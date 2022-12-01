Бывшего строителя Восточного обхода приговорили к 19 годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии строгого режима основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, которого обвиняли в создании ОПС и хищении
— Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере
Другим фигурантам дела суд назначил от 7 до 12 лет лишения свободы: бывшему гендиректору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергею Полякову — 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, бывшему начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову — 10 лет колонии строгого режима со штрафом
В деле, которое следственный департамент МВД расследовал более двух лет, около 830 томов и 1092 свидетеля. По версии следствия, в преступное сообщество входили по меньшей мере 16 человек.
Зиявудин Магомедов являлся одним из подрядчиков строительства Восточного обхода в Новосибирске. На первых этапах строительства Магомедов похитил деньги, выделенные на строительство, и скрылся.
В обвинительном заключении утверждалось, что в 2010 году братья Магомедовы создали организованное преступное сообщество (ОПС) «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». В основу ОПС входили «подконтрольные им компании» из группы «Сумма», занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. По версии следствия, похищенные деньги братья суммировали с доходами, полученными от легальной деятельности. Участники сообщества использовали многоходовый план хищений, а само ОПС следователи охарактеризовали как организацию со «сложной структурой, иерархическим построением», которая работала в условиях «конспирации и под прикрытием». В сообщество входило множество обособленных подразделений.
Сейчас строительством Восточного обхода занимается АО «Новосибирскавтодор». В 2022 году подрядчик завершил работы на