Торговля пустотой: обзор магазинов нового ТЦ на площади Маркса — он стал здесь уже девятым

Площадь Маркса всегда славилась обилием торговых точек. В
Что там посмотреть
В ТРЦ «Грани» 6 этажей, но визуально он пока не заполнен даже на 50%. Первый этаж самый густонаселенный, здесь расположились множество небольших магазинчиков, где продают вейпы и парфюм. Есть отдельные входы с улицы — так можно попасть в пекарню, магазинчики сотовой связи, кулинарию, экомаркет.
На 2-м и 3-м этажах в основном работают точки с одеждой и нижним бельем. Есть магазин с забавным названием «Стильная пышка» с одеждой для женщин плюс-сайз. На третьем этаже есть магазин штор, отдел с детскими игрушками, магазин парфюма, ювелирные отделы. Последних, кстати, сравнительно много — корреспондент НГС насчитала не меньше пяти. В здании также есть кофейня, где можно перекусить и выпить горячие напитки.
А еще в «Гранях» продаются сумки — качественные подделки под известные бренды, как пояснила продавец. Можно купить Michael Kors за 4900 рублей или Marc Jacobs и BURBERRY из кожзама за 4 тысячи. Есть и собственные китайские бренды. К слову, сумочки милые: на ощупь и при рассмотрении материал мягкий и кажется качественным, без неприятного запаха.
Забавно, что в этом ТЦ есть своя фишка — украшать витрины брендовыми пакетами. Так, в отделе сумок интерьер с намеком на элитарность подчеркнут одиноким пакетом из столичного ЦУМа, а в одном из магазинов с женской одеждой — пакетом Chanel.
На 4-м и 5-м этажах разместился «Семейный континент», который очень напоминает по стилю и ассортименту пресловутые «Планеты» и «Миры» одежды и обуви. Правда, в «Семейном континенте», в отличие от таких магазинов, стойкий запах клея и резины ощущается только в отделе обуви. По остальным витринам зала витают более приятные или хотя бы нейтральные ароматы.
Для ТЦ, который открылся больше 3 месяцев назад, «Грани» поражает непривычной пустотой. От пустых рядов буквально кружится голова, и возникает чувство, что есть риск угодить со всего маха в прозрачную пустую витрину и расшибить себе лоб. И такие стеклянные витрины — повсюду.
Продавец одного из отделов с одеждой пояснила, что владельцы намеренно постепенно заполняют торговый центр и не спешат заселять его быстро. Управляющий ТЦ «Грани» Дмитрий Тямин обещал прокомментировать корреспонденту НГС такую политику и рассказать, когда руководство планирует полностью заполнить объект арендаторами и какие могут в ТЦ появиться интересные виды бизнеса и активности. На момент публикации материала комментарий так и не поступил.
Также немного смущает некоторая аскетичность и скромность интерьера «Граней». Вроде стиль лофт с бетонными стенами и лаконичными светильниками, трубами на потолке и большими панорамными окнами — всё выдержанно. Но лофт местами какой-то слишком топорный и грубый. Во время прогулок по этажам складывается ощущение незавершенности, будто что-то не успели доделать, да так и бросили. Возможно, когда в ТЦ заедут все арендаторы, место обрастет собственным колоритом и заиграет более яркими красками, но это не точно. Зато хорошо выполнены уборные — там светло, стильно и (по крайней мере, пока) чисто.
Что говорят гости
Людей по ТЦ ходит немного, больше всего, пожалуй, на первом этаже и в «Семейном континенте». Новосибирцы в целом тепло встретили новый торговый объект на Маркса. Многие отмечают, что внутри красиво, светло и просторно. Местные верят, что, когда все площади сдадут в аренду, в «Гранях» будет хороший выбор, отделы станут уютнее и не будут выглядеть одинокими и пустыми. Две молодые сибирячки признались, что не слышали про открытие и не знали, что ТЦ работает — зашли в него случайно.
Не знала, что торговый центр давно работает, и пожилая сибирячка Елена. Женщина отметила, что обычно спускается в метро через один и тот же вход, а в этот раз решила изменить маршрут и войти через другой.
— Я только зашла сюда, не знала до сегодняшнего дня, что они уже работают, — рекламы нигде никакой не было. В метро пошла с другого входа и увидела, что эскалаторы работают, поняла, что открылись. Пока не могу общее впечатление сказать, но была там, где турецкие вещи продают. Там мне всё понравилось — вещи, продавец. Вещи необычные, а я такие люблю, — говорит женщина.
А вот молодая жительница Новосибирска Анастасия живет недалеко от нового торгового центра и призналась, что ждала его открытия.
— Знала, что скоро откроется. Здание мне нравится: красивое, большое, просторное, магазинов много разных. Правда, не хватает чего-то такого… Стены хочется ярче, что-нибудь, чтобы блестело. А так подобрать можно всё. Думаю, тут хорошо будет, когда всеми магазинами заполнится здание, — уверена Анастасия.
Еще одни гости ТЦ — молодая пара — признались, что пришли сюда в первый раз. Они отметили, что в здании пустовато, а вот товары, их качество и ассортимент сибиряки оценить еще не успели.
Ранее НГС писал о том, чем и как торгуют в подземном переходе на станции «Метро Маркса». Например, там продают пульты от допотопных телевизоров и дешевую бижутерию.