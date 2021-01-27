«Я выбралась из болота». История супермамы тройняшек с ДЦП — она потеряла мужа, но снова обрела любовь

Жизнь семьи постепенно вернулась в нормальное русло. Екатерина говорит, что скучать не приходится — у нее слишком много разных ролей. И отмечает, что в той жизненной колее, по которой она движется, оставаться адекватной женщиной очень сложно. Справиться ей помогает возложенная на нее ответственность.



— Дети всё чувствуют. Мне важно вырастить из мальчиков адекватных людей, поэтому каждый день я работаю над собой, это большой труд. Я разрешаю себе плакать, у меня также случаются срывы — иногда я вообще кажусь себе плаксой. Я долго выплакивала слезы после потери мужа, наверное, с ними уходил и весь груз от сложностей и испытаний за первые несколько лет детской жизни, — говорит многодетная мама.

Иногда, честно признается Екатерина, она устает настолько, что позволяет себе пару дней просто лежать и плакать, говорит, что таким образом сбрасывает усталость. Но считает, что слёзотерапия очень полезна для женщины и в ней нет ничего стыдного.

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