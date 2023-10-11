«Эти деньги нужно отбивать»: томская компания получила часть ЦУМа — на его месте может вырасти высотка

В результате банкротства владельцев ЦУМ выставили на торги. В 2014 году здание и землю под ним продавали за 706 миллионов рублей. К октябрю 2015 года цена снизилась до 635,8 миллионов.



В 2016 году здание купила Анна Большакова — супруга Александра Большакова, который ранее занимал должность гендиректора кинотеатра «Победа» и был его совладельцем через ООО «МНПФ «Кантарис»». Она понизила цену на 35%, до 413,3 миллиона рублей.



Новые владельцы запланировали масштабную перестройку ЦУМа и заказали проект реконструкции. Его готовила компания из Нижнего Новгорода «IDEM — консультанты по торговой недвижимости» совместно с архитектурным бюро Portner Architects. Согласно концепции, на крыше собирались сделать террасу для ресторанов, в самом здании создать атриум, добавить лифты и эскалаторы. На прилегающей территории решили убрать киоски и временные сооружения, озеленить площадку и поставить арт-объекты. До реализации концепция не дошла.

