Торговля пустотой: обзор магазинов нового ТЦ на площади Маркса — он стал здесь уже девятым

Не знала, что торговый центр давно работает, и пожилая сибирячка Елена. Женщина отметила, что обычно спускается в метро через один и тот же вход, а в этот раз решила изменить маршрут и войти через другой.



— Я только зашла сюда, не знала до сегодняшнего дня, что они уже работают, — рекламы нигде никакой не было. В метро пошла с другого входа и увидела, что эскалаторы работают, поняла, что открылись. Пока не могу общее впечатление сказать, но была там, где турецкие вещи продают. Там мне всё понравилось — вещи, продавец. Вещи необычные, а я такие люблю, — говорит женщина.