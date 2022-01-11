Стала известна дата проведения «Лыжни России» в Новосибирске

Новосибирск 12 февраля примет участие в 40-й «Лыжне России». Традиционный старт пройдет в Академгородке на лыжной базе им. Алика Тульского. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта города Новосибирска.

Для участников подготовят четыре дистанции. Дети 2012–2014 года рождения будут состязаться в дистанции на 500 метров. В Забеге-2023 примут участие руководители Новосибирской области, мэрии Новосибирска, учреждений, организаций и предприятий, депутаты всех уровней, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. А дистанция в 5 километров подготовлена для молодых людей 2004 года рождения и моложе, а также тех, кто родился в 2003 году и ранее. Для участников 2003 года рождения и старше также будет дистанция в 10 километров.