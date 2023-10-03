Рестораны на стопе: 6 заметных закрытий — какие новосибирские заведения не дожили до конца года

Заведение было придумано для того, чтобы заменить чем-то устаревшую, по мнению владельцев, кофейню «Шансонье» на Красном проспекте. Получившийся в результате бар с пиццей был, вроде, неплох и даже на какое-то время разросся на весь этаж, да ещё и обзавёлся «братом», открытом по франчайзингу на площади Маркса. Но что-то пошло не так, и владельцам надоела и эта концепция. Сначала закрылась точка на Красном проспекте, затем пришло время и заведения на левом берегу. Хозяева заведения решили использовать помещение для более успешного ресторана «Аджикинежаль», который скоро будет работать сразу на двух этажах. А Drovamuka останется только в воспоминаниях тех, кто за её недолгий век успел о ней что-то запомнить.