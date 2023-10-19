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Около новосибирского ЦУМа начали сносить культовое кафе уйгурской кухни — оно работало больше 30 лет

С заведения уже сняли вывеску

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Знаменитое кафе работало до 15 октября

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В Новосибирске начали сносить культовое кафе уйгурской кухни «Мадина» у ЦУМа. Заведение проработало более 30 лет.

Судя по кадрам, вокруг нет техники, рабочие демонтируют кафе сами. С заведения уже сняли вывеску

Павильон поставили весной 1989 года, сначала на месте кафе хотели торговать фруктами, но владелец Тохтаали (для русских просто Анатолий) Тохтиев предложил открыть заведение. Сначала в кафе продавали только манты, потом в меню добавили лагман, чебуреки и самсу.

Сам ларек пока не снесли, с него лишь убрали вывеску

Сам ларек пока не снесли, с него лишь убрали вывеску

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Как ранее писал НГС, главный повар «Мадины» Хамид однажды заглянул в зал и заметил стоящего в очереди Василия Юрченко. Губернатор заехал в кафе за пловом по дороге на дачу. Вообще в заведении было много важных гостей — от спортсменов до политиков.

Собственник кафе планируют перенести заведение в другое место. Кафе прекратило работу 15 октября этого года.

Летом этого года томская компания получила часть площадей ЦУМа. В октябре появились слухи о том, что территорию перед магазином расчищают перед предстоящей продажей здания. НГС выяснял, что может появиться на этом месте.

Недавно в Первомайском сквере демонтировали павильон, в котором работала бургерная Carl`s Jr. Сооружение простояло 20 лет, за это время в нем сменилось несколько заведений.

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