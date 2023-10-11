«Эти деньги нужно отбивать»: томская компания получила часть ЦУМа — на его месте может вырасти высотка

Разговоры о судьбе здания ЦУМа на проспекте Димитрова ходят уже не первый год. Как выяснил НГС, этим летом часть площадей перешла томской компании. В октябре появились слухи о том, что здание собираются полностью продать и на его месте построить что-то другое. Согласно генплану, в этом месте можно построить, например, апартаменты. Потенциальную сделку называют самой дорогой в истории города. Выясняем, кто сейчас владеет ЦУМом, и что ждет здание в будущем.
Торговля на месте храма
Как рассказал краевед Константин Голодяев, история ЦУМа как явления гораздо интересней, чем история самого здания. Магазин начал работать в 1934 году на Красном проспекте, 25. В 1950-е годы он переехал в помещения в соседних зданиях, а в районах работало еще три филиала.
— В 1960-х от вокзала до площади Ленина проложили Вокзальную магистраль. Её диагональ прошла прямо по давно сформировавшимся прямоугольникам кварталов, разрушив множество жилых домов, а также старинный католический костёл. Фактически на его месте и был 4 марта 1967 года торжественно открыт большой двухэтажный магазин, получивший название ЦУМ «Новосибирск». Через три месяца появился и его филиал — магазин для новобрачных «Весна», потом «Сувениры», «Березка», «Мода», «Молодежный», — рассказал Константин Голодяев.
В январе 2001 в здании произошел крупный пожар. ЦУМ пришлось тушить, когда на улице было —38…-43 градуса. Он выгорел почти полностью, но к лету следующего года здание отстроили и расширили.
Современная история
На 2013 год ЦУМ вместе с ГУМом принадлежал ЗАО «СИИНТО», которым владели Юрий Глазычев и Владимир Ефименко. В начале 2008 года входящая в группу ЦУМ компания «Силуэт-Н» заняла в банке «Уралсиб» на покупку ГУМа 950 миллионов рублей под 14,5 % годовых до 2014 года. В августе 2010 года «Уралсиб» из-за неуплаты потребовал погасить кредит досрочно. Не дождавшись возврата долгов, банк взыскал деньги через арбитраж, и в 2013 году отсудил у «СИИНТО» оба торговых центра.
В результате банкротства владельцев ЦУМ выставили на торги. В 2014 году здание и землю под ним продавали за 706 миллионов рублей. К октябрю 2015 года цена снизилась до 635,8 миллионов.
В 2016 году здание купила Анна Большакова — супруга Александра Большакова, который ранее занимал должность гендиректора кинотеатра «Победа» и был его совладельцем через ООО «МНПФ «Кантарис»». Она понизила цену на 35%, до 413,3 миллиона рублей.
Новые владельцы запланировали масштабную перестройку ЦУМа и заказали проект реконструкции. Его готовила компания из Нижнего Новгорода «IDEM — консультанты по торговой недвижимости» совместно с архитектурным бюро Portner Architects. Согласно концепции, на крыше собирались сделать террасу для ресторанов, в самом здании создать атриум, добавить лифты и эскалаторы. На прилегающей территории решили убрать киоски и временные сооружения, озеленить площадку и поставить арт-объекты. До реализации концепция не дошла.
Чей ЦУМ?
Согласно выписке из Росреестра, здание ЦУМа принадлежит ряду физических лиц и томской компании «Стройдортранс». Последняя получила в июле 2023 года долю в 15%.
По информации Rusprofile, «Стройдортранс» зарегистрирован в Томске в 2003 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым имуществом. В прошлом году «Стройдортранс» заработал 2,6 миллиона рублей при выручке в 9,1 миллиона. Владелец компании — Сергей Мишин. Корреспонденту НГС удалось найти номер телефона бизнесмена, но в разговоре с НГС он не подтвердил, что владеет фирмой. На вопрос о том, приобрел ли «Стройдортранс» долю в ЦУМе и собирается ли ее перепродать, мужчина ответил следующее:
— Девушка, такую информацию никто никогда вам не даст.
При этом издание «Континент.Сибирь» все еще называет одним из собственников ЦУМа Александра Большакова. В базе Rusprofile указано, что сейчас предпринимателю принадлежат компании «Эф Джи», «МР Сибирь», «ММ Сибирь», «Арм Сибирь», «Этр Сибирь».
ООО «Эф Джи» владеет галереей бутиков Fashion Gallery на Вокзальной магистрали, где продают одежду известных брендов: Max Mara, Marina Rinaldi, Emporio Armani и других. По данным Rusprofile, выручка компании в 2022 году составила 11 миллионов рублей, чистая прибыль — 190 тысяч рублей.
Но самая прибыльная компания Александра Большакова — «ММ Сибирь», выручка которой составила 157 миллионов, а прибыль — 11 миллионов. На втором месте идет «МР Сибирь» с выручкой в 70 миллионов и прибылью в 2,9 миллиона рублей. Обе занимаются розничной торговлей одежды.
С 2016 по 2023 год Александр Большаков владел ООО «Этр Сибирь», которая занималась арендой и управлением недвижимостью. Сейчас компания находится в стадии ликвидации. Ликвидатор — Андрей Большаков. НГС не удалось связаться с Александром Большаковым, чтобы узнать о дальнейшей судьбе здания.
Имена других возможных владельцев здания выяснить не удалось. В Росреестре указано, что на помещения ЦУМа наложены обременения — договоры аренды, которые действуют до 31 марта 2024 года.
«Зыбкая почва предположений»
В начале октября на павильоне кафе уйгурской кухни «Мадина» появилось объявление о том, что 15 октября заведение переедет в другое место. По словам читателя НГС Виталия (имя изменено по его просьбе), после этого начал распространяться слух о том, что на месте ЦУМа планируют построить 30-этажный дом. Подтвердить эту информацию не удалось.
Издание «Континент Сибирь» писало со ссылкой на собственный источник, что перенос кафе связан с тем, что собственники расчищают территорию перед предстоящей продажей. Покупателем здания якобы может стать группа компаний «Расцветай». В компании отказались давать НГС комментарий по этому вопросу.
По словам депутата горсовета Ростислава Антонова, на округе которого находится ЦУМ, у него пока нет информации о продаже торгового центра.
— Я могу сказать только одно: разговоры о продаже ЦУМа идут еще с того времени, когда я не был депутатом. Я тоже слышал версию, что один из покупателей — это «Расцветай», но пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у самого «Расцветая» не запрашивал, — сказал депутат. — Хотелось бы там видеть какой-то торгово-развлекательный комплекс, к чему мы все привыкли на этой территории. Но мы находимся на зыбкой почве предположений. Есть собственник ЦУМа и покупатель, с которым он договорился или нет — только они знают, что там будет происходить. Я как депутат в любом случае в этом процессе буду участвовать, когда станет понятно, что происходит
Руководителя движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев отметил, что на участке, где находится ЦУМ, разрешена только коммерческая застройка. Поэтому он подходит для возведения максимум апартаментов — строительство жилого дома будет возможно только в том случае, если в Генеральный план внесут изменения.
— ЦУМ находится в зоне коммерческой застройки без жилья. То есть по Генплану строить там жилье недопустимо, но ограничение — 30 этажей. В проекте планировки также допускается средняя и многоэтажная застройка, а в правилах землепользования и застройки действует ограничение в 4 этажа. Если застройщик захочет поднять этажность, ему придется проходить публичные слушания и менять зону. А для того, чтобы построить жилье, как минимум нужно поменять Генеральный план, — объяснил он. — Я думаю, там в каком-то виде будут апартаменты строиться. На них распространяются почти все те нормы, что и на жилье: по социальным объектам, машиноместам. Поэтому, на мой взгляд, застройщик пойдет на публичные слушания, чтобы поднять этажность и построить апартаменты или торговый центр.
«Самая дорогая сделка»
По словам Александра Назарова, управляющего партнера консалтинговой компании Nazarov&Partners, нельзя однозначно говорить о том, насколько востребован ЦУМ сейчас.
— Для того чтобы понять, является ли ЦУМ прибыльным магазином сейчас, нужно смотреть бухгалтерию. Все остальные ответы будут фантазией и предположениями, которые будут дилетантскими. Могу сказать: все, с кем я как-то обсуждал ЦУМ в последние годы, говорили, что, конечно же, он не прибыльный, нужно вкладываться, переделывать, сносить или строить. Но когда я говорил с собственниками ЦУМа, у них все было хорошо, и магазин прибыльный, — рассказал он.
Специалист считает, что нельзя однозначно сказать, какой объект на месте ЦУМа может стать наиболее востребованным и прибыльным. Понять это можно только после разработки концепции.
Впрочем, практика и опыт показывают, что самым доходным строительством сегодня является жилье, отметил Александр Назаров. Ни бизнес-центр, ни какой-то торговый объект такого дохода, как жилой многоквартирный дом, не принесут.
— В этом месте можно сделать хороший проект бизнес-класса или замахнуться на премиум — места центральней не придумать. Понятно, там перекресток, но у нас большинство домов находятся на магистралях и перекрестках, — рассуждает эксперт.
Александр Назаров пояснил, что здесь возможно построить дом с торговой галереей, которая могла бы занять один или два этажа. Также возможно отвести место под офисы. Даже та концепция, которую разрабатывали несколько лет назад, выстрелит, считает он.
Если же новым владельцем здания действительно станет группа «Расцветай», с большой долей вероятности торговый центр сменит жильё — бизнес-центры застройщик не возводит.
— Тем более, участок очень дорогой, это будет, наверное, самая дорогая сделка в Новосибирске. Эти деньги нужно отбивать. А отбить можно строительством многоквартирного жилого дома, — заметил Александр Назаров.
Другой объект с похожей судьбой — магазин «Универсам» — находится на улице Ленина. В январе прошлого года в мэрии обсуждали вопрос о смене зоны участка, на котором находится «Универсам»: его планировали перевести в общественно-деловую застройку. В декабре Николай Стафиевский, владелец «Универсама», рассказал НГС о проекте реконструкции здания. На его месте может появиться обновленная территория с жильем и коммерческими помещениями. Читайте подробности в интервью.