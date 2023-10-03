Рестораны на стопе: 6 заметных закрытий — какие новосибирские заведения не дожили до конца года

Последние три месяца жестко прошлись по ресторанному рынку Новосибирска, став последними для целого ряда заметных заведений города. Кто-то закрылся по глубоко индивидуальным причинам, кого-то к этому подвели внешние обстоятельства. НГС не стал ждать окончания года и решил вспомнить покинувшие нас в третьем квартале проекты уже сейчас.
InKitchen
Служба доставки готовой еды, созданная в 2021 году, предложила горожанам действительно необычную услугу. Еда, приготовленная из хороших продуктов на уровне приличного ресторана, доставка в стеклянных и металлических многоразовых контейнерах, регулярно обновляющееся меню. Некоторые сомнения вызывала площадка, которую владельцы выбрали для кухни — дорогое помещение на улице Ленина, но и на это были свои объяснения. Вывеска в оживленном, прогулочном месте должна была работать на стратегическое продвижение сервиса среди целевой аудитории, а помещение было собственным и всё равно пустовало.
Но расчёты создателей не оправдались. Предложенные клиентам условия (заказ за день, доставка только в определенное время, месячная абонентская плата) оказались слишком жесткими, а издержки — слишком высокими. Сумки и посуду нужно было собирать и мыть, регулярно заменяя разбитое и утерянное. Подписавшиеся на услуги сервиса бесплатно по акции не продляли подписку, когда нужно было платить. И даже довольные клиенты начинали уставать от широкого, но всё равно ограниченного выбора, который предлагала доставка.
Владельцы пытались зарабатывать, продавая пиццу и роллы в розницу, меняли условия, но этого оказалось недостаточно. Решение о прекращении работы, судя по всему, было принято в один день: буквально за неделю до того, как сервис прекратил работу, в зале появилась витрина с десертами и столики, чтобы эти десерты можно было употребить с кофе.
Drovamuka
Заведение было придумано для того, чтобы заменить чем-то устаревшую, по мнению владельцев, кофейню «Шансонье» на Красном проспекте. Получившийся в результате бар с пиццей был, вроде, неплох и даже на какое-то время разросся на весь этаж, да ещё и обзавёлся «братом», открытом по франчайзингу на площади Маркса. Но что-то пошло не так, и владельцам надоела и эта концепция. Сначала закрылась точка на Красном проспекте, затем пришло время и заведения на левом берегу. Хозяева заведения решили использовать помещение для более успешного ресторана «Аджикинежаль», который скоро будет работать сразу на двух этажах. А Drovamuka останется только в воспоминаниях тех, кто за её недолгий век успел о ней что-то запомнить.
Stara Praga
Одно из старейших непрерывно действовавших заведений лишь немного не дожило до своего 25-летия — ресторан мог отметить его в октябре. Когда-то он был первым местом с чешской кухней и атмосферой, своей маленькой армией поклонников, которые до сих пор вспоминают фигуру сидевшего тут в уголке Швейка. Но время шло, в городе появились новые (в том числе и чешские по концепции) пивные рестораны. А новые поколения и вовсе выбирали далёкое от чешских традиций «крафтовое пиво». Некогда славное заведение превратилось просто в один из старомодных пивных подвалов.
«Старой Праге» не помогла даже смена владельца, случившаяся в 2016 году. Влить новую жизнь в старые кружки в итоге так и не удалось, да тут ещё пандемия, которая никому не добавила финансового здоровья. В общем, в последнее время ресторан работал, судя по всему, просто потому, что никто не готов был взять это помещение для нового проекта. Случилось это только летом этого года, когда знавший виды подвал решила наполнить новым смыслом группа GUSI.
Кофейни Sherwood
Проект, родившийся на осколках сети PRIMETIME COFFEE — точнее, ресторанного бизнеса её создателя Антона Горестова. Собственные его предприятия были объявлены банкротами, но в перспективных помещениях стали открываться новые, владельцами которых выступили другие люди. Одним из таких проектов стала маленькая сеть «Шервуд», точки которой появились на месте PRIMETIME COFFEE.
Самое заметное заведение — большой павильон без туалета и возможности помыть руки — появилось на площадке перед «Универсамом» на Ленина. Ещё одна точка образовалась буквально в том же квартале, на первом этаже офисного здания на Ленина, 12. Решение побороться за клиентов в самом центре, где дефицита кофеен точно нет, оказалось не особенно продуктивным. Последний месяц работы дела, видимо, шли так неважно, что пришлось нанять промоутера, который не просто предлагал, а настойчиво просил взять у него купоны на скидки в обычно пустом заведении.
«Дрова еда и бургеры»
Бар в подвале на Красном проспекте был, что называется широко известен в узких кругах. Проработал он шесть лет, запомнившись своей фирменно подачей «на полене» и действительно убедительными бургерами, к которым не всегда в комплекте шёл столько же убедительный сервис. Было видно, что заведение держится больше на харизме и желании владельцев заниматься этим делом. Поток посетителей был весьма неоднороден, даже в пятницу вечером здесь можно было обнаружить полупустой зал. Судя по всему, энтузиазм окончательно иссяк и заведение прекратило работу уже в июле.
Yellow door
Формально одна кофейня под этим названием работает до сих пор на перекрёстке улицы Максима Горького с Красным проспектом. Но владелец уже объявил о сворачивании проекта как такового и готовности продать точку до нового года или, если продать не удастся, просто закрыть её как не оправдавший надежд проект.
Всего в Новосибирске было открыто три точки, причем одна, самая первая — на «Гастрокорте», закрылась, когда проект, казалось, только начал развиваться. У «Жёлтой двери» было, вроде бы, всё, что нужно для успеха: популярное блюдо (римская пицца), яркий дизайн и приложение для смартфона, которое делало явно завышенные цены заведения относительно конкурентными. Но этого набора банальностей оказалось мало, и даже в центре в заведении никогда не было сколько-нибудь заметного ажиотажа. Будь эта кофейня основным бизнесом владельца, её можно было, наверное, довести до ума, но в качестве концепции для продажи франшиз такие успехи выглядели не очень убедительно.
Напишите в комментариях, каких закрывшихся заведений вам самим жаль — не важно, попали они в список или нет. В каждое кафе или бар создатели вкладывают не только деньги, но частичку души. Пусть они услышат приятные слова хотя бы напоследок.
Крупный бар-лекторий «Поток» закрылся ещё в 2020 году, Однако недавно появилась информация о том, что хозяева помещения собираются открыть на его месте оригинальный фуд-корт. Как выяснил НГС, надеждам этим пока не суждено сбыться.