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Трамвайную линию от площади Калинина планируют протянуть на левый берег, но после 2030 года

Пути должны пройти по новому мосту — до Станционной

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Сроки строительства новых путей неизвестны

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В Новосибирске после 2030 года планируют продлить трамвайную линию от площади Калинина до улицы Станционной. Предполагается, что перед этим от Заельцовского района до Ленинского построят еще один мост.

— Предусмотрено продление трамвайной линии от существующего кольца на площади Калинина по улице Дуси Ковальчук, далее по улице Сухарной с выходом на Ельцовский мост и дальнейшее продление в левобережной части города до пересечения с улицей Станционной, — сообщили НГС в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

По данным пресс-центра мэрии, продление путей позволит «восстановить технологическую целостность» трамвайной сети в городе.

— Строительство линии обусловлено созданием полукольцевой трамвайной магистрали, соединяющей улицы Дуси Ковальчук с Петухова через Связистов, которая будет являться скоростной рельсовой связью между берегами наряду с метрополитеном, — объяснили в департаменте.

Участки под строительство Ельцовского моста и продление трамвайной линии на данный момент не определены. Это связано с тем, что работу над объектами планируют начать только после 2030 года. Стоимость работ станет известна после подготовки проектной документации.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске планируют построить трамвайную линию до Южно-Чемского жилмассива. Это должно помочь решить проблему с транспортной доступностью в Кировском районе.

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Заельцовский районПлощадь КалининаТрамвай
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