Ушёл «Поток»: в помещении популярного бара-лектория возле оперного начали делать ремонт — что там решили открыть

«Поток» начал работать в 2018 году и представлял собой смесь зала для проведения мероприятий и креативного пространства, дополненную баром. Проект занимал половину первого этажа здания. В нем были большой «амфитеатр» для лекций и других публичных мероприятий, а также довольно обширная зона, где люди могли просто общаться, проводить время.



Посещаемость «Потока» была нерегулярной, большое количество людей здесь собиралось только во время проведения каких-то конференций. Но владельцам не нужно было торопиться с выходом на самоокупаемость: «Поток» был проектом владельцев группы «Септима», которые построили здание бизнес-центра, и помещение принадлежало им самим.