«Я выбралась из болота». История супермамы тройняшек с ДЦП — она потеряла мужа, но снова обрела любовь

Жительница Новосибирска воспитывает взрослых тройняшек
Быть мамой тройняшек непросто, а воспитывать троих особенных детей — в тысячи раз сложнее, поэтому каждый день Екатерины Ароновой похож на борьбу за выживание. У жительницы Новосибирска трое сыновей-подростков с диагнозом ДЦП,
Екатерине 46 лет, а ее сыновьям уже почти шестнадцать. Три года назад семья переехала в новую квартиру, специально оборудованную под мальчиков — у каждого есть своя комната с санузлом, вдоль коридора установлены поручни, расширены дверные проемы, одна из комнат оборудована под тренажерный зал для ежедневных занятий. До переезда Ароновы жили в стандартной панельной пятиэтажке на третьем этаже без лифта.
Дети Екатерины очень разные — и по характеру, и по возможностям. Самый младший — Павел — может самостоятельно передвигаться на ходунках, без поддержки взрослых. Ему близки гуманитарные науки, с большим интересом он учит иностранные языки. Екатерина говорит, что у Павла самый большой шанс из троих стать самостоятельным, и, возможно, в будущем он даже сможет жениться и завести семью.
Андрей — средний сын — тоже уже умеет передвигаться на ходунках, но ему требуется для этого помощь. Свободное время он чаще проводит за компьютером — у Андрея свой канал на YouTube «Блогер на колесах», мальчику нравится разбираться в технике, автомобилях. Активно работать Андрей может только левой рукой. Стать самостоятельным ему будет чуть сложнее, чем Павлу. Екатерина считает, что всё будет зависеть от его упорства.
Пётр родился самым первым. К сожалению, он никогда не сможет стать самостоятельным человеком. Он практически ничего не может делать сам — врачи прогнозировали ему короткую жизнь, но благодаря усилиям родителей мальчик выжил. О своем сыне Екатерина рассказывает, что он с жадностью впитывает жизнь, увлеченно учится, и у него больше, чем у остальных, развито чувство прекрасного — Пётр очень заинтересован искусством и творчеством, Екатерина называет его впечатлительным мальчиком.
Сыновья Екатерины между собой не очень дружны, обычно они сидят каждый в своей комнате и занимаются своими делами, иногда общаются друг с другом по Skype. Андрей и Паша раньше задирали друг друга, но по мере взросления стали более сговорчивыми. У мальчиков есть школьные приятели, но друзей нет, их мать говорит, что на дружбу не хватает времени — школа, учеба, реабилитации, ежедневные занятия.
Первые десять лет жизни мальчишек Екатерина практически не выходила на улицу, всё время проводила с детьми и была будто бы оторвана от внешнего мира. А после смерти мужа ей пришлось взять на себя роль и отца, и матери для своих детей.
— Прошло уже 6 лет. У моего мужа был букет из болезней внутренних органов — панкреатит, язва, аллергия, вирусный цирроз печени — его и указали как причину смерти. Он поставил на паузу борьбу за свое здоровье и полностью сосредоточился на детях, а когда обратился к врачу, то всё оказалось в запущенной форме. Стресс, физические нагрузки, сложности на работе, нервы ускорили необратимый процесс. Четыре последних месяца своей жизни он провел в больницах, и мальчики постепенно привыкли к отсутствию папы дома. Мне всё стало окончательно понятно в последний месяц — требовалась пересадка донорской печени, но состояние здоровья начало ухудшаться со страшной скоростью, ему не успели помочь, — вздыхает сибирячка.
Екатерина говорит, что морально была готова к такому итогу, но это не избавило ее от слез — они помогли ей справиться с потерей супруга.
— В тот период мне очень помог Петя, он сказал: «Мама, а давай всё будет, как раньше», и мы попытались сохранить ту нашу жизнь, которая была при их отце, создали некую иллюзию — по пятницам мы точно так же устраивали семейную вечеринку с вкусной едой и развлечениями — это была наша традиция. Мы понимали, что всё далеко не так, но созданная картина помогала нам пережить потерю. Со временем я вышла в мир, развела бурную деятельность и до сих пор продолжаю эту работу, — делится Екатерина.
Сейчас она активно работает с благотворительными фондами, добилась аудиенции у губернатора — мальчикам выделили специальную машину, на которой они ездят в школу. У семьи четыре помощника, которые работают посменно, — каждый день домой к Ароновым приходят два гувернера — мужчина и женщина, на каждого ребенка получается по одному взрослому, включая саму Екатерину.
— Помощники работают с нашей семьей уже много лет, но один из них увольняется. Поэтому сейчас мы в поисках ответственного и физически выносливого мужчины, который будет сопровождать мальчиков в течение дня, — говорит сибирячка.
Екатерина рассказывает, что никогда не ставила крест на дальнейшей личной жизни после смерти мужа.
— Наверное, как и многие женщины, оставшиеся одни с детьми, я жила с мыслями о том, что никому не нужна. У меня не один ребенок, а три особенных сына. Ощущение никомуненужности было сильным. Ко мне прилагаются не только дети, но и наш стиль, режим жизни, график, которому я подчинена. Я задавалась вопросом, где бы найти такого человека, который бы всё это принял и понял, — делится сибирячка.
Такой человек у Екатерины нашелся, она говорит, что ее мужчина не понаслышке знает сложившиеся жизненные обстоятельства ее семьи и видит всё изнутри.
— Теплые и поддерживающие отношения появились у меня несколько лет назад и до сих пор существуют в моей жизни, — отвечает Екатерина и добавляет, что делиться подробностями ей не очень хочется, достаточно того, что жизнь их семьи есть во всех соцсетях.
Со смертью мужа жизненные приоритеты Екатерины сильно изменились. При его жизни она занималась исключительно реабилитацией мальчиков, каждая минута была нацелена на работу. Сейчас мать старается дать сыновьям свободное время и также старается выделять время на себя.
— Один из главных моих приоритетов — забота о собственной жизни и здоровье. Я очень хорошо помню историю мужа. У моих детей, кроме меня, никого нет. Мои ресурсность, энергия, наполненность, спокойствие, счастье и здоровье — залог радостной и счастливой жизни для моих сыновей, — считает Екатерина Аронова.
Она позволяет себе отдыхать, но при этом отмечает, что в ее отдыхе нет ничего особенного — Екатерина знает, сколько часов необходимо, чтобы тело отдохнуло. В свободное время она занимается саморазвитием — слушает лекции, смотрит вебинары по психологии, астрологии, финансовой грамотности. А также увлекается дизайном человека, нутрициологией — полученные знания применяет в жизни своей семьи.
Два раза в неделю Екатерина занимается йогой, выполняет упражнения на домашних тренажерах, посещает 1–2 раза в месяц косметолога, изредка ходит на массаж.
— Лучший уход за собой и отдых для меня — душевная гармония и фокус на личной ресурсности и наполненности, мне важно быть счастливой и спокойной, потому что это передается моим детям, от этого зависит микроклимат в нашей семье, это помогает мне решать важные вопросы, касающиеся жизнеобеспечения моих детей, — рассказывает мать.
При всём стремлении уделять время личной жизни, здоровью и отдыху всё равно во главе угла у Екатерины стоят дети, ее жизнь посвящена им. Девиз женщины — жить, любить и не сдаваться. К такой позиции она пришла постепенно, не без помощи помощников, а мотиватором служат дети.
— Кому-то может показаться, что мой жизненный девиз прост и примитивен, но для меня он очень важен. Когда дети были еще в дошкольном возрасте, то у меня были сильны суицидальные настроения. Я просыпалась с мыслями, что больше не хочу жить, изучала способы, как уйти из жизни безболезненно. Было трудно, но я справилась и выбралась из этого болота. Мой девиз — это моя ценность, — делится Екатерина откровенными моментами из прошлого.
Жизнь семьи постепенно вернулась в нормальное русло. Екатерина говорит, что скучать не приходится — у нее слишком много разных ролей. И отмечает, что в той жизненной колее, по которой она движется, оставаться адекватной женщиной очень сложно. Справиться ей помогает возложенная на нее ответственность.
— Дети всё чувствуют. Мне важно вырастить из мальчиков адекватных людей, поэтому каждый день я работаю над собой, это большой труд. Я разрешаю себе плакать, у меня также случаются срывы — иногда я вообще кажусь себе плаксой. Я долго выплакивала слезы после потери мужа, наверное, с ними уходил и весь груз от сложностей и испытаний за первые несколько лет детской жизни, — говорит многодетная мама.
Иногда, честно признается Екатерина, она устает настолько, что позволяет себе пару дней просто лежать и плакать, говорит, что таким образом сбрасывает усталость. Но считает, что слёзотерапия очень полезна для женщины и в ней нет ничего стыдного.
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