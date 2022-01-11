Стала известна дата проведения «Лыжни России» в Новосибирске

Новосибирск 12 февраля примет участие в 40-й «Лыжне России». Традиционный старт пройдет в Академгородке на лыжной базе им. Алика Тульского. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта города Новосибирска.
Для участников подготовят четыре дистанции. Дети 2012–2014 года рождения будут состязаться в дистанции на 500 метров. В Забеге-2023 примут участие руководители Новосибирской области, мэрии Новосибирска, учреждений, организаций и предприятий, депутаты всех уровней, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. А дистанция в 5 километров подготовлена для молодых людей 2004 года рождения и моложе, а также тех, кто родился в 2003 году и ранее. Для участников 2003 года рождения и старше также будет дистанция в 10 километров.
Перед регистрацией на мероприятие каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении и справку о допуске врача или согласие, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье.
— Всем участникам соревнований по традиции вручается сувенирная продукция Минспорта России: шапочка и нагрудный номер (номер-майка). Номера планируют выдавать во время работы комиссии по допуску на местах регистрации. Шапочки участники получат в день соревнований 12 февраля на лыжной базе, — сообщили в управлении.
Также организаторы уточняют, что сроки проведения соревнований могут измениться в связи с эпидемиологической обстановкой и неблагоприятными погодными условиями.
В прошлом году соревнования «Лыжня России» прошли без участия губернатора и оказались более скромными, чем в 2020-м, по числу новосибирцев.
В 2020 году на старт выходили 15 тысяч лыжников, в 2021 году — 3800 человек.