Как 20 лет назад сгорел главный магазин Новосибирска. Пожарные обморозились, а страховая заплатила миллион долларов

Утренняя тревога



Пожар в ЦУМе вспыхнул в самое неподходящее время. Было раннее утро (сигнал поступил в 05:31). На улице стоял жуткий мороз — ранним утром температура упала до -43 градусов (да и днем не поднялась выше -38). Несколько пожарных получили крайне редкие для такой профессии травмы — обморожения. Вода застывала в пожарных рукавах, их приходилось менять. Это не только отнимало драгоценное время, но и увеличивало расход воды — ее подвозили в цистернах, которых хватало всего на несколько минут работы. Доставили проблем и рольставни, которыми тогда были закрыты окна на первом этаже. Пожарным понадобилось время, чтобы сломать их, пока внутри вовсю бушевало пламя. Там, где это не было сделано, от высокой температуры металл местами не просто оплавился, а как будто прогорел.