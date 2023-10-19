Около новосибирского ЦУМа начали сносить культовое кафе уйгурской кухни — оно работало больше 30 лет

В Новосибирске начали сносить культовое кафе уйгурской кухни «Мадина» у ЦУМа. Заведение проработало более 30 лет.
Судя по кадрам, вокруг нет техники, рабочие демонтируют кафе сами. С заведения уже сняли вывеску
Павильон поставили весной 1989 года, сначала на месте кафе хотели торговать фруктами, но владелец Тохтаали (для русских просто Анатолий) Тохтиев предложил открыть заведение. Сначала в кафе продавали только манты, потом в меню добавили лагман, чебуреки и самсу.
Как ранее писал НГС, главный повар «Мадины» Хамид однажды заглянул в зал и заметил стоящего в очереди Василия Юрченко. Губернатор заехал в кафе за пловом по дороге на дачу. Вообще в заведении было много важных гостей — от спортсменов до политиков.
Собственник кафе планируют перенести заведение в другое место. Кафе прекратило работу 15 октября этого года.
Летом этого года томская компания получила часть площадей ЦУМа. В октябре появились слухи о том, что территорию перед магазином расчищают перед предстоящей продажей здания. НГС выяснял, что может появиться на этом месте.
Недавно в Первомайском сквере демонтировали павильон, в котором работала бургерная Carl`s Jr. Сооружение простояло 20 лет, за это время в нем сменилось несколько заведений.