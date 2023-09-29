«Такой был подарок перед новым годом»: автосалон продал сибирячке неисправную машину — как она отсудила за нее 4 миллиона

Подарок к новому году

К приобретению нового автомобиля Екатерина Б. подошла тщательно и ответственно. Смотреть на новые модели она начала еще в 2018-м, а чтобы вложить в покупку максимум собственных и минимум заемных средств, утроилась на вторую работу. Помочь девушке ни с выбором, ни с деньгами было некому, и она рассчитывала только на себя.



— Я медик, средний медицинский персонал. Два года работала по 12 часов в день с единственным выходным, — вспоминает она. — Потихоньку приглядывалась к машинам. В конце 2020 года решила, что пора брать, сделать такой подарок перед новым годом.

