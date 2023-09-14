Одна для секса, вторая — для отношений: чему Сатья Дас учил новосибирцев на публичной лекции (осторожно: вульгарная лексика)

Танцы с бубном и «кракаряк в растопырку»

Сатья Дас прежде всего известен лекциями про отношения. Его видео часто публикуются в социальных сетях и на видео-хостингах. Одна из очных публичных лекций прошла в Новосибирске. Основную часть Сатья посвятил рассуждениям о том, как завязываются романтические отношения между мужчиной и женщиной, как они развиваются и чем заканчиваются. В целом, по версии коуча, в большинстве случаев все начинается одинаково: с желания мужчины заняться сексом.

— Я уверен, что он увидел вас и сказал: «Вау! Вот бы с этим красивым человеком женского пола сегодня устроить кракаряк в растопырку», что бы это не значило, но звучит эротично, — рассуждал Сатья.

