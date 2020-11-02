«Этих чудовищ я не заказывала»: каково быть старшей сестрой ребенка с ДЦП — история журналиста НГС

В школе мне было стыдно, что Катя носит мою фамилию. Она училась средне, поведение примерное. Какая она мне сестра? Я много читала, блистала в учебе, дралась со старшеклассниками и не вылазила из кабинета директора. В какой-то момент мама махнула рукой и сказала, что больше в школу не пойдет, она и так всё про меня знает. Не убила же пока никого, ну и ладно. А убью, так, может, ей наконец-то полегче будет и в тюрьме меня перевоспитают?

Катя позорила меня своей правильностью. Я доводила ее до слез, называя приемной. А она шантажировала меня тем, что расскажет всё-всё-всё родителям. На мой вопрос: «Что же ты расскажешь, мразь?» Катя тянула громкое «Пааааап, а Алёёёёёна», я пинала ее в живот и выполняла требования этого провокатора. Про меня всегда было что рассказать, и я не рисковала. Зато всё взаимно — Катя ненавидела меня, а я — Катю.

А Ирочка уже тогда научила меня искренней любви. Я немного офигевала от того, что человека можно любить не за то, что он умный, красивый, дарит подарки. И даже не за то, что он боготворит тебя. А вот любить и всё. Без объяснений. Потому что мы сестры? Да нет, глупость же. Вон, мама вдалбливает нам с Катей, что мы должны общаться, потому что мы сестры. И что? Быстрее бы свалить из дома и никогда ее не видеть. Если бы Иришка не была моей кровью, разве бы я ее не любила? Да любила бы, конечно. Наверное, именно такой любовью матери любят своих детей (хотя в этом я такой себе эксперт).