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Часть работ на Восточном обходе остановят до весны — что происходит на стройке сейчас

Продолжается строительство развязок

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Строительство первого участка дороги должны завершить в 2024 году

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На стройке Восточного обхода под Новосибирском завершили работы на 8,5 километра дороги. Часть работ приостановили до весны.

— Сейчас устройство покрытия ведется на съездах транспортной развязки на пересечении с автодорогой К19-р, где в августе было открыто движение через путепровод. Цементобетонную смесь укладывают слоем в 24 сантиметра, общая высота дорожной одежды составляет более метра, — сообщили в пресс-службе заказчика строительства ФКУ «Сибуправтодор».

Подрядчик строительства — АО «Новосибирскавтодор». Компания была создана в 1995 году. По данным «Контур.Фокуса», в ней работают 2732 сотрудника. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.

На участках, которые расположены на основном ходе дороги, прекратили обустройство дороги до весны. При этом строители продолжают устройство обочин, монолитных кюветов, прикормочных лотков и водосбросов, а также укрепление земляного полотна георешетками.

На эстакадной части длиной 677 метров, которая включает в себя мост через Иню, начали омоноличивание балок. На подходах к эстакаде ведут подготовительные работы. Продолжается строительство развязок. Одна из них находится на пересечении Восточного обхода и дороги Академгородок — Кольцово, вторая — у села Новолуговое.

— Работы по укладке цементобетона на объекте завершатся в ближайшие дни, до наступления нового строительного сезона. Земляные работы и монтаж искусственных сооружений будут продолжаться и в зимние месяцы, — добавили в «Сибуправтодоре».

Окончание работ на первом этапе запланировано на 2024 год.

Первый участок Восточного обхода длиной 800 метров открыли в конце августа. На месте побывал фотокорреспондент НГС. Посмотрите на 10 кадрах, как выглядит пересечение трассы с дорогой до Ленинска-Кузнецкого.

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