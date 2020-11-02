«Этих чудовищ я не заказывала»: каково быть старшей сестрой ребенка с ДЦП — история журналиста НГС

В октябре на НГС вышел трогательный фотопроект об отцах, воспитывающих особых детей. Учитель, полицейский и менеджер, бросивший успешную карьеру ради семьи, рассказали, как перевернулась их жизнь после рождения ребенка с ДЦП. Появление малыша с таким диагнозом — это испытание для всей семьи. И если мир взрослых в этом случае распадается на «до» и «после», то здоровые дети в таких семьях долго и мучительно мирятся с несправедливостью вселенной. В шесть лет у нашей коллеги Алёны Истоминой появились сестренки-двойняшки. Через год она узнала, что у одной из них детский церебральный паралич, а еще лет через десять поняла, что ее сестра никогда не сможет ходить. Как особенный ребенок меняет мировоззрение и избавляет от дурного — публикуем авторскую колонку журналиста НГС.
Первая дочка, внучка, племянница у всей родни до пятнадцатого колена — первые годы моей жизни я была центром всего. Я заставляла маму учить со мной стихи, чтобы к приходу гостей рассказывать их стоя на столе (репертуар был обширен), а родственники могли обращаться ко мне не иначе как Алёнушка-девочка-балерина-певица-мамина помощница-хозяюшка-красавица (весь список уже не вспомнить), в строгом порядке, иначе быть истерике. Долгое время я была уверена, что люди двигаются, только когда я на них смотрю, а главная их функция — развлекать меня, конечно же.
В шесть лет всё круто изменилось. Вообще я заказывала маме с папой братика Сашу. Уже всё продумала — сначала наиграюсь с ним, а как подрастет — разрешу за меня драться. Но родители всё перепутали, и вместо Сашки приперли двух кричащих чудовищ и положили это в мою комнату. И что мне с ними делать? Они меньше моих пупсов раза в два и ничего интересного не умеют, только вопить. Почему их нельзя сдать назад? Родители, вы что, чек не взяли?
Из сморщенного нечто Катя и Иринка превратились в пухлых розовощеких девочек, похожих на моих пупсов. Я не понимала, почему гости ими так умиляются, — у меня не было ровным счетом никаких теплых чувств к ним. Что за глупость придумали взрослые, что я должна их любить из каких-то там родственных чувств? А вдруг они станут тупыми? Вот вырастут, заслужат мою любовь, и тогда, может быть, я поменяю к ним отношение.
Я переживала, вдруг Иринка начнет сидеть и ходить первой. Это будет как-то неправильно. Катя быстро начала гукать, рвать мои книжки и ползать. Иринка по-прежнему была просто пупсом. Я начала винить в этом себя, ведь всё всегда происходит так, как хочу я, а я хотела, чтобы средняя сестра пошла быстрее младшей. Эта вонючка Катя уже бегает и стучит на меня родителям, а Иринку приходится кормить из ложечки.
Помню, как мама объясняла мне, что врачи совершили ошибку, когда доставали Катю, надавили на Иринку. Так бывает, надо просто набраться терпения, сестренка обязательно пойдет, она будет нормальной, но попозже. Сейчас я понимаю, как родителям было тогда тяжело, — они постоянно искали деньги на реабилитацию, от государственных врачей слышали только: «Ваш ребенок будет овощем, успокойтесь уже». Я понимала, что эти люди явно не в своем уме — моя сестра никогда не была овощем. Она счастливый, улыбчивый ребенок, просто еще маленький.
Как-то я случайно подслушала разговор моей близкой родственницы о том, как она убеждала Ольгу, то есть мою маму, оставить Иринку в больнице И вот, не послушалась, а теперь страдает. Мне стало страшно. Я представила Иру в детском доме для инвалидов, где к детям подходят раз в день, чтобы поменять памперс, как она лежит, смотрит в потолок. И всё. Вот тогда да, она бы и правда стала овощем. Как и любой ребенок, если с ним не общаться.
Мама. Ей, правда, было тяжело, особенно первые годы, и я до сих пор считаю ее героиней. Ответа на вопрос, что бы я сделала на ее месте, у меня нет. Одно я знаю точно — Иринке не место в такой клинике. Услышанное я постаралась забыть, слишком тяжело было думать об этом, много злости и ненависти, чего к родным быть не должно. Только недавно я рассказала об этом разговоре мужу, и снова в душе что-то рвало. Вроде взрослая, вроде понимаю всё. Но нет.
Когда мои сверстники гуляли, я часто сидела с Иринкой. Для меня до сих пор сидеть на месте невероятная пытка, а тогда так вообще всё нутро требовало постоянных приключений. Я психовала, показывала зубы отцу и слезы матери, но никогда не винила в этом Иринку. Я и так видела, что многие в деревне относятся к ней как-то не так. Да дураки потому что. Она же ребенок, моя кровь. В отличие от этой второй, непонятной.
В школе мне было стыдно, что Катя носит мою фамилию. Она училась средне, поведение примерное. Какая она мне сестра? Я много читала, блистала в учебе, дралась со старшеклассниками и не вылазила из кабинета директора. В какой-то момент мама махнула рукой и сказала, что больше в школу не пойдет, она и так всё про меня знает. Не убила же пока никого, ну и ладно. А убью, так, может, ей наконец-то полегче будет и в тюрьме меня перевоспитают?
Катя позорила меня своей правильностью. Я доводила ее до слез, называя приемной. А она шантажировала меня тем, что расскажет всё-всё-всё родителям. На мой вопрос: «Что же ты расскажешь, мразь?» Катя тянула громкое «Пааааап, а Алёёёёёна», я пинала ее в живот и выполняла требования этого провокатора. Про меня всегда было что рассказать, и я не рисковала. Зато всё взаимно — Катя ненавидела меня, а я — Катю.
А Ирочка уже тогда научила меня искренней любви. Я немного офигевала от того, что человека можно любить не за то, что он умный, красивый, дарит подарки. И даже не за то, что он боготворит тебя. А вот любить и всё. Без объяснений. Потому что мы сестры? Да нет, глупость же. Вон, мама вдалбливает нам с Катей, что мы должны общаться, потому что мы сестры. И что? Быстрее бы свалить из дома и никогда ее не видеть. Если бы Иришка не была моей кровью, разве бы я ее не любила? Да любила бы, конечно. Наверное, именно такой любовью матери любят своих детей (хотя в этом я такой себе эксперт).
Сейчас стыдно и страшно об этом писать, но тогда я стыдилась Ирочки. Разве у меня может родиться такая сестра? Во-первых, это несправедливо, гребаный мир, гребаный бог, мы же сразу выбрали правила игры, что в этой жизни всегда всё будет по-моему? А во-вторых — я росла в маленькой деревне, с максимально нетолерантными ко всему людьми. Но ведь скоро она пойдет и всё будет хорошо? И плевать, даже если будет таким же тупнем, как Катька, я всё равно буду ее любить.
Я постоянно тыкала Катю учебой и книгами (с читающей мамой и сестрой какой-то позор в пятом классе говорить, что Муму утопила Герасима), не надеясь уже на какой-то результат. Не знаю, где отправная точка, которая перевернула наши отношения. Но раз — и мы с Катей слушаем одну музыку, два — и мы обсуждаем Берроуза, три — я делюсь с ней сокровенным. Да, мы разные — но в этом наша сила. И пусть она в чём-то слишком правильная, моего авантюризма с лихвой хватит на нас двоих.
Где-то в это время я поняла, что Иринка не пойдет. Можно продать всё, еще часть денег насобирать, но есть вещи, которые не исправишь всеми деньгами мира. Ну и это не повод страдать. У меня есть не инвалид, не особенный ребенок (да мы все трое у мамочки — каждая со своими особенностями, чего уж), а просто маленькое солнышко. Сестренка, которая будет вечным ребенком. И я знаю, что она счастлива. Мы все тут затем, чтобы дарить ей это счастье. Она будет рвать волосы куклам, требовать, чтобы ей что-то купили (и ведь купим!), подпевать любимым песням, пусть это будет стыдпозорная попса (стоило Алёне учиться уехать, мама, блин!), главное — что ей нравится.
Вот только рассказывать каждому первому о том, что у меня сестра с ДЦП, я никогда не собиралась. Уже было не стыдно, а страшно. Страшно, что будут жалеть. А чего жалеть, когда с такой сестрой я самый счастливый живущий на свете? Спасибо! Но ведь нет, не поймут, да и пошли лесом — зачем кому что объяснять?
Сейчас Катюша — мой самый близкий и родной человек. Уже она советует мне книги, музыку и спектакли. Она не приемная, я проверила — когда одна сестра криминальный обозреватель, а вторая учится на кафедре уголовного процесса и криминалистики, нет нужды в ДНК-экспертизе. Я горжусь своей средней сестрой. И буду гордиться, даже если она забросит учебу и перестанет интересоваться искусством.
Я долго была той самой взбалмошной девочкой, «плохой компанией», и всё указывало на то, что кончу я плохо. Если совсем утрировать, то можно даже сказать, что, если бы не Иринка, я бы уже сидела в тюрьме. Мои моральные догмы формировались долго, потому что я никому не верила на слово и хотела проверить на себе абсолютно всё. Я знаю точно, что спасли меня правильные книжки, мамино воспитание и моя младшая сестренка. Если в школе я выдирала клочья волос у любой, кто меня выбесит, то сейчас я твердо знаю, что людям нельзя делать больно. Ни морально, ни физически. Подробнее, что такое плохо, может рассказать Уголовный кодекс — к слову, неплохая замена библии для атеистов.
Я по-прежнему такой себе человек, но я правда стараюсь. Мир не идеален, но у меня есть моя работа, чтобы доносить до людей важное. Чуть не забыла — я безумно горжусь своей младшей сестрой, которая навсегда останется маленьким ребеночком. И она дает мне самое важное — любовь. Что бы я ни натворила, как сильно ни накосячила, я всегда могу приехать домой, где будет Иринка, которая любит меня. Просто любит. И это круто.
Теперь я понимаю, что важно рассказывать другим людям про свою сестру. Потому что эта история — не про жалость. А про любовь, про становление человека. Первый важный шаг я уже сделала — собственно, написала эту колонку.
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