнерства на развитие базы. Проекты дорабатываются и будут в ближайшее время представлены. Но никаких изменений в функционале базы мы не предусматриваем, — рассказала сегодня,
По словам вице-мэра, стадион построили в 1978 году. С 2012 года он находится на контроле города. На базе тренируются профессиональные лыжники и любители. До начала пандемии за сезон ее посещали около
В январе стало известно, когда в Новосибирске проведут забег «Лыжня России». Посмотрите, как проходило это мероприятие в прошлом году.