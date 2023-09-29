«Такой был подарок перед новым годом»: автосалон продал сибирячке неисправную машину — как она отсудила за нее 4 миллиона

Покупка машины, особенно дорогой — процесс ответственный и подчас чреватый тем, что вместо удовольствия от нового автомобиля можно получить долги и годы судебных разбирательств. В такой ситуации оказалась сибирячка Екатерина Б. Чтобы купить четырехлетний Nissan Qasqai более чем за миллион рублей, она два года работала почти без выходных и влезла в автокредит, а в итоге обнаружила, что придется доплатить еще половину стоимости за ремонт «удачной покупки». На возврат денег ей понадобилось почти полтора года доказывать свою правоту в суде. При этом в автосалоне уверены, что правда на их стороне. Подробности конфликта узнала журналист НГС.
Подарок к новому году
К приобретению нового автомобиля Екатерина Б. подошла тщательно и ответственно. Смотреть на новые модели она начала еще в 2018-м, а чтобы вложить в покупку максимум собственных и минимум заемных средств, утроилась на вторую работу. Помочь девушке ни с выбором, ни с деньгами было некому, и она рассчитывала только на себя.
— Я медик, средний медицинский персонал. Два года работала по 12 часов в день с единственным выходным, — вспоминает она. — Потихоньку приглядывалась к машинам. В конце 2020 года решила, что пора брать, сделать такой подарок перед новым годом.
Выбор Екатерины пал на выставленный в объявлении от автосалона «Сармат» черный Nissan Qasqai. Кроссовер выглядел совсем новеньким — и не скажешь, что выпущен в 2016 году и уже поездил по России. Автосалон — респектабельный, работает давно, официальный дилер нескольких марок. Стоило ли опасаться каких-то проблем?
ООО «Сармат» является официальным дилером автомобилей «ГАЗ» и KIA. Компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Кириллу Егошину (88,7%, доля заложена), Наилю Ахметшину (19,2%) и Дмитрию Морозову (5%), который также является директором юрлица. По состоянию на конец 2022 года выручка компании составила 2,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 71,5 миллиона рублей. Также, по данным сервиса, с 2019 по 2022 год суды Новосибирска, Новокузнецка и Кемерова рассмотрели 9 дел, связанных с отношениями в сфере защиты прав потребителей, где «Сармат» выступал ответчиком.
— Менеджер со мной связался, сказал, что как раз сейчас именно на этот автомобиль хорошая цена. И конечно, радостно было в преддверии праздников купить автомобиль, — призналась Екатерина. — Я приехала в назначенное время, в 9 утра, и весь день в нем провела — до позднего вечера, до самого закрытия салона.
Девушка с менеджером осматривали новенькое авто и оценивали старую машинку Екатерины. Денег все равно не хватало. Оформили автокредит, страховку, другие дополнительные услуги. Поесть времени не было, обдумать ситуацию — тоже. Руки Екатерине, фигурально выражаясь, не выкручивали, но, вспоминает она, регулярно напоминали, какой хороший выбор она сделала.
В остальном покупку оформили максимально комфортно: даже ехать и перерегистрировать машину в ГИБДД покупательнице не пришлось.
— В салоне предложили услугу: у них есть представитель, который может поехать и поставить на учет по доверенности автомобиль, — объяснила она. — И мы все время торопились. Когда мы подписывали документы, это был уже вечер. ГИБДД закрывается, автосалон закрывается, надо все быстрее… Самый кульминационный момент был.
— И мне уже некогда было думать, некогда что-то рассчитывать. Когда мы все подписали, мне сразу подогнали автомобиль, я ехала и радовалась этой новой покупке. В этот же день мы с дочкой купили пиццу, поехали на бережок нашего озерка, прыгали и чуть не плакали от счастья, что у нас такая покупка красивая. Она светится, горит… — вспоминает девушка и тут же добавляет. — Конечно, было печально, когда оказалось, что нас обманули.
Покупка с сюрпризом
Наслаждаться сверкающим новеньким авто Екатерине пришлось недолго: очень скоро девушку начали смущать подозрительные шумы в двигателе. Все еще не чуя недоброго, она вернулась в автосалон.
— Мне назначили встречу, и я приехала в тот же самый автоцентр, где проверяли мою старую машину, чтобы забрать ее по трейд-ину. Автомобиль забрали для диагностики, которая длилась очень долго, около двух недель, — вспоминает Екатерина. — Конкретной информации мне не предоставляли, хотя я звонила чуть не каждый день. И я уже начала понимать, что что-то не так.
Через две недели девушке позвонил человек, который проводил диагностику, и сказал, что в двигателе серьезная поломка, ездить на машине нельзя, а ремонт окажется серьезным и дорогим — вплоть до замены двигателя.
Екатерина ужаснулась. Машина уже обошлась ей в 1 миллион 135 тысяч рублей, впереди были выплаты по кредиту, а теперь платить снова? Лучше уж вернуть покупку с сюрпризом и поискать что-то другое.
Но как только речь зашла о возврате машины, работники автосалона, по словам сибирячки, потеряли былую любезность.
— Все двери передо мной сразу закрылись. Все люди, с которыми я контактировала, сказали, что ничего не знают. Когда я приехала писать претензию, менеджер еще со мной общался, а его руководитель стоял просто и тыкал в телефон. Я думала, что люди дорожат своей репутацией, своей клиентурой. Я ведь могла бы через несколько лет к ним вернуться, рекомендовать этот салон знакомым, — недоумевает Екатерина.
На порядочность продавцов она надеялась до последнего, а потом нашла юриста. Вопрос пытались урегулировать в досудебном порядке, пытались обменять автомобиль, но автосалон навстречу не шел категорически. Пришлось идти Екатерине — в суд.
Грязные тайны черного Nissan
Оказалось, что череда досадных случайностей, которые окружали сомнительную покупку, шла исключительно на пользу автосалону. Во-первых, автосервис, куда машину отдали на диагностику, продержал ее ровно 15 дней. В течение этого срока автомобиль с выявленными недостатками, согласно Закону о защите прав потребителей, можно было бы вернуть, но авто вместо этого стояло в гараже.
— В суде представители автосалона заняли такую позицию, что менеджер посоветовал Екатерине автосервис по-дружески и по-человечески, — рассказал адвокат девушки Семен Лысиков. — Не отрицали, что именно с этим автосервисом у «Сармата» договорные отношения, но именно этот случай якобы к ним не относился. Доказали мы, что машину осматривали и проводили некоторые работы по поручению «Сармата», с помощью переписок и голосовых сообщений.
Проведенная экспертиза подтвердила, что существенный недостаток покупки появился до того, как Екатерина подписала договор купли-продажи и впервые села за руль машины. А заодно и то, что история автомобиля до продажи была стерта, и у покупателя не было шансов узнать о том, как его раньше эксплуатировали.
Но главный сюрприз ждал сибирячку в середине процесса. Оказалось, предыдущим хозяином четырехлетнего красавца-кроссовера оказался совсем не автосалон.
— Представители автосалона заявили: «А знаете, автомобиль нам не принадлежал». В договоре было написано, что продавцом является именно ООО «Сармат». Но там же было указано, что подписывает его менеджер по доверенности и на основании агентского договора. Потом в суде представители автосалона сказали, что агентский договор был заключен между «Сарматом» и реальным хозяином автомобиля, — говорит Семен Лысиков. — Этот договор они ей, конечно, не показывали.
Возможно, именно для этого девушке и предложили услуги посредника, который поехал перерегистрировать машину в ГИБДД: у Екатерины не было шансов понять, что она покупает авто не у автосалона с репутацией и ответственностью, а у частного лица.
В итоге схема, по мнению адвоката, проста: покупателю предлагают машину с существенным недостатком, якобы от автосалона, но в действительности продавцом является частное лицо. Регистрирует автомобиль не новый хозяин, а посторонний человек, по доверенности. А когда «счастливый» покупатель замечает недостатки товара, его отправляют на диагностику — ровно на тот срок, когда машину еще можно вернуть по закону.
Заельцовский районный суд учел доказательства, предоставленные Екатериной, и в конце июня 2023 года постановил, что ООО «Сармат» должен выплатить девушке более 4,4 миллиона рублей: выплаченную по договору стоимость авто — 1,13 миллиона рублей, 1,53 миллиона рублей неустройки, 1,47 миллиона рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и 267 тысяч рублей убытков. А еще — 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 17 тысяч в качестве возмещения судебных расходов.
Недавно решение районного суда полностью устояло в областной инстанции.
— Главное, обнаружив себя в такой ситуации, не сдаваться, — говорит Екатерина. — Все построено на том, что вы опустите руки и не будете бороться.
Ей эта нехитрая истина открылась на собственном болезненном опыте, от которого других новосибирцев девушка хотела бы уберечь.
Мнение автосалона
По словам юриста автосалона Павла Толстокорова, полный текст апелляционного определения в компании еще не видели, а решение Заельцовского районного суда стало следствием типичных для районных судов ошибок. В компании уверены, что именно к «Сармату» у покупательницы не может быть претензий.
— Все правоотношения были в рамках агентского договора, мы выступали только как агент. Это было прописано в преамбуле договора купли-продажи, Екатерина Викторовна видела доверенность, оформленную от принципала на нашего менеджера, чтобы осуществить весь объем правоотношений, — заверил Павел Толстокоров.
Более того, по словам юриста, уже в процессе компания была готова пойти на мировое соглашение, но этого не захотели истец и ее представитель.
— С нашей стороны была предложена денежная сумма, в два раза превышающая наше агентское вознаграждение. Я не могу уточнить, о какой сумме идет речь, но могу сказать, что она была достаточна для того, чтобы купить и установить контрактный двигатель в сборе на этот автомобиль, купить аккумулятор (спор был долгий, и аккумулятор сел, разрушился, можно сказать), и еще бы остались средства, — добавил юрист.
Компания, по его словам, намерена обжаловать уже вынесенное судом определение в кассационной инстанции.
«Разводы» в автосалонах часто становятся темами публикаций на НГС. Так в 2018 году клиента салона Galaxy Motors устроили возле здания салона настоящий пикет: они утверждали, что их обманули на сотни тысяч рублей.