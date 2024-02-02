Компания, связанная с застройщиком «Расцветай», купила здание новосибирского ЦУМа

Компания аффилированная с застройщиком «Расцветай» выкупила здание ЦУМа и участок под ним в центре Новосибирска. На месте торгового центра может вырасти высотка.



Согласно данным выписок из ЕГРН, зданием ЦУМа на проспект Димитрова, 5 с декабря прошлого года владеет компания «Эллада». Эта же организация, но с ноября прошлого года числится владельцем участка, на котором построен торговый центр. Территорию разрешено использовать для делового управления, магазинов, общественного питания и гостиничного обслуживания.