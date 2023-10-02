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Ушёл «Поток»: в помещении популярного бара-лектория возле оперного начали делать ремонт — что там решили открыть

Помещение долго планировали превратить в гастромаркет, но могут отдать и магазину

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Пока в бывшем «Потоке» разбирают конструкции

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В помещении бывшего бара-лектория «Поток» начались работы по демонтажу имеющихся там конструкций — помещение освобождают для какого-то нового проекта. Обозреватель НГС решил напомнить, чем запомнился сам «Поток», почему он закрылся, а главное, что будет на месте заведения, простоявшего закрытым почти три года.

В помещении «Потока» идут работы: в середине недели снаружи можно было увидеть, что часть конструкций уже демонтирована, другие разбирают немногочисленные рабочие. У входа со стороны улицы Депутатская уже давно появилась бетонная плита, которая должна превратиться со временем в новое крыльцо, а в пятницу появился глухой экран.

В управляющей компании бизнес-центра происходящее комментировать отказались.

— Мы не обладаем такой информацией, — сказала женщина, ответившая на звонок, и положила трубку.

«Поток» начал работать в 2018 году и представлял собой смесь зала для проведения мероприятий и креативного пространства, дополненную баром. Проект занимал половину первого этажа здания. В нем были большой «амфитеатр» для лекций и других публичных мероприятий, а также довольно обширная зона, где люди могли просто общаться, проводить время.

Посещаемость «Потока» была нерегулярной, большое количество людей здесь собиралось только во время проведения каких-то конференций. Но владельцам не нужно было торопиться с выходом на самоокупаемость: «Поток» был проектом владельцев группы «Септима», которые построили здание бизнес-центра, и помещение принадлежало им самим.

Поток был оформлен в стиле креативной подворотни

Поток был оформлен в стиле креативной подворотни

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Необычному пространству удалось за два года достичь определённой известности, но в 2020 году во время пандемийных ограничений оно было закрыто, поскольку запрет на публичные мероприятия сняли значительно позже, чем ресторанам и барам позволили обслуживание в зале. С тех пор помещение пустовало.

Телеграм-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска» со ссылкой на дизайнера Евгения Папшева (он занимался также дизайном «Потока») в конце августа рассказывал о планах владельцев открыть на этой площадке фуд-корт под названием «Гастро-трамвай № 13». Судя по опубликованным изображениям, в оформлении действительно решили обыгрывать трамвайную и в целом транспортную тему. Концепция предполагала появление здесь десяти точек общепита разного формата.

Обозреватель НГС поговорил с десятком рестораторов и управленцев новосибирского общепита, и ни один пока не подтвердил своего участия в проекте или даже нахождение в активной стадии переговоров. Большинство, как оказалось, вообще узнали о проекте из СМИ. Кто-то (как сеть Sushi Days) вел переговоры раньше, но в последнее время не наблюдает никакой активности.

Один из собеседников сообщил, что слышал от непосредственных организаторов этого фуд-пространства, что им уже заинтересовалась сеть TomYumBar. В управляющей компании самой сети сообщили, что никогда даже не рассматривали это помещение и вообще скептически относятся к нынешнему буму гастро-маркетов. При этом сеть активно развивается: в минувший четверг по франчайзингу у нее заработало кафе с отдельным входом в гостинице «Миротель» на Маркса и планирует открытие отдельное заведение в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Помещение бывшего «Потока» площадью 840 кв. м сейчас выставлено на Avito, владелец хочет сдать его целиком за 1,255 миллиона рублей в месяц или около 1,5 тысячи рублей за квадрат). Объявление размещено совсем недавно, 21 сентября — то есть владельцы как минимум не приняли окончательного решения по поводу этой площадки и готовы рассматривать альтернативные предложения.

На стенах «Потока» тоже был нарисован трамвай

На стенах «Потока» тоже был нарисован трамвай

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Управлением «Ситицентром» занимается ООО «Аркадия», хотя по этому адресу зарегистрировано сразу несколько компаний с пересекающимися учредителями (УК «Септима», «Сити-Н», «Септима» и т.д.). Группа «Септима» выступала соинвестором строительства самого здания, и её совладельцам принадлежит часть помещений в бизнес-центре. По данным «Контур.Фокус», выручка самой «Аркадии» в прошлом году составила 43,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 26,4 миллиона рублей. Компания принадлежит Оксане Новиковой и Александру Пьянкову.

Управляющий партнер компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров говорит, что помещение «Потока» «находится на рынке» уже несколько лет, и компания показывала площадку потенциальным арендаторам ещё летом. Слышал он и про проект организации здесь какого-то гастро-пространства. По мнению эксперта, это было бы весьма разумным, работающим вариантом.

— Мне кажется, что владельцы хотели бы привлечь какого-то инвестора, который взял бы это помещение и занимался им самостоятельно, — предположил Александ Назаров, отметив, что, исходя из характеристик помещения, «общепит там прямо просится».

«Поток» был щедро украшен рисунками

«Поток» был щедро украшен рисунками

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После успеха «Гастрокорта» на Центральном рынке новосибирские предприниматели убедились в жизнеспособности такого формата в Новосибирске. Первым работающим проектом в этом формате уже стал «Гастромаркет» в ТЦ «Река», где сейчас заняты все слоты на нижнем уровне и заполняются вакансии на верхнем, с выходом на остановку общественного транспорта. Но новые проекты уже на подходе.

Раньше других должен заработать EAT Market в ТЦ «Калейдоскоп», где организаторы обещают до тридцати разных концепций и официантов, которые смогут обслуживать людей за столиками. Новосибирский EAT Market должен заработать до конца года. Там же, по соседству, в ТЦ GRANI владельцы хотят превратить в фуд-корт крышу многоуровневой парковки. Сами точки планируют собрать в центре зала, а не распределить по периметру, как обычно, чтобы оставить в помещении окна. Пока, впрочем, дальше сооружения навеса дело не пошло.

А вот в помещении бывшего завода Коминтерна на Серебренниковской, 29 уже начат ремонт. Проект предполагает здесь строительство апартаментов и реконструкцию имеющихся зданий, в которых появятся магазины, офисные помещения, а так же фуд-молл. Комплекс станет продолжением универмага Lukse, работающего в соседнем здании. О конкретных сроках пока не известно. Некое гастрономическое пространство обещают и застройщики жилого комплекса Freedom на Большевистской: там должна появиться улица баров и кафе прямо внутри многофункционального комплекса.

Подобная плотность проектов может привести к тому, что они начнут отбирать посетителей друг у друга. Это уже произошло, судя по всему, с фуд-кортом ТРЦ «Галерея Новосибирск». Владельцы ТРЦ перенесли его на четвертый этаж, существенно расширив, но по словам одного из арендаторов, это уже привело к снижению продаж на 30% по сравнению с результатами на третьем этаже. И причина не столько в том, что посетителям нужно дополнительное время и мотивация, чтобы оказаться на фуд-корте, сколько разросшийся «Гастрокорт» через дорогу, где работает уже больше 120 разных точек.

Судя по всему, владельцы помещения решили не выходить на становящийся все более и более конкурентным рынок. Сразу три независимых источника сообщили, что владельцы ведут сейчас переговоры с неким магазином или сетью магазинов одежды.

Построить объект в хорошем месте недостаточно. Это убедительно доказывает, например, торговый центр GRANI, который несмотря на максимальную близость к метро и оригинальную архитектуру до сих пор хватает пустых помещений не занятых арендаторами.

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