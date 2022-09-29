Часть работ на Восточном обходе остановят до весны — что происходит на стройке сейчас

На эстакадной части длиной 677 метров, которая включает в себя мост через Иню, начали омоноличивание балок. На подходах к эстакаде ведут подготовительные работы. Продолжается строительство развязок. Одна из них находится на пересечении Восточного обхода и дороги Академгородок — Кольцово, вторая — у села Новолуговое.



— Работы по укладке цементобетона на объекте завершатся в ближайшие дни, до наступления нового строительного сезона. Земляные работы и монтаж искусственных сооружений будут продолжаться и в зимние месяцы, — добавили в «Сибуправтодоре».

