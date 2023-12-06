На голодный желудок его вообще лучше не пить: врачи назвали самый вредный и самый полезный кофе

Сколько чашек кофе в день можно пить

По словам специалистов, пациентам с гипертонией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и ишемической болезнью сердца кофейное меню лучше всего согласовать с лечащим врачом. Для всех остальных нормой будет три-четыре чашки кофе в день.

Если перешагнуть эту границу, слишком увлечься и выпивать больше пяти чашек кофе за день, это даже здорового человека приведет к аритмии, сбоям в работе ЖКТ, обезвоживанию и нервному истощению.

— Нервная система будет реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, нервозностью или, наоборот, вялостью и апатией. Обезвоживание, в свою очередь, снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.