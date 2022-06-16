До Южно-Чемского жилмассива задумали проложить трамвайную линию — там живет более
50 тысяч человек
Департамент транспорта мэрии разработает техзадание, а городские депутаты будут просить денег у области
В Новосибирске планируют построить трамвайную линию до Южно-Чемского жилмассива — вопрос подняли на заседании городской комиссии Совета депутатов. В частности, речь шла о том, что в Кировском районе плохая транспортная доступность и люди тратят очень много времени на дорогу до работы.
«Жизненно необходимая ветка»
— Из-за того, что дороги в городе не рассчитаны на такой пассажиропоток, в час пик собираются огромные пробки и в отдаленных районах особо остро стоит этот вопрос. И усугубляется это строительством в новых районах. В Кировском районе ситуация, наверное, самая сложная во всём городе, — отметил в своем выступлении зампредседателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения Дмитрий Колпаков.
По его данным, за последние годы район прирос на 80 тысяч жителей: сегодня на Затулинке живут около 60 тысяч человек, на Чемском — около 30 тысяч, а население Южно-Чемского жилмассива — больше 50 тысяч человек. Большинство тратят около часа для того, чтобы добраться до метро.
— Одно из решений — обратиться к комиссии по городскому хозяйству, назначить ответственного, зафиксировать сроки по этим вопросам, в том числе и по строительству новой ветки трамвая на Южно-Чемской жилмассив, — подчеркнул Дмитрий Колпаков. — Это жизненно необходимая ветка трамвая.
В итоге депутаты рекомендовали департаменту транспорта до конца года разработать техзадание на продление трамвайной линии до Южно-Чемского жилмассива. Деньги депутаты планируют просить из областного бюджета.
О чем еще говорили на комиссии
Кроме строительства новой трамвайной линии, депутаты обсудили ремонт трамвайных путей в Кировском районе. Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Олеся Богомазова сообщила, что в первую очередь в Кировском районе нужно отремонтировать трамвайные пути на улице Сибиряков-Гвардейцев, улице Мира. По ее словам, сегодня уже разработана проектно-сметная документация на ремонт путей на улице Сибиряков-Гвардейцев от железнодорожного путепровода до площади Кирова протяженностью
— Сметная стоимость ремонта в текущих ценах составляет около 150 миллионов. К сожалению, данных средств пока в бюджете нет. С учетом прогнозируемой инфляции затраты на 2022 год могут составить от 170 до 180 миллионов рублей, — привела она подсчеты. — Ориентировочные затраты на ремонт трамвайных путей от площади Сибиряков-Гвардейцев до остановочного пункта «Спортивная» и от улицы Ватутина до улицы Оловозаводская общей протяженностью 4,3 километра одиночного пути в текущих ценах составляет 160 миллионов рублей. Мы прогнозируем, что на 2023 год она составит не менее 200 миллионов рублей.
Представитель департамента напомнила, что есть возможность получить деньги на ремонт путей по программе БКД, и они приложат все усилия для того, чтобы попасть в программу 2023 года по ремонту улицы Мира, в том числе на ремонт трамвайных путей. Также Олеся Богомазова попросила городских депутатов обратиться в Заксобрание и областное правительство с просьбой выделить деньги на ремонт подвижного состава, которых не было в последние два года.
— В этом году мы тоже писали обращение министру финансов и министру транспорта Костылевскому: помогите нам в рамках модернизации подвижного состава. Ответ был также отрицательным. Поставили нас в лист ожидания, — констатировала замначальника департамента.
До 1 сентября нужно разработать проект обращения мэрии Новосибирска в областное правительство и Заксобрание с просьбой выделить деньги на капремонт трамвайных путей по улице Мира и Сибиряков-Гвардейцев, а также на обновление подвижного состава.
На прошлой неделе мэр Анатолий Локоть сообщил, что Новосибирск может обновить парк троллейбусов. В июне в город привезут еще 50 новых автобусов.