Одна для секса, вторая — для отношений: чему Сатья Дас учил новосибирцев на публичной лекции (осторожно: вульгарная лексика)

В Новосибирске 13 сентября прошла лекция консультанта по семейным отношениям — Сатьи Дас. В концертном зале имени Владимира Маяковского были заняты почти все места, большинство зрителей — женщины. Сатья в шутливой форме рассказывал о том, как, по его версии, строятся отношения между мужчиной и женщиной, что нужно делать, чтобы они не дошли до развода, и чем мужчины напоминают животных. Корреспондент НГС побывала на встрече и осталась под странным впечатлением. Итак, чему же учил Сатья Дас и стоит ли относиться к этому серьезно?
Танцы с бубном и «кракаряк в растопырку»
Сатья Дас прежде всего известен лекциями про отношения. Его видео часто публикуются в социальных сетях и на видео-хостингах. Одна из очных публичных лекций прошла в Новосибирске. Основную часть Сатья посвятил рассуждениям о том, как завязываются романтические отношения между мужчиной и женщиной, как они развиваются и чем заканчиваются. В целом, по версии коуча, в большинстве случаев все начинается одинаково: с желания мужчины заняться сексом.
— Я уверен, что он увидел вас и сказал: «Вау! Вот бы с этим красивым человеком женского пола сегодня устроить кракаряк в растопырку», что бы это не значило, но звучит эротично, — рассуждал Сатья.
В целом выступление изобилует сравнениями и необычными авторскими фразеологизмами. На большинство из них в зале раздается громкий смех. Сложно передать эмоции в письменном виде, но за счет авторской харизмы в живом выступлении они смотрятся органично и весело.
— И вот я захотел секса, — говорит Сатья за абстрактного мужчину, — Потому что у мужчин, у большинства, секс какой — физиологичный. Что-то задавило, что-то переполнилось, побаливает, надо срочно получить оргазм, чтобы попустило. Я утрирую, но приблизительно так. И это захотелось сделать с живым человеком. Потому что не всегда получается с живым человеком.
После этого, по версии Сатьи, начинаются ухаживания:
— Что я делаю? Что нужно сделать, чтобы она сегодня мне отдалась? Окучиваю, ухаживаю, заваливаю комплиментами. Но! Все это для того, чтобы узнать, что нужно сделать, чтобы с ней переспать. Внимание — когда? Сегодня! Инвестировать в февральский секс нам не свойственно. Я танцую танец с бубном, убеждаю в том, что секс со мной — лучшее, что может с ней случиться. Потому что на секс в нашем обществе санкцию дает женщина.
Сатья поясняет, если все получилось успешно для обоих участников процесса и партнеры устроили друг друга, то женщина начинает думать, что она находится в отношениях. А мужчина считает, что у него теперь есть шанс наладить постоянную сексуальную жизнь.
— И теперь у меня есть классная баба для секса. Мы начинаем встречаться, трахаемся как выдры. Кстати, наши встречи к чему будут приурочены? К моей потребности половой. Если мне надо секс раз в неделю, то я встречаться с ней буду раз в неделю. Нет смысла идти на свидание, если я не планирую трахаться.
Между этими рассуждениями Сатья успевал делиться и своим жизненным опытам и историями:
— Я в своей жизни попадал в ситуацию, когда мне не хотелось секса, практически один раз и то не на долго: меня забрали служить в советскую армию. И какое-то время было не до этого. В армии больше, чем секс, я хотел спать и жрать.
«Женщина — значительно чище, чем мужчина»
Следующая стадия отношений после этапа, на котором люди «трахаются как выдры» — совместное проживание. Как правило, здесь инициатором выступает женщина. Во всяком случае, по наблюдениям Сатьи Дас.
— Мы встречаемся. Нам хорошо неделю, две, три, месяц. Как вы думаете, кому из нас придет в голову мысль, что надо усугублять? Какие есть еще варианты, кроме женщины? Возможно, никому? Прям никому? Господи, мне 28 лет, меня трахает мужик, больше ничего не надо? У нас все хорошо! — Сатья с недоверием отнесся к идее о том, что женщины могут хотеть секса без отношений.
И тут Сатья уточняет, что если для мужчины такие отношения — просто секс, то женщины в своих фантазиях с партнером будто «трахаются на эскалаторе, который везет к браку». Потому что им нужно объяснить себе, почему они занимаются сексом с малознакомым человеком.
— И это нормально. Потому что женщина — существо значительно чище, чем мужчина. Мужчина к животным… Мы можем прямо затеряться среди них легко, — иронично говорит Сатья.
И вот, через некоторое время женщина предложит партнеру жить вместе. В качестве аргумента она может привести то, что так партнеры смогут лучше узнать друг друга.
— Так зачем она хочет со мной съехаться? Чтобы меня контролировать! Чтобы я не стал тыкаться во что-то другое, — подвел итог Сатья.
А что дальше?
Очевидно, что дальше — свадьба. Инициатором тут тоже выступает женщина.
— Вы заметили, что в этот момент уже аргументов поменьше? И скорее всего, она услышит: «Солнышко, нафиг нужно? У нас же все хорошо. Зачем мы будем присовокуплять к нашей любви каких-то чужих людей?».
Но все-таки, «дожать» мужчину можно. Но не все так радостно, ведь, по словам Сатьи, пара вскоре может распасться. По мнению коуча, примерно в 4 из 5 случаев пара разведется. Пик расставаний приходится на первый год брака, рождение первого ребенка или тот момент, когда дети выросли и съехали от родителей.
— Какой следующий этап? Дети — это побочный эффект. А опытная девушка, которая ходит на лекции известного семейного психолога, знает, что развод — следующий этап.
Что же делать?
Как избежать неприятного исхода? Сатья Дас объясняет, что стоит заниматься сексом с человеком, который хорошо знаком. А для этого сначала нужно стать хорошими друзьями, хотя на это могут уйти годы.
Стоит учесть и то, что мужчины не так безнадежны, как могло показаться раньше:
— Как вы думаете, а мужчины хотят отношений? А семейных отношений? А крепких отношений? Я скажу вам честно: не меньше, чем вы. При этом еще мужчины хотят трахаться все время. Причем у мужчины эти два человека могут быть разные: с кем он хочет построить счастливые отношения и с кем он хочет сегодня переспать. Кто вам сказал, что это одно лицо? — отметил коуч.
Если мужчина начал «подкатывать» к женщине, то лектор рекомендует дать ему понять, что он привлекательный, но из-за высоких моральных устоев девушка не может заняться с ним сексом на одном из первых свиданий.
В целом выступление Сатьи оставляет странное впечатление. С одной стороны, из-за своей харизмы и чувства юмора ведущий кому-то может больше напоминать стенд-ап артиста, чем психолога. При этом на сайтах Сатьи его представляют как специалиста по семейным отношениям, лектора, философа и писателя, поэтому стоит ли в такой ситуации спрашивать диплом?
И мужчины, и женщины в зале очень эмоционально реагировали на многие высказывания лектора: раздавался смех и хохот, а кто-то вступал в диалог. Судя по вопросам, которые поступали из-зала, кто-то действительно относится к Сатье как к эксперту, а кому-то он интересен, как шоумен. Поэтому каждому стоит решать самому, стоит ли прислушиваться к его выступлениям.
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