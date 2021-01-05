Как 20 лет назад сгорел главный магазин Новосибирска. Пожарные обморозились, а страховая заплатила миллион долларов

20 лет назад в Новосибирске произошел самый масштабный пожар за всю новейшую историю города — сгорел один из крупнейших на то время торговых центров. В лютый мороз пожарным пришлось бороться с огнем больше семи часов, но от ЦУМа осталось только бетонное здание. О том, что послужило причиной возгорания и кто смог извлечь из него выгоду, — в ностальгическом материале обозревателя НГС Стаса Соколова.
Сегодня это уже трудно представить, но еще в 2001 году все торговые центры в Новосибирске можно было пересчитать по пальцам одной руки: ТЦ в Академгородке, ЦУМ, ГУМ да Калининский универмаг, плюс несколько рынков — вот и весь выбор. Построенный еще в конце
Утренняя тревога
Пожар в ЦУМе вспыхнул в самое неподходящее время. Было раннее утро (сигнал поступил в 05:31). На улице стоял жуткий мороз — ранним утром температура упала до -43 градусов (да и днем не поднялась выше -38). Несколько пожарных получили крайне редкие для такой профессии травмы — обморожения. Вода застывала в пожарных рукавах, их приходилось менять. Это не только отнимало драгоценное время, но и увеличивало расход воды — ее подвозили в цистернах, которых хватало всего на несколько минут работы. Доставили проблем и рольставни, которыми тогда были закрыты окна на первом этаже. Пожарным понадобилось время, чтобы сломать их, пока внутри вовсю бушевало пламя. Там, где это не было сделано, от высокой температуры металл местами не просто оплавился, а как будто прогорел.
Как потом показала экспертиза, в центре здания температура поднималась до 1000 градусов. Для огня хватало пищи — большая часть залов поделена на небольшие отделы, они были забиты товаром под завязку. А высокие окна по периметру обеспечили надежный приток воздуха. Из окон валил черный дым, который затянул половину Вокзальной магистрали.
Пожару была присвоена самая высокая на тот момент для Новосибирска — четвертая категория сложности. На его тушение были брошены все силы, какие только были в городе (по разным источникам, в тушении приняли участие от 38 до 52 расчетов). Однако, несмотря на все усилия, к
Уже ко второй половине дня взглядам изумленных горожан предстало здание с выбитыми и оплавившимися стеклами, покрытое гарью и ледяными наростами. Главный городской магазин выглядел как совершенно чужеродный объект, попавший на центральную улицу города из какой-то иной реальности.
Ущерб и версии
Проведенное правоохранительными органами расследование показало, что пожар начался из-за возгорания изоляции проводки в электрощите в секции детских товаров. Ситуация довольно банальная — большому количеству арендаторов требовалось электроэнергии ощутимо больше, чем было предусмотрено существовавшим оборудованием, и рано или поздно такое просто должно было случиться — это был вопрос времени. Собственно, это был уже не первый пожар здесь. В 2000 году в ЦУМе загорелась граверная мастерская. Пожар быстро потушили, и серьезного ущерба удалось избежать.
Однако народная молва сразу заподозрила неладное. Как выяснилось, к моменту, когда первые наряды прибыли на место, огонь бушевал в торговом центре уже с полчаса. Да и сам вызов поступил не из ЦУМа — пожарных вызвал охранник краеведческого музея (филиал которого расположен на первом этаже в жилом здании за торговым центром).
По невероятному стечению обстоятельств всего за две недели до пожара владельцы торгового центра заключили беспрецедентный на тот момент договор страхования с компанией «Ингосстрах». Общие выплаты должны были составить порядка 26 млн рублей (около
Пожар пошел на пользу
Сомнения в случайном характере пожара усилились, когда выяснилось, что бедствие обернулось для владельцев настоящим подарком. Пожар (и полученная страховка) позволили реконструировать здание. Торговые помещения увеличились на треть — за счет реконструкции был сделан современный ремонт. В здании появились эскалаторы. Если до пожара уже довольно старый ЦУМ проигрывал более современному ГУМу, то после ремонта покупатели увидели практически новый торговый центр с большими собственными специализированными отделами.
На третьем этаже, открывшемся для покупателей, появился огромный спортивный магазин (он также принадлежал владельцам ЦУМа). Вплоть до начала работы «Ройял парка» и МЕГИ ЦУМ оставался главным торговым центром города. Здесь работали несколько закусочных, даже компания Дениса Иванова открыла кофейню. Воодушевленные успехами, владельцы начали развивать собственную сеть магазинов одежды — они открылись на других площадках города и даже в соседних регионах.
Всё пропало
В 2007 году владельцы ЦУМа (крупнейший пакет принадлежал тогда его руководителю Юрию Глазычеву) решили расширить владения, приняв участие в муниципальном аукционе по продаже ГУМа. На него тогда претендовали сразу несколько серьезных покупателей (в том числе и из других регионов). В результате цена с
ГУМ оказался не таким выгодным активом — прибыли, которую он приносил, не хватало даже на обслуживание долга (не говоря уже о каком-то развитии). Сам ЦУМ тоже начал сдавать — появившиеся в городе новые торговые центры увели у него значительную часть покупателей, причем процесс этот усугублялся с появлением каждого нового ТРЦ. В 2014 году дела у основного акционера ЦУМа пошли совсем плохо — против него возбудили сразу несколько уголовных дел. Глазычева обвиняли в мошенничестве — миноритарные акционеры обвиняли его и в выводе активов, а банк — в предоставлении неверных сведений об имуществе, переданном в залог. После двух лет разбирательств бывший руководитель ЦУМа был отправлен за решетку. В 2016 году ставшие владельцем здания кредиторы смогли наконец продать этот проблемный актив за
С тех пор регулярно появляются слухи о планах реконструкции этого объекта. Например, одним из возможных путей развития называлось создание здесь большого фуд-маркета — формата, ставшего популярным во всем мире в последние
Пожар в ЦУМе до сих пор остается самым масштабным ЧП такого рода в Новосибирске. Хотя возгорания случались в торговых предприятиях неоднократно. Так, в 2012 году от замыкания в системе кондиционирования загорелся огромный рекламный банер на офисной части комплекса «Сан Сити».