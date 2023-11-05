Действующий отель продают за 650 миллионов рублей в Новосибирске — почему владелец ищет покупателя

В Новосибирске выставили на продажу отель, который находится на левом берегу города. Как сообщается в объявлении о поиске покупателя на сайте «Альтера Инвест», стоимость готового бизнеса достигает 650 миллионов рублей.
В действующее гостиничное предприятие бизнес-класса, по данным продавца, входят 198 номеров различного уровня комфорта. Отель занимает восьмиэтажное здание в Ленинском районе.
— В комплекс бизнеса входит развлекательная инфраструктура, состоящая из СПА-зоны (бассейн, финская-турецкая сауны), ресторана, бильярдного зала, лобби-бара, тренажерного зала, развлекательного клуба, — указано в объявлении.
Уточняется, что отель ввели в эксплуатацию в 2015 году. Здание и земельный участок продаются в собственность, штат компании достигает 72 сотрудников. В объявлении указали причины продажи бизнеса.
— Причина продажи — переход собственника в другую сферу деятельности и продажа непрофильных активов для освобождения средств, — сообщил продавец.
В объявлении не уточняется название гостиницы. Фотографии, которые прикрепил к описанию продавец, имеются на сайте отеля SkyExpo, который находится вблизи «Экспоцентра». В нем также опубликованы реквизиты компании ООО «Экспо Отель».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экспо Отель» образовали в 2012 году в Новосибирске, 42% доли организации принадлежат ООО «Отель», еще 58% — «АО «Группа компаний «Инпорт». Совладельцами компании «Отель» числятся Александр Деверов (59,3%), Вячеслав Дроздов (20,2%), Александр Рубинов (20,2%) и Вадим Абдуллаев (0,2%). Директором и бывшим совладельцем АО «ГК «Инпорт» выступает Алексей Артемьев.
НГС позвонил по номеру телефона, который был указан в объявлении, контакт принадлежал представителям компании «Альтер Инвест». Журналист спросил, является ли информация о продаже отеля SkyExpo актуальной, на что ему ответили, что все объявления на сайте действующие. НГС направил запрос в SkyExpo с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, действительно ли отель выставлен на продажу.
В 2015 году в Сети опубликовали объявление о продаже доли в 50% отеля SkyExpo. Тогда ее стоимость оценили в 200 миллионов рублей.
В октябре в Новосибирске выставили на продажу бутик-отель. Стоимость готового бизнеса составила 24,5 миллиона рублей.