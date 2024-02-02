Компания, связанная с застройщиком «Расцветай», купила здание новосибирского ЦУМа

Компания аффилированная с застройщиком «Расцветай» выкупила здание ЦУМа и участок под ним в центре Новосибирска. На месте торгового центра может вырасти высотка.
Согласно данным выписок из ЕГРН, зданием ЦУМа на проспект Димитрова, 5 с декабря прошлого года владеет компания «Эллада». Эта же организация, но с ноября прошлого года числится владельцем участка, на котором построен торговый центр. Территорию разрешено использовать для делового управления, магазинов, общественного питания и гостиничного обслуживания.
ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев, до 11 февраля 2022 года среди учредителей также была компания «Расцветай Инвест». Конечным владельцем компании является Владислав Савельев. На конец 2022 года чистый убыток фирмы составил 108 тысяч рублей. Через учредителя и владельца «Эллада» аффилирована с застройщиком «Расцветай».
В пресс-службе компании «Расцветай» отказались комментировать информацию о покупке ЦУМа. Контактов ООО «Эллада» не нашлось в открытом доступе
Руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев объяснял НГС, что на участке, где находится ЦУМ, разрешена только коммерческая застройка.
— То есть по Генплану строить там жилье недопустимо, но ограничение — 30 этажей. В проекте планировки также допускается средняя и многоэтажная застройка, а в правилах землепользования и застройки действует ограничение в 4 этажа. Если застройщик захочет поднять этажность, ему придется проходить публичные слушания и менять зону. А для того, чтобы построить жилье, как минимум нужно поменять Генеральный план, — рассказывал Михаил Рязанцев.
Александр Назаров, управляющий партнера консалтинговой компании Nazarov & Partners, ранее отмечал, что с большой долей вероятности торговый центр сменит жилье, потому что «Расцветай» не возводит бизнес-центры. Эксперт также называл сделку самой крупной в истории города.
В 2014 году из-за банкротства прошлых владельцев здание и землю под ним продавали за 706 миллионов рублей. К октябрю 2015 года цена снизилась до 635,8 миллиона. В 2016 году здание купила Анна Большакова — супруга Александра Большакова, который ранее занимал должность гендиректора кинотеатра «Победа» и был его совладельцем через ООО МНПФ «Кантарис». Она понизила цену на 35%, до 413,3 миллиона рублей.
Новые владельцы запланировали масштабную перестройку ЦУМа и заказали проект реконструкции. Его готовила компания из Нижнего Новгорода «IDEM — консультанты по торговой недвижимости» совместно с архитектурным бюро Portner Architects. Согласно концепции, на крыше собирались сделать террасу для ресторанов, в самом здании создать атриум, добавить лифты и эскалаторы. На прилегающей территории решили убрать киоски и временные сооружения, озеленить площадку и поставить арт-объекты. До реализации концепция не дошла.
Согласно выписке из Росреестра в 2023 году, здание ЦУМа принадлежало ряду физических лиц и томской компании «Стройдортранс». Последняя получила в июле 2023 года долю в 15%. По информации Rusprofile, «Стройдортранс» зарегистрирован в Томске в 2003 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым имуществом.
В прошлом году культовое кафе уйгурской кухни «Мадина», которое располагалось рядом с ЦУМом снесли. До этого на павильоне появилось сообщение о переезде кафе на другое место, тогда и пошли слухи о том, что на месте торгового центра появится высотка.