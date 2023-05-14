«Ты в моем списке свиданий на это лето двенадцатый». Секс-колумнистка — об альтернативных «Тиндеру» способах знакомств

Вообще-то «Тиндер» изначально задумывался как приложение для быстрых свиданий: вводишь свои предпочтения, загружаешь фоточку, лайкаешь каких-то людей, кто-то лайкнул тебя — отправляетесь на свидание. Причем считалось, что это именно свидания для секса, никаких переписок по три недели, а потом четырех свиданий до первого секса никто не задумывал. Но российские пользователи освоили приложение и добавили нашего национального колорита, как обычно.



Так, когда разработчики Instagram* придумали приложение для фоточек, никому не могло прийти в голову, что кто-то будет под этими фоточками писать пространные посты с умными мыслями. Судя по моим друзьям из разных стран мира, ограничение в 2200 символов для текста поста было придумано именно для нас — все остальные пишут свои лонгриды в другой (но тоже запрещенной) соцсети. И мы же придумали формат «запощу фоточку с текстом, а то без фоточки всё равно никто текст не прочитает». Так что ничего удивительного нет в том, что «Тиндер» у нас стал приложением для серьезных знакомств с перспективой создания крепких ячеек общества. Наверняка же у вас среди знакомых есть какая-нибудь милая супружеская пара, которая познакомилась в «Тиндере».

