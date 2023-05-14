«Ты в моем списке свиданий на это лето двенадцатый». Секс-колумнистка — об альтернативных «Тиндеру» способах знакомств

Стало известно, что разработчики приложения Tinder сворачивают свою деятельность в России и уходят из нашей страны до конца июня. Кто-то шутит, что ничего страшного, мол, ВПН уже у всех есть. Но в «Тиндере» же речь шла именно о локальных функциях: можно знакомиться с людьми буквально в радиусе нескольких километров от тебя. Так что у нас, кажется, проблемы. Ну у тех из нас, для кого знакомства актуальны, конечно. Секс-колумнистка НГС Светлана Гладкова уверена, что зарекаться не стоит — каждый из нас может оказаться в ситуации, когда нужно будет знакомиться с новыми потенциальными партнерами. А будет негде!
Вообще-то «Тиндер» изначально задумывался как приложение для быстрых свиданий: вводишь свои предпочтения, загружаешь фоточку, лайкаешь каких-то людей, кто-то лайкнул тебя — отправляетесь на свидание. Причем считалось, что это именно свидания для секса, никаких переписок по три недели, а потом четырех свиданий до первого секса никто не задумывал. Но российские пользователи освоили приложение и добавили нашего национального колорита, как обычно.
Так, когда разработчики Instagram* придумали приложение для фоточек, никому не могло прийти в голову, что кто-то будет под этими фоточками писать пространные посты с умными мыслями. Судя по моим друзьям из разных стран мира, ограничение в 2200 символов для текста поста было придумано именно для нас — все остальные пишут свои лонгриды в другой (но тоже запрещенной) соцсети. И мы же придумали формат «запощу фоточку с текстом, а то без фоточки всё равно никто текст не прочитает». Так что ничего удивительного нет в том, что «Тиндер» у нас стал приложением для серьезных знакомств с перспективой создания крепких ячеек общества. Наверняка же у вас среди знакомых есть какая-нибудь милая супружеская пара, которая познакомилась в «Тиндере».
И вот теперь всё, знакомьтесь как хотите. Пользователи грустно шутят, что «Тиндер» руководствуется финансовыми соображениями, и тут все логично: мужчины в целом более охотно платили за подписку в «Тиндере» (я лично знаю двух таких мужчин и ни одной женщины, которая бы мне в этом призналась, хотя никаких поводов скрывать это я вроде бы не давала), а сейчас мужчины скрываются не только от жен, но и от уведомлений с «Госуслуг», что дополнительно осложняет их личную жизнь. Да и мало ли, уж если судебные приставы освоили «Авито» для поиска должников, то почему бы военкому не освоить и «Тиндер» заодно? Тут можно было бы, наверное, вспомнить, что в «Тиндере» исторически была возможность для женщины указать, что она интересуется женщинами (что могло бы как-то исправить ситуацию в условиях уменьшения количества мужчин), но теперь это, наверное, и вспоминать уже не стоит.
И что остается делать в этих невыносимых условиях россиянам, которым по-прежнему хочется любви и секса (или хотя бы секса без любви)? Одни пользователи обвиняют «Тиндер» в ударе ниже пояса, другие шутят, что вот теперь-то настоящие серьезные санкции — не то что уход ИКЕА с «Макдональдсом» и этот ваш потолок цен на нефть. А другие придумывают обходные маневры.
Люди ищут способы и выкручиваются самыми неожиданными способами. Вот, например, кто-то повесил в будке буккроссинга в Академгородке объявление формата А4, распечатанное на черно-белом принтере: симпатичный мужчина из города ищет интеллигентную девушку из Академгородка для романтических встреч по выходным. Согласитесь, удобно? Во-первых, в будке буккроссинга сложно найти неинтеллигентную и несерьезную девушку, а нашему герою такие не нужны. Во-вторых, очень удобно, когда можно совмещать романтические встречи с прогулками под соснами, которые видели Лаврентьева: и романтика, и для здоровья полезно. А еще можно слушать аудиокниги в машине или электричке, тем самым еще больше расширяя свой кругозор. Я, правда, теперь опасаюсь открыть как-нибудь шкаф буккроссинга и обнаружить там распечатанный на листе А4 дикпик — а то где их теперь рассылать?
Или вот возродился забытый, казалось бы, жанр сообщений посторонним симпатичным девушкам в ВК:
— Здравствуйте! Познакомимся?
— Здравствуйте! Ну давайте познакомимся. Меня Света зовут, люблю Новосибирск и поесть, в разводе, пишу колонки, волонтерю в НКО. А вы с какой целью пишете?
— Познакомиться хочу.
— Так я ж представилась уже. Вам, отчество, ИНН, домашний адрес сообщить? А давайте поговорим про донорство костного мозга?
Оптимисты говорят, что зато с нами пока остается Pure, который вроде еще не заявлял о своей политической позиции и, возможно, останется в России. Не стоит, наверное, забывать, что Pure рассчитан на быстрые знакомства для секса без обязательств и именно так и используется у нас в том числе: я лично знаю ситуацию, когда между первым сообщением и первым сексом не прошло и пары часов, причем первое сообщение было отправлено около часа ночи. Впрочем, вряд ли кто-то сможет запретить российским пользователям адаптировать и Pure для построения долгих отношений и счастливых семей, приспособив и его под более возвышенную цель: вместо секса здесь и сейчас — любовь до гроба.
Но, главное, напоминаю: библиотека имени Ленина точно не ушла из России — нам еще в «Москва слезам не верит» рассказывали, какое это перспективное место для знакомств. И электрички тоже пока не ушли из России! И, между прочим, если вы давно не ездили, попробуйте: там нынче мягкие сиденья, а иногда даже зарядки для телефонов. И приложение у РЖД есть — не «Тиндер», конечно, но можно покупать билеты онлайн.
Кроме того, вообще-то «НГС.Знакомства» тоже никто не отменял. И если вы слышали от своей тети/соседки/старшей подруги историю о том, как она познакомилась со своим вторым мужем именно на НГС, самое время убедиться в том, что там вообще-то очень оживленно. Я вот зашла сейчас полюбопытствовать, а там мужчины смотрят с селфи, из-под елок, с фонтанов и мотоциклов, из купелей, позируют на фото с котами, небоскребами и автомобилями, а также с рогами из опор ЛЭП на нашей родной плотине ГЭС и традиционно с огромными рыбами. Среди распространенных интересов пользователи, которых мне подсказывает сервис, указывают красное сухое вино (ребята, я с вами!), летние ночи и языки (говяжьи? Иностранные? Брать?). Из экзотических музыкальных инструментов представлены дудук и саксафон (интересно, сколько пользователей должны были так его обозвать, чтобы это увлечение стало популярным?).
Так что, получив 14 сообщений от разнообразных мужчин без аватарок в течение трех минут после входа на сайт под моим личным аккаунтом, который я использую для комментирования (одно из них: «Привет, девчонка без аватарки»), я могу подтвердить, что жизнь там кипит. Даже у девчонок (и мальчишек) без аватарок.
Ну и, наконец, если вы давно собирались наладить личную жизнь, но всё откладывали на потом, возможно, есть смысл ускориться и успеть назначить свидания со всеми симпатичными девушками или парнями до 30 июня. Желательно, конечно, распланировать свидания хотя бы на весь июль и август. Мол, подожди, дорогой, ты, конечно, симпатяга, но ты в моем списке свиданий на это лето двенадцатый. Не забудь, 14 августа ровно в 19:00 у третьей колонны оперного слева я буду с желтыми цветами. Или ты будь с желтыми цветами, это сразу повысит твои шансы подвинуться в списке повыше.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.