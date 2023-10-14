Прощание уйгурки: у ЦУМа закрывают культовое кафе — оно устояло перед бандитами, а в очереди за его пловом стоял губернатор

С общепитом в Новосибирске было в те времена всё довольно грустно, и простенькое, но удачно расположенное кафе с понятной, яркой едой стало невероятно популярно.



— Мы не успевали манты делать, весь день люди шли. Я как-то сон увидел, что в лотерею выиграл. Рассказал об этом в кафе — посмеялись, конечно, но сказали: билетик-то купи. У нас же по соседству стоял киоск «Спортлото», но было реально некогда. Только когда продавец к нам сам зашел поесть, продал пять билетов. В четвертом был автомобиль ВАЗ, — вспомнил владелец «Мадины».