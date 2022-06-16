До Южно-Чемского жилмассива задумали проложить трамвайную линию — там живет более 50 тысяч человек

По его данным, за последние годы район прирос на 80 тысяч жителей: сегодня на Затулинке живут около 60 тысяч человек, на Чемском — около 30 тысяч, а население Южно-Чемского жилмассива — больше 50 тысяч человек. Большинство тратят около часа для того, чтобы добраться до метро.